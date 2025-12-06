Giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang sau mưa lũ, CPI tháng 11 tăng 0,45%
Cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,45% so với tháng trước; tăng 3,28% so với tháng 12/2024; tăng 3,58% so với cùng kỳ năm trước.
Theo đó, nguyên nhân khiến CPI tháng 11 tăng do hai yếu tố chính: thực phẩm tăng mạnh tại các địa phương ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ sau bão, giá nhiên liệu, chi phí vận tải phục hồi theo nhu cầu đi lại tăng.
Bình quân 11 tháng năm 2025, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,21%.
Có 9/11 nhóm hàng hóa – dịch vụ ghi nhận tăng giá. Nhóm giao thông tăng mạnh nhất với 1,07%, tác động 0,11 điểm phần trăm vào CPI chung. Giá dầu diesel tăng 5,23%, xăng tăng 2,41% sau các kỳ điều chỉnh trong nước. Giá vé máy bay tăng 3,61%, vận tải hành khách kết hợp tăng 0,57%, trong bối cảnh nhu cầu đi lại cải thiện. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,95%. Trong đó, thực phẩm tăng 1,33% , riêng nhóm này đã kéo CPI chung tăng 0,3 điểm phần trăm; lương thực tăng 0,30% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,34% do chi phí nguyên liệu và nhiên liệu tăng. Một số nhóm tăng giá đáng chú ý khác gồm: hàng hóa và dịch vụ khác (+0,30%) với đồ trang sức tăng mạnh theo giá vàng thế giới; đồ dùng gia đình (+0,17%); may mặc, mũ nón, giày dép (+0,12%) do nhu cầu mua sắm cuối năm; đồ uống và thuốc lá (+0,10%); thuốc và dịch vụ y tế (+0,06%); giáo dục (+0,05%) khi một số trường ngoài công lập điều chỉnh học phí cho năm học mới; và văn hóa, giải trí & du lịch (+0,01%).
Trong đó, chỉ số giá vàng tháng 11 tăng 1,9% so với tháng trước; tăng 64,44% so với cùng kỳ năm trước; tăng 66,74% so với tháng 12/2024; bình quân mười một tháng năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 45,77% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá đô la Mỹ tháng Mười Một giảm 0,11% so với tháng trước; tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,51% so với tháng 12/2024; bình quân mười một tháng năm 2025, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,94% so với cùng kỳ năm trước.
Về vận tải hành khách và hàng hóa tháng 11 ước đạt 565,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 1,9% so với tháng trước và luân chuyển 26,4 tỷ lượt khách.km, tăng 2,4%. Tính chung mười một tháng năm 2025, vận tải hành khách ước đạt 5.635,0 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 285,5 tỷ lượt khách.km, tăng 13,8%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười một tháng năm 2025, IIP ước tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,6%, đóng góp 8,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,5%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 0,9%, tăng 0,1 điểm phần trăm.
Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước tăng ở cả 34 địa phương.
Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/11/2025 tăng 1,0% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,7% so với cùng thời điểm năm trước.
Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 11, cả nước có 15,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 16,1% so với tháng Mười và tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 9,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 16,4% so với tháng trước và tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2024; 4.859 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 19,9% và tăng 14,5%; 6.668 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 1,5% và giảm 11,7%; 4.022 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 11,3% và tăng 110,6%.
Tính chung 11 tháng năm 2025, cả nước có 275,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 25,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 205,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong mười một tháng năm 2025 là 5,6 triệu tỷ đồng, tăng 104,3% so với cùng kỳ năm 2024.
Vận tải hàng hóa tháng 11 ước đạt 278,6 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 4,3% so với tháng trước và luân chuyển 56,2 tỷ tấn.km, tăng 2,8%. Tính chung mười một tháng năm 2025, vận tải hàng hóa ước đạt 2.773,9 triệu tấn vận chuyển, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 562,9 tỷ tấn.km, tăng 14,0%.
Cũng trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 1,98 triệu lượt người, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười một tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,15 triệu lượt người, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước.
