Ngày càng nhiều người mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ cảnh báo: 6 thứ để lâu trong nhà có thể âm thầm gây hại

Tờ Phụ Nữ Mới mới đây dẫn câu chuyện của một người phụ nữ 56 tuổi ở Trung Quốc được đăng tải trên Sohu khiến nhiều người giật mình khi bác sĩ cho rằng nguyên nhân bệnh có liên quan mật thiết tới những món đồ cũ được giữ quá lâu trong nhà.

Người phụ nữ tiết kiệm nhiều năm, bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tụy

Theo truyền thông Trung Quốc, bà Wang là người sống khá tiết kiệm. Trong nhiều năm, bà có thói quen tận dụng tối đa mọi đồ dùng trong nhà.

Chiếc hộp nhựa đựng thức ăn được dùng đi dùng lại suốt thời gian dài, thớt gỗ cũ dù đã nứt và ngả màu vẫn chưa thay mới. Ở ban công, bà tích trữ rất nhiều báo cũ, còn đồ ăn thừa thường được giữ trong tủ lạnh nhiều ngày rồi hâm lại để dùng tiếp.

Một thời gian sau, bà bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng bụng trên, ăn uống kém và sụt cân nhanh bất thường. Chỉ trong khoảng 6 tháng, bà giảm tới 8kg.

Khi đến bệnh viện kiểm tra, bà bàng hoàng nhận kết quả mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn giữa.

Môi trường sống chứa nhiều hóa chất độc hại kéo dài có thể góp phần làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào tuyến tụy. Ảnh minh họa

Sau khi tìm hiểu kỹ lối sống và môi trường sinh hoạt của bệnh nhân, bác sĩ cho rằng nhiều thói quen tưởng tiết kiệm nhưng kéo dài nhiều năm có thể đã góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Do khó phát hiện sớm nên tỷ lệ sống sau 5 năm của ung thư tuyến tụy hiện vẫn rất thấp.

Các chuyên gia cho biết ngoài yếu tố di truyền, hút thuốc và béo phì, môi trường sống chứa nhiều hóa chất độc hại kéo dài cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào tuyến tụy.

6 thứ trong nhà dùng quá lâu có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư

Hộp nhựa đựng thức ăn cũ

Nhiều gia đình có thói quen dùng hộp nhựa trong nhiều năm, kể cả khi hộp đã trầy xước, ngả màu hoặc biến dạng. Theo các chuyên gia, khi hộp nhựa cũ tiếp xúc với nhiệt độ cao, đặc biệt lúc hâm nóng trong lò vi sóng, một số chất như BPA hoặc phthalates có thể thôi nhiễm vào thực phẩm. Nếu tiếp xúc lâu dài, các hóa chất này có thể ảnh hưởng tới nội tiết và sức khỏe tổng thể. Vì vậy, nên thay hộp nhựa đã cũ, ưu tiên sử dụng hộp thủy tinh hoặc các loại hộp đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Thớt gỗ nứt, mốc

Thớt gỗ dùng lâu ngày thường xuất hiện nhiều vết dao cắt và khe nứt nhỏ — môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Đặc biệt, nếu thớt có dấu hiệu mốc đen hoặc mùi lạ, nguy cơ nhiễm độc tố nấm mốc sẽ tăng lên đáng kể. Các chuyên gia khuyến cáo nên vệ sinh, phơi khô thớt sau mỗi lần sử dụng và thay mới định kỳ, nhất là khi bề mặt đã nứt sâu hoặc đổi màu.

Báo cũ, giấy cũ tích trữ quá nhiều

Nhiều người có thói quen gom báo, giấy hoặc tạp chí cũ trong nhà suốt nhiều năm. Tuy nhiên, giấy cũ lâu ngày dễ bám bụi, nấm mốc và làm giảm chất lượng không khí trong không gian sống, đặc biệt ở nơi ẩm thấp, kín gió. Ngoài ra, một số loại mực in công nghiệp có thể chứa hóa chất không tốt nếu tiếp xúc kéo dài trong môi trường kém thông thoáng.

Ấm đun nước, ấm siêu tốc quá cũ

Ấm đun nước sử dụng lâu năm dễ xuất hiện cặn, gỉ sét hoặc bong lớp phủ bên trong. Nếu tiếp tục dùng khi thiết bị đã xuống cấp, nguy cơ kim loại thôi nhiễm vào nước uống sẽ tăng lên, đặc biệt khi đun ở nhiệt độ cao thường xuyên. Do đó, cần vệ sinh ấm định kỳ và thay mới khi phát hiện dấu hiệu hư hỏng, bong tróc hoặc rỉ sét.

Lạm dụng chất tẩy rửa hóa học

Nhiều sản phẩm xịt phòng, nước lau sàn hoặc chất tẩy rửa mạnh có thể chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như formaldehyde hoặc benzen. Nếu sử dụng quá thường xuyên trong không gian kín, cơ thể có thể hít phải lượng lớn hóa chất gây kích ứng đường hô hấp và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Các chuyên gia khuyên nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế lạm dụng chất tạo mùi nồng và luôn mở cửa thông thoáng khi dọn dẹp nhà cửa.

Đồ ăn thừa để quá lâu trong tủ lạnh

Không ít gia đình giữ thức ăn chín trong tủ lạnh suốt nhiều ngày rồi hâm đi hâm lại nhiều lần để tiết kiệm. Tuy nhiên, thực phẩm để quá lâu có nguy cơ biến chất, nhiễm khuẩn hoặc hình thành các hợp chất không có lợi cho sức khỏe. Một số món ăn giàu đạm hoặc chế biến sẵn khi bảo quản không đúng cách còn có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Các chuyên gia khuyến cáo thức ăn chín nên dùng trong vòng 1-2 ngày, bảo quản đúng nhiệt độ và không nên hâm lại quá nhiều lần.