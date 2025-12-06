Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản

Chị Ngô Anh Thư (trú tại Hà Nội) là một trong những trường hợp kể trên. Ngày 6/12, chia sẻ nhanh với phóng viên, chị Anh Thư kể, những ngày qua, khi truyền thông "nóng" với hoạt động thu phí tài khoản của nhiều ngân hàng khi số dư tối thiểu không đạt theo yêu cầu, chị giật mình nhớ ra 2 tài khoản thanh toán của 2 ngân hàng đã nhiều năm không sử dụng.

Chị Anh Thư cho biết: "Hôm qua tôi đến phòng giao dịch của 2 ngân hàng để hỏi thử về tình trạng của 2 tài khoản thanh toán, ai ngờ, cả 2 tài khoản đã bị âm tiền. Ngân hàng báo tôi phải nộp phần âm đó rồi mới được đóng tài khoản".

"Tài khoản ngân hàng của tôi bị âm tiền do phía ngân hàng trừ phí duy trì tài khoản và phí quản lý tài khoản không hoạt động", chị Anh Thư cho hay.

Do đó, bằng kinh nghiệm của mình, chị Anh Thư khuyến cáo người dùng ngân hàng nên mang căn cước công dân và chứng minh thư nhân dân cũ (nếu có) ra khu vực dịch vụ khách hàng của phòng giao dịch ngân hàng gần nhất để kiểm tra tình trạng tài khoản.

Không chỉ riêng chị Anh Thư, anh Hoàng Nam (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cũng chịu chung số phận đóng tiền để được đóng tài khoản thanh toán.

Anh cho biết, bản thân mở tài khoản từ hồi sinh viên để nhận trợ cấp từ gia đình nhưng sau này chuyển việc, đổi ngân hàng. "Tài khoản cũ quên luôn cả số tài khoản, cả mật khẩu đăng nhập, giờ kiểm tra lại theo số chứng minh thư cũ đã âm mấy trăm nghìn", anh Nam bức xúc.

Việc bị "âm tài khoản" không chỉ gây bất ngờ mà còn tạo cảm giác bức xúc cho nhiều người dùng. Bởi theo người dùng, khi không phát sinh giao dịch, việc bị tính phí quản lý hoặc duy trì theo thời gian là điều rất dễ… bị bỏ qua.

"Nghe thì có vẻ chỉ vài chục nghìn mỗi tháng, nhưng cộng dồn nửa năm, một năm là số tiền cũng không nhỏ. Mà mình không dùng nữa thì sao vẫn phải chịu phí?", anh Nam cho hay.

Theo ghi nhận, nhiều ngân hàng hiện áp dụng phí đối với tài khoản không hoạt động trong thời gian dài, chủ yếu để bù chi phí quản lý hệ thống và duy trì dữ liệu.

Tuy nhiên, do quá nhiều khách hàng mở tài khoản trong nhiều giai đoạn khác nhau, từ khuyến mại, tặng quà đến yêu cầu của công ty, nên tình trạng "quên tài khoản" đang diễn ra phổ biến.

Người dùng không biết mình bị trừ phí cho đến khi tài khoản rơi vào trạng thái âm và được yêu cầu nộp bù.

Theo chuyên gia tài chính – ngân hàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu, người dân không sai khi không sử dụng tài khoản, nhưng quy định ngân hàng có tính phí thì họ vẫn phải tuân theo. Tuy nhiên, việc để khách hàng âm tiền mà không có cảnh báo sớm bằng tin nhắn hay email khiến nhiều người thấy thiếu minh bạch.

Trước thực tế này, các chuyên gia khuyến cáo khách hàng nên chủ động rà soát xem mình đang sở hữu bao nhiêu tài khoản, tài khoản nào còn sử dụng, tài khoản nào nên đóng.

Việc đóng tài khoản hiện nay tương đối đơn giản, chỉ cần mang căn cước công dân ra chi nhánh ngân hàng. Một số ngân hàng cũng đã cho phép yêu cầu đóng trực tuyến, nhưng với tài khoản âm tiền, khách hàng vẫn phải trực tiếp nộp bù để xử lý.

