Đặt những cây này trước cửa phòng thờ: Đại kỵ rước xui xẻo hay rước tài lộc?

Có nên trồng cây trước cửa phòng thờ không?

Phòng thờ là một nơi linh thiêng của mỗi ngôi nhà. Vì thế, nhiều người cho rằng việc trang trí các loại cây cảnh mang ý nghĩa phong thủy trước cửa phòng thờ không những giúp tăng mĩ quan, mà còn đem lại nhiều điềm lành cho cả ngôi nhà.

Tuy nhiên, gia chủ cũng cần phải có kiến thức và cân nhắc kỹ càng về việc chọn loại cây nào để không làm " phật ý " các vị thần linh.

Thiết kế cảnh quan sân vườn ngày nay cũng được nhiều gia chủ chú trọng song song với việc lựa chọn cây phong thủy.

Phòng thờ là một nơi linh thiêng của mỗi ngôi nhà. Vì thế, nhiều người cho rằng việc trang trí các loại cây cảnh mang ý nghĩa phong thủy trước cửa phòng thờ không những giúp tăng mĩ quan mà còn đem lại nhiều điềm lành cho cả ngôi nhà.

Một khu vườn được thiết kế hợp lý sẽ mang đến không gian hài hòa, xanh mát và giúp cân bằng sinh khí cho ngôi nhà. Việc kết hợp tiểu cảnh, hồ nước, lối đi cùng cây xanh không chỉ nâng cao giá trị thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác an yên, thư giãn cho cả gia đình.

Đặt những cây này trước cửa phòng thờ xui rủi hay may mắn?

Cây xương rồng

Cây xương rồng vốn rất được yêu thích trong việc trang trí nhà bởi vẻ đẹp vô cùng mạnh mẽ và khí chất của nó.

Tuyệt đối không nên đặt cây xương rồng trước phòng thờ.

Thế nhưng bạn tuyệt đối không nên đặt trước phòng thờ bởi vì cây xương rồng có nhiều gai góc bám trên thân. Điều này phong thủy cho rằng có thể gây ra sát khí, ảnh hưởng rất lớn như cản trở tài lộc, vận may của gia chủ.

Cây dâu tằm

Cây dâu thường được sử dụng để trang trí trong ngôi nhà vì tính chất vừa dễ trồng lại còn có thể cho quả mang màu sắc sặc sỡ tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, ít người biết rằng loại cây này cũng được cho là gây tác động không nhỏ đến vận khí của gia đình.

Theo phong thủy, loại cây này cũng gây tác động không nhỏ đến vận khí của gia đình.

Từ xưa đến nay, dân gian vẫn giữ quan niệm với việc kiêng trồng cây dâu tằm trước cửa phòng thờ vì trong tiếng Hán, cây được đọc là "tang" cùng âm với những từ ngữ biểu trưng cho sự chết chóc, những điều không may mắn như "tang ma", "tang tóc".

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ được cho là cây có mang trong người tính độc nhẹ. Vì vậy, nếu không biết cách sử dụng thì có thể sẽ gây ra những vấn đề xấu cho sức khỏe.

Theo phong thuỷ, cây này có lá khá dài và nhọn là biểu trưng cho tính âm nên khi trồng cây trước phòng thờ thu hút âm khí, khiến cho những người trong gia đình có thể gặp nhiều điều tiêu cực và những chuyện không may, gây bất hòa trong gia đình.

Cây môn trường sinh

Theo nghiên cứu cây cảnh, nhựa được tiết ra từ cây môn trường sinh có chứa các tinh thể canxi oxalat gây ra tình trạng ngứa da nhưng chúng lại có khả năng hút được khí độc.

Việc trồng loại cây này trước phòng thờ được khuyến cáo là không nên vì có thể có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người cũng như ảnh hưởng đến vận khí ngôi nhà.

Nếu con người tiếp xúc lâu dài với chất này trong môi trường sống có thể dẫn đến trường hợp mỏi cơ hoặc ảnh hưởng đến trí nhớ.

Chính vì thế, việc trồng loại cây này trước phòng thờ được khuyến cáo là không nên vì có thể có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người cũng như ảnh hưởng đến vận khí ngôi nhà.

Cách đặt cây trước phòng thờ hợp phong thủy

Ngoài việc hiểu rõ những loại cây phong thủy nên đặt trước phòng thờ để tăng sinh khí thì người trồng cũng phải chú ý đến hướng đặt cây sao cho hợp lý.

Nhiều người cho rằng nên tránh đặt cây theo hướng Tây của căn phòng vì trồng cây theo hướng này sẽ làm cho ý nghĩa phong thủy mà cây mang lại suy yếu dần.

Ngoài việc hiểu rõ những loại cây phong thủy nên đặt trước phòng thờ để tăng sinh khí thì người trồng cũng phải chú ý đến hướng đặt cây sao cho hợp lý.

Cách chăm sóc cây trước phòng thờ

Vì là nơi linh thiêng nhất trong ngôi nhà nên phòng thờ phải luôn sạch sẽ và thoáng mát. Trong quá trình chăm sóc cây cảnh trưng bày trước cửa phòng thờ, bạn nên chú ý giữ cây luôn tươi tốt, cũng như tránh để xảy ra trường hợp cây bị rụng lá hoặc sâu bọ.

Những điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến phong thủy của ngôi nhà, vì thế nên thường xuyên tưới nước đầy đủ, cũng như sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu một cách hợp lý cho cây để cây phát triển khỏe mạnh và xanh mướt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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