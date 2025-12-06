Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm

Còn ít ngày nữa là tới Giáng sinh 2025 (Noel 2025), nhiều cửa hàng, siêu thị, hiệu sách… tại Hà Nội đã bắt đầu bày bán, cung cấp đa dạng các mặt hàng phục vụ việc trang trí. Theo các tiểu thương, thị trường đồ trang trí Giáng sinh năm nay đa dạng các loại mẫu mã nhưng sức mua giảm.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại một số cửa hàng và phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) – "thủ phủ" bán đồ trang trí đã khoác lên mình màu áo mới rực rỡ, hoạt động mua bán, tham quan diễn ra sôi nổi với hàng loạt hàng hóa mẫu mã bắt mắt, nổi bật.

Thời điểm này, các cửa hàng, nhà sách, siêu thị… tại Hà Nội đã bày bán phong phú các sản phẩm trang trí phục vụ mùa Giáng sinh năm 2025.



Nhiều tiểu thương buôn bán ở phố Hàng Mã cho biết, năm nay giá cả các mặt hàng trang trí Noel không có biến động nhiều, chỉ tăng nhẹ ở một số mặt hàng so với năm 2024 vì chi phí nhập hàng và vận chuyển tăng cao. Tùy vào các mặt hàng sẽ có giá cả khác nhau, dao động từ vài chục ngàn cho đến vài chục triệu đồng/sản phẩm.

Nhiều mặt hàng trang trí Noel được bày bán đa dạng với mẫu mã bắt mắt.

"Năm nay kinh tế khó khăn người dân thắt chặt chi tiêu, lượng khách hàng vì vậy cũng giảm, nhiều mặt hàng bán chậm, phần lớn khách đến để tham quan, chụp ảnh. Giáng sinh 2025 năm nay cây thông Noel vẫn chiếm ưu thế với nhiều kích cỡ và mức giá để lựa chọn. Tùy chất liệu, kích thước sẽ có các mức giá khác nhau, dao động từ vài chục nghìn đồng tới vài chục triệu đồng. Ví dụ như cây thông nhựa cao 1m dao động từ 800.000 đến 2.000.000 đồng; loại 30cm đến 1m có giá từ 250.000 đến 700.000 đồng; dòng mini có giá chỉ từ 40.000 đến 150.000 đồng.

Bên cạnh đó, loạt phụ kiện trang trí đi kèm như đèn led, nhà tuyết, tượng ông già Noel, tuần lộc, dây kim tuyến, quả châu, vòng nguyệt quế… có giá dao động từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng/sản phẩm (tùy kích cỡ và chất liệu)", anh Nguyễn Minh Huy chia sẻ.

Theo các tiểu thương, hàng hóa trang trí Noel đa dạng nhưng sức mua của người tiêu dùng chậm.

Trong những ngày gần cuối năm này, nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ cũng tranh thủ đến phố Hàng Mã để mua cho mình những món đồ trang trí Giáng sinh và tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Chị Hoàng Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Vào mỗi dịp lễ, tết quan trọng, tôi thường tới phố Hà Mã để đi mua sắm những món đồ trang trí để trang hoàng cho cửa hàng và ngôi nhà của mình. Những ngày gần Noel khu phố này như được thay đổi diện mạo mới, không khí sôi động kết hợp cùng ánh đèn lung linh, sắc màu rực rỡ từ các món đồ trang trí như: Ông già Noel, người tuyết, cây thông, tuần lộc, chuông, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến… cùng nhiều phụ kiện đặc sắc trông rất bắt mắt và khiến tôi cảm nhận không khí Giáng sinh đang về rất gần.

Năm 2025 nhiều sản phẩm trang trí thủ công lên ngôi, các mặt hàng nhỏ nhắn, xinh xắn và phù hợp với túi tiền của nhiều người. Tôi cảm thấy rất phấn kích vì tự tay đi mua sắm và trang trí trong dịp Giáng sinh 2025, vừa vui lại có nhiều kỉ niệm. Bên cạnh việc đi trải nghiệm mua sắm thực tế thì tôi cũng đặt hàng qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, các sản phẩm đa dạng mà giá cũng rất hợp lý, không cần đi lại nhiều vì có người giao đồ về tận nhà".

Nhiều người dân đổ về phố Hàng Mã để chọn cho mình những món đồ trang trí ưng ý và tham quan, chụp ảnh.



Các cửa hàng, tuyến phố bán đồ trang trí Noel bắt đầu vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm.



Các mặt hàng trang trí có nhiều mức giá khác nhau, tùy thuộc vào chất lượng và kích cỡ.

Trong số các mặt hàng đặc trưng, cây thông Noel vẫn chiếm ưu thế với nhiều kích cỡ và mức giá để lựa chọn.

Loạt phụ kiện trang trí như đèn led, nhà tuyết, tượng ông già Noel… với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy kích cỡ.

Đồ thời trang và phụ kiện Noel như mũ, trang phục ông già Noel, vòng nguyệt quế, quả châu, dây kim tuyến tiếp tục là những mặt hàng được ưa chuộng với mức giá từ 50.000 đồng trở lên.

Nhiều người tiêu dùng đánh giá năm nay các sản phẩm phong phú, dễ lựa chọn theo nhu cầu và phong cách trang trí riêng.



Theo nhận định của các tiểu thương, dù mẫu mã đa dạng hơn, giá các mặt hàng trang trí Giáng sinh tăng nhẹ so với năm ngoái, tuy nhiên, sức mua tại nhiều cửa hàng có dấu hiệu giảm.



Một số chủ cửa hàng cho biết lượng khách năm nay thưa hơn do bối cảnh kinh tế khó khăn khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Những mặt hàng độc đáo, bắt mắt được nhiều người yêu thích.

Thị trường Noel 2024: Giá cây thông trang trí đắt đỏ vẫn ‘hút’ khách mua hàng GĐXH – Cây thông Noel là một trong những mặt hàng trang trí được nhiều người tìm kiếm trong dịp Giáng sinh. Mặc dù có giá tương đối cao nhưng khách hàng vẫn chấp nhận ‘xuống’ tiền.



