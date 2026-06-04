Đặt những cây này trước cửa phòng thờ: Đại kỵ rước xui xẻo hay rước tài lộc?
GĐXH - Hiện nay, việc sử dụng các loại cây cảnh có ý nghĩa phong thủy để trang trí nhà cửa đã trở nên rất phổ biến. Vậy, có nên hay không với việc trồng cây phong thủy trước cửa phòng thờ? Cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Có nên trồng cây trước cửa phòng thờ không?
Phòng thờ là một nơi linh thiêng của mỗi ngôi nhà. Vì thế, nhiều người cho rằng việc trang trí các loại cây cảnh mang ý nghĩa phong thủy trước cửa phòng thờ không những giúp tăng mĩ quan, mà còn đem lại nhiều điềm lành cho cả ngôi nhà.
Tuy nhiên, gia chủ cũng cần phải có kiến thức và cân nhắc kỹ càng về việc chọn loại cây nào để không làm " phật ý " các vị thần linh.
Thiết kế cảnh quan sân vườn ngày nay cũng được nhiều gia chủ chú trọng song song với việc lựa chọn cây phong thủy.
Một khu vườn được thiết kế hợp lý sẽ mang đến không gian hài hòa, xanh mát và giúp cân bằng sinh khí cho ngôi nhà. Việc kết hợp tiểu cảnh, hồ nước, lối đi cùng cây xanh không chỉ nâng cao giá trị thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác an yên, thư giãn cho cả gia đình.
Đặt những cây này trước cửa phòng thờ xui rủi hay may mắn?
Cây xương rồng
Cây xương rồng vốn rất được yêu thích trong việc trang trí nhà bởi vẻ đẹp vô cùng mạnh mẽ và khí chất của nó.
Thế nhưng bạn tuyệt đối không nên đặt trước phòng thờ bởi vì cây xương rồng có nhiều gai góc bám trên thân. Điều này phong thủy cho rằng có thể gây ra sát khí, ảnh hưởng rất lớn như cản trở tài lộc, vận may của gia chủ.
Cây dâu tằm
Cây dâu thường được sử dụng để trang trí trong ngôi nhà vì tính chất vừa dễ trồng lại còn có thể cho quả mang màu sắc sặc sỡ tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, ít người biết rằng loại cây này cũng được cho là gây tác động không nhỏ đến vận khí của gia đình.
Từ xưa đến nay, dân gian vẫn giữ quan niệm với việc kiêng trồng cây dâu tằm trước cửa phòng thờ vì trong tiếng Hán, cây được đọc là "tang" cùng âm với những từ ngữ biểu trưng cho sự chết chóc, những điều không may mắn như "tang ma", "tang tóc".
Cây lưỡi hổ
Lưỡi hổ được cho là cây có mang trong người tính độc nhẹ. Vì vậy, nếu không biết cách sử dụng thì có thể sẽ gây ra những vấn đề xấu cho sức khỏe.
Theo phong thuỷ, cây này có lá khá dài và nhọn là biểu trưng cho tính âm nên khi trồng cây trước phòng thờ thu hút âm khí, khiến cho những người trong gia đình có thể gặp nhiều điều tiêu cực và những chuyện không may, gây bất hòa trong gia đình.
Cây môn trường sinh
Theo nghiên cứu cây cảnh, nhựa được tiết ra từ cây môn trường sinh có chứa các tinh thể canxi oxalat gây ra tình trạng ngứa da nhưng chúng lại có khả năng hút được khí độc.
Nếu con người tiếp xúc lâu dài với chất này trong môi trường sống có thể dẫn đến trường hợp mỏi cơ hoặc ảnh hưởng đến trí nhớ.
Chính vì thế, việc trồng loại cây này trước phòng thờ được khuyến cáo là không nên vì có thể có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người cũng như ảnh hưởng đến vận khí ngôi nhà.
Cách đặt cây trước phòng thờ hợp phong thủy
Ngoài việc hiểu rõ những loại cây phong thủy nên đặt trước phòng thờ để tăng sinh khí thì người trồng cũng phải chú ý đến hướng đặt cây sao cho hợp lý.
Nhiều người cho rằng nên tránh đặt cây theo hướng Tây của căn phòng vì trồng cây theo hướng này sẽ làm cho ý nghĩa phong thủy mà cây mang lại suy yếu dần.
Cách chăm sóc cây trước phòng thờ
Vì là nơi linh thiêng nhất trong ngôi nhà nên phòng thờ phải luôn sạch sẽ và thoáng mát. Trong quá trình chăm sóc cây cảnh trưng bày trước cửa phòng thờ, bạn nên chú ý giữ cây luôn tươi tốt, cũng như tránh để xảy ra trường hợp cây bị rụng lá hoặc sâu bọ.
