Mặt mộc gây ngỡ ngàng của Phương Anh Đào khi 'nhập ngũ'

Xuất hiện qua ống kính cam thường tại các sự kiện lớn hay trong những bức ảnh selfie đời thường không chỉnh sửa, mỹ nhân 9X vẫn dễ dàng tỏa sáng nhờ diện mạo thanh tú, thần thái sang trọng cùng làn da khỏe khoắn khiến ngay cả các nàng hậu khi chung khung hình cũng phải kiêng nể.