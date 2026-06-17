Máy giặt bị nhảy thời gian: Nguyên nhân và cách sửa nhanh tại nhà
GĐXH - Máy giặt bị nhảy thời gian, đứng im một mốc hoặc đang giặt bỗng tăng thêm giờ là tình trạng báo động về kỹ thuật mà rất nhiều gia đình gặp phải. Bài viết này sẽ hướng dẫn giúp bạn bắt đúng bệnh và tự khắc phục thành công tại nhà.
Nguyên nhân
Trục trặc công tắc nắp
Trục trặc công tắc nắp là một nguyên nhân thiết yếu khiến máy giặt bị nhảy thời gian liên tục, bởi công tắc máy giặt có chức năng vô cùng quan trọng là cung cấp nguồn điện cho bộ đếm thời gian.
Vì vậy, khi công tắc nắp của máy bị hỏng sẽ không cung cấp nguồn điện cho máy cũng như bộ đếm thời gian, từ đó làm cơ chế vận hành thời gian bị lỗi.
Nút bấm/vặn hẹn giờ bị hỏng
Tùy theo thiết kế của nhà sản xuất mà điều khiển hẹn giờ của máy giặt sẽ có có 2 loại là nút bấm hoặc nút vặn/xoay.
Qua thời gian sử dụng lâu dài, nút điều khiển hẹn giờ có thể bị hỏng, vỡ, mòn hay lỏng, làm cho thời gian không còn được cài đặt chính xác nữa.
Bộ đếm thời gian không hoạt động
Nếu bộ đếm thời gian của máy giặt nhà bạn không hoạt động chứng tỏ các tiếp điểm bên trong tiếp xúc kém, dẫn đến thời gian bị nhảy sai.
Trong mỗi máy giặt sẽ được thiết kế bộ đếm thời gian có nhiều tiếp điểm, liên kết với các cơ chế hoạt động khác nhau của máy giặt. Thế nên, các tiếp điểm đó bị hư hỏng sẽ khiến bộ đếm thời gian không hoạt động.
Máy giặt không cân bằng
Tình trạng máy giặt không cân bằng thường gặp phải ở nhiều khách hàng khi sử dụng. Họ quên không xếp đồ đều ra, làm đồ dễ bị vón cục, đổ dồn về một phía, khiến máy giặt không cân bằng và tạo ra hiện tượng thời gian bị nhảy sai.
Ngoài ra, một yếu tố nữa là do bạn đặt máy ở vị trí không bằng phẳng, gập ghềnh, làm máy bị nghiêng về một hướng.
Cách khắc phục
Khi máy giặt nhà bạn bị nhảy thời gian, bạn hãy khắc phục nhanh chóng bằng những cách sau:
Bạn hãy kiểm tra thật kỹ các công tắc ở cánh cửa, lau chùi sạch sẽ các bụi bám trên trên công tắc. Sau khi đã thực hiện bạn cho máy hoạt động. Nếu thấy máy vẫn nhảy sai thời gian thì có thể công tắc đã hư và bạn nên thay mới.
Trường hợp máy giặt có thể bị hỏng ở bộ đếm thời gian, nút vặn hẹn giờ hoặc một số bộ phận khác, bạn không nên tự ý sửa chữa quá nhiều chi tiết vì điều này khiến máy hư hỏng nặng hơn. Bạn hãy liên hệ đến các trung tâm sửa chữa để được khắc phục tốt nhất.
Máy giặt bị nhảy thời gian có nguy hiểm không?
Máy giặt bị nhảy thời gian không quá nguy hiểm ngay lập tức nhưng có thể khiến chu trình giặt bị gián đoạn và giảm hiệu quả làm sạch quần áo.
Nếu tình trạng kéo dài, các linh kiện bên trong như bo mạch hoặc bộ đếm giờ có thể bị hư hỏng nặng hơn và tốn chi phí sửa chữa.
Có nên tiếp tục sử dụng khi máy giặt bị nhảy thời gian không?
Bạn vẫn có thể sử dụng tạm thời nếu lỗi xảy ra không thường xuyên, tuy nhiên không nên sử dụng lâu dài khi chưa kiểm tra nguyên nhân cụ thể.
Việc tiếp tục sử dụng máy giặt khi đang lỗi có thể khiến các bộ phận khác bị ảnh hưởng và làm giảm tuổi thọ thiết bị.
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