Những điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến phong thủy của ngôi nhà, vì thế nên thường xuyên tưới nước đầy đủ, cũng như sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu một cách hợp lý cho cây để cây phát triển khỏe mạnh và xanh mướt.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây - “lò nung” giữa mùa hè, giúp giảm nhiệt và tiết kiệm điện đáng kểỞ - 12 giờ trước
GĐXH – Nhà hướng Tây vào ngày hè chẳng khác ‘lò nung’. Áp dụng những mẹo chống nóng nhà hướng Tây dưới đây sẽ giúp giảm nhiệt, mang lại không gian sống dễ chịu và tiết kiệm điện.
MC Thanh Thanh Huyền kể chuyện suýt bị bắt cóc ở nước ngoài, thu hút hơn 500 nghìn người theo dõi, sống trong căn nhà thế nào?Ở - 15 giờ trước
GĐXH - Nhờ sự chăm chỉ và không ngừng cống hiến, ở tuổi 27, MC, Á hậu Thanh Thanh Huyền sở hữu cho mình nhiều tài sản đắt giá, trong đó có một căn hộ cao cấp rộng 120m2 ở trung tâm TP.HCM.
Ngày càng nhiều người mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ cảnh báo: 6 thứ để lâu trong nhà có thể âm thầm gây hạiỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Ung thư tuyến tụy từ lâu được xem là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất vì diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm và tỷ lệ tử vong rất cao. Điều đáng lo ngại là không ít thói quen sinh hoạt quen thuộc trong gia đình lại có thể vô tình làm tăng nguy cơ mắc bệnh mà nhiều người không hề hay biết.
Top 5 loại cây cảnh để phòng thờ đại cát, đại lợiỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Cây cảnh phòng thờ không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Hãy cùng bài viết này điểm qua 5 loại cây cảnh trưng bài phòng thờ giúp thu hút tài lộc.
Mẹo trang trí bàn thờ chung cư đẹp và chuẩn phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bàn thờ chung cư sắp xếp thế nào mới hợp phong thủy, kéo may mắn và tài lộc về nhà là thắc mắc không của riêng ai. Nếu bạn cũng đang băn khoăn về vấn đề này, hãy đọc ngay bài viết dưới đây để nắm được thông tin chi tiết.
6 đại kỵ khi đặt bàn thờ chung cư: Phạm phải dễ tán tài tốn củaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết này sẽ chia sẻ về những điều kiêng kỵ quan trọng khi đặt bàn thờ chung cư một cách hợp phong thủy và tôn kính để bạn đọc tham khảo.
Bí quyết chăm loài hoa "nghiện nắng" như mười giờ, hoa giấy để luôn rực rỡ suốt mùa hèỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa chịu nắng nở quanh năm đang trở thành lựa chọn phổ biến cho ban công, sân vườn đô thị nhờ khả năng thích nghi tốt với nắng gắt và duy trì màu hoa bền bỉ.
Muốn điều hòa không "ngốn" điện vô tội vạ: Hãy tận dụng ngay nút bấm quyền năng nàyỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Chế độ Fan là một trong những chế độ quen thuộc được trang bị trên các dòng điều hòa. Thế nhưng không ít người băn khoăn có nên sử dụng chế độ này không và chế độ này có tiết kiệm điện không. Hãy đọc ngay bài viết dưới đây để được giải đáp.
Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng quạt tích điện chuẩn khoa học nàyỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Quạt tích điện thích hợp để sử dụng trong những lúc mất điện, đặc biệt là những ngày hè oi bức. Vậy sử dụng quạt tích điện như thế nào mới hiệu quả và an toàn? Hãy đọc bài viết sau!
Top cây cảnh "quốc dân" size lớn được giới nhà giàu săn đón: Nhà bạn có chưa?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn đang cân nhắc mang một cây lớn, tươi tốt vào không gian sống của mình, đây là một số lựa chọn tuyệt vời. Những cây này không chỉ mang lại vẻ đẹp ấn tượng mà còn biến đổi hoàn toàn không gian sống của bạn.
Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứngỞ
GĐXH – Rằm tháng 4 âm lịch năm 2026 được xem là thời điểm đặc biệt khi trùng với Đại lễ Phật Đản. Gia chủ chọn đúng giờ đẹp để dâng hương, cầu nguyện thì dễ tăng cát khí, kết nối tâm linh và đón may mắn, bình an cho gia đình.