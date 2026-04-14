Nhà có bàn thờ Phật bạn nên biết điều này để tài lộc dồi dào, gia đạo bình an
GĐXH - Để bài trí bàn thờ Phật chuẩn phong thủy, gia chủ cần chú ý đến nhiều yếu tố để tạo không gian thờ cúng trang nghiêm, thanh tịnh và thu hút năng lượng tích cực.
Vị trí đặt bàn thờ
Trang trọng và cao ráo: Bàn thờ Phật cần được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong nhà, thường là ở phòng khách hoặc một phòng thờ riêng. Nên đặt ở độ cao hợp lý, khoảng từ 1.2m trở lên tính từ mặt sàn đến mặt bàn thờ, tránh đặt quá thấp hoặc quá cao.
Yên tĩnh và thanh tịnh: Tránh đặt bàn thờ ở những nơi ồn ào, có nhiều người qua lại, gần nhà vệ sinh, phòng tắm, bếp hoặc dưới gầm cầu thang. Những khu vực này được coi là không thanh tịnh và có thể làm mất đi sự tôn nghiêm của không gian thờ cúng.
Thông thoáng và có ánh sáng: Khu vực đặt bàn thờ cần đảm bảo sự thông thoáng, có thể đón ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ. Nếu không có ánh sáng tự nhiên, nên sử dụng đèn điện có ánh sáng vàng hoặc trắng dịu để tạo không khí ấm áp và trang nghiêm.
Tựa lưng vào tường vững chắc: Bàn thờ nên được đặt tựa lưng vào một bức tường vững chắc, không nên dựa vào tường kính hoặc cửa sổ. Điều này tượng trưng cho sự ổn định và điểm tựa vững chắc.
Tránh đối diện cửa chính: Theo phong thủy, đặt bàn thờ đối diện trực tiếp với cửa chính có thể khiến tài lộc và năng lượng tốt trong nhà bị thất thoát ra ngoài. Nếu không thể tránh được, hãy sử dụng bình phong hoặc vách ngăn để hóa giải.
Tránh dưới xà ngang: Đặt bàn thờ dưới xà ngang có thể tạo cảm giác bị đè nén, ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.
Hướng đặt bàn thờ
Hướng đặt bàn thờ tốt nhất nên hợp với tuổi và mệnh của gia chủ theo nguyên tắc tọa cát hướng cát. Cần tránh đặt bàn thờ nhìn về các hướng Ngũ Quỷ (Đông Bắc nhìn Tây Nam hoặc ngược lại).
Mệnh Đông tứ trạch (Khảm, Ly, Chấn, Tốn): Hợp các hướng Đông, Đông Nam, Nam, Bắc.
Mệnh Tây tứ trạch (Càn, Khôn, Cấn, Đoài): Hợp các hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.
Hướng Tây Bắc: Theo quan niệm của một số Phật tử, hướng Tây Bắc tượng trưng cho cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật, nên đây cũng là một hướng tốt để đặt bàn thờ.
Bài trí vật phẩm trên bàn thờ
Tượng hoặc ảnh Phật: Đặt tượng hoặc ảnh Phật ở vị trí cao nhất và chính giữa bàn thờ, sát tường. Nên chọn tượng hoặc ảnh Phật trang nghiêm, thể hiện sự tôn kính.
Bát hương: Đặt bát hương ở vị trí chính giữa phía trước tượng Phật. Nên sử dụng một bát hương duy nhất cho bàn thờ Phật. Trước khi thờ cúng, nên mang bát hương lên chùa làm lễ. Giữ bát hương luôn sạch sẽ, không để quá nhiều tro.
Lư hương: Đặt phía trước bát hương.
Bình hoa: Thường đặt ở bên trái của bàn thờ theo hướng từ ngoài nhìn vào. Nên chọn các loại hoa tươi có hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết như hoa sen, hoa huệ, hoa cúc vàng,... Tránh sử dụng hoa giả.
Đĩa quả mâm bồng: Đặt ở bên phải của bàn thờ theo hướng từ ngoài nhìn vào. Nên bày biện các loại trái cây tươi, không bị úng dập. Số lượng thường là số lẻ 1, 3, 5...
Chum nước sạch: Đặt ở giữa phía trước bát hương và đĩa quả. Nước trong chum nên được thay thường xuyên.
Đèn thờ: Đặt hai bên bàn thờ hoặc phía trước tượng Phật. Nên sử dụng đèn dầu hoặc đèn điện có ánh sáng dịu nhẹ.
Chuông: Đặt ở bên phải bàn thờ, thường dùng để gõ sau khi tụng kinh, niệm Phật.
Kinh sách: Có thể đặt kinh sách Phật giáo trang trọng trên bàn thờ hoặc kệ gần đó.
