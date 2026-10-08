Mặt mộc gây ngỡ ngàng của Phương Anh Đào khi 'nhập ngũ'
GĐXH - Phương Anh Đào vừa lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Nhan sắc mộc mạc nhưng đầy khí chất của nữ chính phim MAI 2 năm trước bất ngờ được soi trở lại.
Không gò ép theo những chuẩn mực mảnh mai hay ảo diệu từ các lớp phấn son, diện mạo tràn đầy năng lượng tích cực của cô liên tục được cộng đồng mạng trầm trồ.
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