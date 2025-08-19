Máy lọc nước Funiki: Lựa chọn thông minh của gia đình Việt

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình ngày càng ưu tiên thiết bị gia dụng vừa đáp ứng công năng, vừa hài hòa với không gian sống của tổ ấm. Kế thừa giá trị bền vững từ Tập đoàn Hòa Phát, Funiki giới thiệu dòng máy lọc nước mới với bảng màu đa dạng, phù hợp nhiều không gian và nhu cầu của gia đình Việt.

Chia sẻ về định hướng sản phẩm, bà Lê Hạnh Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phân phối Thống Nhất, Tổng thầu phân phối của máy lọc nước Funiki, cho biết: " Máy lọc nước Funiki sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, độc quyền, tích hợp nhiều cải tiến cả về tính năng lẫn thẩm mỹ. Việc phân phối dòng sản phẩm này là cơ hội để các nhà phân phối mở rộng kinh doanh, đồng thời mang đến lựa chọn chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Việt ".

Tận dụng lợi thế tự chủ sản xuất, Funiki ra mắt bộ sưu tập máy lọc nước kết hợp hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ. Thiết kế tối giản cùng công nghệ lọc hiện đại giúp sản phẩm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của gia đình ngày nay.

Máy lọc nước Funiki phiên bản Ngọc Trai Đen

Tuy không phải tiêu chí hàng đầu, màu sắc và thiết kế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định chọn mua thiết bị gia dụng của gia đình Việt.

Chị T. (nhân viên văn phòng, Hà Nội) cho biết, khi chọn đồ gia dụng cho gia đình, chị không chỉ chú ý đến tính năng mà còn cân nhắc thiết kế có hài hòa với không gian sống hay không.

Thấu hiểu nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của chị T. cũng như nhiều gia đình hiện nay, Funiki giới thiệu bộ sưu tập máy lọc nước với ba màu sắc: Trắng Lông Sói Bắc Âu, Nâu Socola Dubai và Ngọc Trai Đen, dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất, từ cổ điển đến hiện đại. Với đa dạng kiểu dáng từ tủ đứng đến âm tủ, sản phẩm dễ dàng bố trí ở nhiều không gian, từ căn bếp đến phòng khách chung.

Về công nghệ, sản phẩm được trang bị hệ thống lọc đa tầng lên đến 13 cấp, cùng công nghệ tấm màng RO từ Mỹ giúp loại bỏvi khuẩn, tạp chất và kim loại nặng, cung cấp nguồn nước sạch đạt chuẩn.

Một số dòng sản phẩm trong bộ sưu tập mới của Funiki sử dụng công nghệ điện phân có màng ngăn, cung cấp nguồn nước giàu hydrogen.

Máy lọc nước Funiki mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, chăm sóc sức khỏe cho gia đình.

Luôn đổi mới để đáp ứng xu hướng sống xanh, Funiki trang bị cho bộ sưu tập máy lọc nước mới công nghệ làm lạnh Block kết hợp bơm Headon, giúp tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường.

Với bộ sưu tập máy lọc nước mới, Funiki cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, kết hợp thiết kế hiện đại và công năng tối ưu. Sản phẩm được bảo hành lên tới 36 tháng, khẳng định cam kết bền vững và đồng hành lâu dài cùng người tiêu dùng Việt.

