Gửi trọn yêu thương với những lời chúc Vu Lan báo hiếu cảm động nhất

Những lời chúc hay về ngày lễ Vu Lan

Lại một mùa Vu Lan nữa lại về, không có từ ngữ nào có thể diễn tả công lao to lớn mà cha mẹ đã dành cho chúng con. Chỉ mong cha mẹ luôn vui vẻ, mạnh khỏe để chúng con có cơ hội báo đáp.

Mẹ là người có thể thay thế tất cả ai khác nhưng không có ai thay thế được mẹ. Con mong mẹ luôn sống mãi bên con

Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Nhân ngày vu lan, con chúc ba mẹ có một ngày đều vui vẻ, tươi trẻ, sống khỏe. Con yêu ba mẹ nhiều.

Luôn cảm thấy may mắn hơn nhiều người vì cứ mỗi khi mùa Vu Lan về lại được cài lên mình một bông hoa hồng đỏ thắm.

Cảm ơn mẹ đã mãi yêu thương. Con cảm ơn mẹ đã lo cho con từng ngày. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống đầy yêu thương. Cảm ơn mẹ đã cho con được làm con của mẹ.

Nhân ngày lễ Vu lan, con xin được gửi lời chúc tới bố mẹ kính yêu của con. Chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và sống lâu bên con bố mẹ nhé.

Trong dịp lễ Vu Lan này đừng ngần ngại thể hiện tình yêu của mình với cha mẹ khi còn có thể.

Con chẳng biết nói gì hơn. Nhân ngày lễ Vu lan con chỉ biết chúc cha mẹ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên con cháu. Con yêu cha mẹ.

Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con là vẫn được cái bông hoa màu hồng lên ngực áo và ngày lễ Vu Lan, vẫn được có bố mẹ kề bên. Mùa vu lan này, con kính chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, sống thật vui, thật hạnh phúc. Hãy cho con thật nhiều thật nhiều mùa vu lan hạnh phúc nữa bố mẹ nhé.

Lời chúc Vu Lan dành cho bố ruột/ bố vợ/ bố chồng

Chúc mừng bố nhân ngày lễ Vu Lan. Chúc bố kính yêu thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc

Trong cuộc đời này bố luôn là người quan trọng nhất với con, luôn quan tâm, chăm sóc và chở che con mọi lúc vui buồn. Ngày lễ Vu Lan đã tới, nhưng con vẫn chưa chuẩn bị được món quà nào tặng bố. Con gửi tới bố lời yêu thương nhất. Chúc bố luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Con yêu bố nhiều.

Bố yêu của con, con chẳng biết nói gì hơn. Nhân ngày lễ Vu Lan, con chỉ biết chúc bố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là người cha mà con yêu quý nhất.

"Lại một mùa Vu Lan nữa lại về, không có từ ngữ nào có thể diễn tả công lao to lớn mà cha mẹ đã dành cho chúng con".

Lời chúc Vu Lan dành cho mẹ ruột/mẹ vợ/mẹ chồng

Hôm nay là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Con muốn gửi tới mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc mẹ của con luôn mạnh khỏe, vui tươi và mãi hạnh phúc bên con mẹ nhé.

Một lần nữa Vu Lan lại về, con tự nhủ mình vẫn chưa làm được gì để mẹ vui lòng. Đừng trách con mẹ nhé. Chúc mẹ mãi mãi bình an và sống đời với con.

Chúc mẹ kính yêu của con một ngày vu lan ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Con mong sao mẹ sẽ sống thật lâu thật lâu để con có thể báo đáp công ơn trời bể của mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn hy sinh và con cho con có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi.

Chúc mừng mẹ yêu quý của con. Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm. Có những lúc con đã làm những điều mẹ phải bận lòng. Nhưng con luôn yêu mẹ, yêu mẹ rất nhiều.

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