Tránh đặt đồ không liên quan: Không đặt tiền bạc, vàng mã, đồ trang sức cá nhân hoặc các vật dụng không liên quan đến thờ cúng Phật lên bàn thờ. Không dùng đồ đã qua sử dụng để thờ Phật.
Những lưu ý khi bài trí bàn thờ Phật
Dưới đây là những lưu ý khi bài trí bàn thờ Phật chuẩn phong thủy mà gia chủ nên nắm rõ để thỉnh Phật về được trọn vẹn và như ý:
Sự tôn kính và thành tâm: Quan trọng nhất khi thờ cúng là lòng thành tâm và sự tôn kính đối với Đức Phật.
Giữ gìn vệ sinh: Bàn thờ và khu vực thờ cúng cần được giữ gìn sạch sẽ, thường xuyên lau dọn.
Không thờ đồ mặn: Bàn thờ Phật chỉ nên cúng đồ chay tịnh.
Bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên: Nếu thờ chung, bàn thờ Phật phải đặt ở vị trí cao hơn bàn thờ gia tiên. Tránh đặt hai bàn thờ đối diện nhau hoặc quá gần nhau. Tốt nhất nên có không gian thờ Phật riêng biệt.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Vị trí bày tượng Phật trong nhà đúng cách đón phước lành, vận may và bình an cho gia đình bạnỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Thờ tượng Phật được biết đến là một trong những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Việc thờ cúng này là tùy tâm, xuất phát từ lòng thành. Tuy nhiên không vì thế mà bạn có thể thực hiện một cách cẩu thả.
Kích hoạt góc chiêu tài giúp gia tăng tài lộc cần lưu ý gì?Ở - 20 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy nhà ở và không gian làm việc, góc chiêu tài được xem là khu vực mang ý nghĩa biểu trưng cho sự tích lũy tài lộc, may mắn và nguồn năng lượng thịnh vượng.
Tại sao cô dâu phải đội nón? Ý nghĩa phong tục đội nón về nhà chồngỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Từ bao đời, chiếc nón lá gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, mộc mạc, duyên dáng. Không chỉ là vật dụng che nắng che mưa, chiếc nón còn ẩn chứa những giá trị tinh thần sâu sắc, đặc biệt trong nghi lễ cưới hỏi truyền thống.
Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Khi tuổi làm nhà rơi vào cung xấu, đặc biệt là Ngũ Thọ Tử, nhiều người thường lo ngại vì cho rằng có thể tác động tiêu cực đến gia đạo và vận khí tổng thể.
Bí quyết phong thủy đặt két sắt trong phòng ngủ giúp tài lộc không thất thoát, bổ sung tài khíPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy đặt két sắt trong phòng ngủ giúp trấn giữ tài lộc cho gia chủ, làm nguồn tiền bạc của gia đình ngày càng tăng cao. Tránh được sự thất thoát hoặc các rủi ro mất trộm.
Hoa khôi Thu Hương đón dàn nghệ sĩ về thăm biệt thự hơn 200 tỷ đồngKhông gian sống - 1 ngày trước
GĐXH - MC Thanh Mai, diễn viên Lý Hương và á hậu Băng Châu gặp mặt, ca hát tại biệt thự 600m2 của hoa khôi thể thao Thu Hương tại Phú Mỹ Hưng.
Xem ngày giờ tuần mới từ 13/4 - 19/4/2026 để gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ 13/4 - 19/4/2026, chuyên gia phong thủy khuyên mọi người thực hiện các công việc động thổ, khai trương, xuất hành nên tham khảo những thông tin dưới đây.
Mẹo phong thủy nhà ở: Tiền vào như nước, phú quý dài lâuPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Những mẹo nhỏ đơn giản dưới đây về phong thủy nhà ở giúp gia chủ có thể "tiền vào như nước, phú quý dài lâu".
Phong thủy phòng khách và những điều nên tránh điềm rủi, tăng vận may năm 2026Phong thủy - 2 ngày trước
GĐXH - Phong thủy phòng khách có vai trò quan trọng trong việc lưu giữ tài vận, vì vậy gia chủ nên chú ý kiêng kỵ một số điều sau để tránh "điềm rủi", tăng may mắn, tài lộc dồi dào và khỏe mạnh.
Cách bố trí nơi thờ ở phòng khách vừa đảm bảo thẩm mỹ lại trang nghiêm, giữ tài lộc cho gia chủỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những cách bố trí phổ biến, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa phù hợp nguyên lý phong thủy.
Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộcỞ
GĐXH - Về phương diện phong thủy, trầm hương có luồng khí dương mạnh mẽ. Vì vậy, trầm hương được xem là có khả năng trừ tà, hóa sát vô cùng hiệu quả. Trầm cũng giúp gia chủ thu hút tài lộc, vượng khí, mang lại nhiều may mắn và xua đuổi vận xui.