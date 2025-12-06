Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm

Thứ bảy, 16:46 06/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ đầu tháng 12, nhiều cửa hàng, siêu thị bắt đầu bày bán nhiều sản phẩm trang trí với đa dạng mẫu mã để phục vụ người dân dịp Noel 2025.

Còn ít ngày nữa là tới Giáng sinh 2025 (Noel 2025), nhiều cửa hàng, siêu thị, hiệu sách… tại Hà Nội đã bắt đầu bày bán, cung cấp đa dạng các mặt hàng phục vụ việc trang trí. Theo các tiểu thương, thị trường đồ trang trí Giáng sinh năm nay đa dạng các loại mẫu mã nhưng sức mua giảm.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại một số cửa hàng và phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) – "thủ phủ" bán đồ trang trí đã khoác lên mình màu áo mới rực rỡ, hoạt động mua bán, tham quan diễn ra sôi nổi với hàng loạt hàng hóa mẫu mã bắt mắt, nổi bật.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 1.

Thời điểm này, các cửa hàng, nhà sách, siêu thị… tại Hà Nội đã bày bán phong phú các sản phẩm trang trí phục vụ mùa Giáng sinh năm 2025.

Nhiều tiểu thương buôn bán ở phố Hàng Mã cho biết, năm nay giá cả các mặt hàng trang trí Noel không có biến động nhiều, chỉ tăng nhẹ ở một số mặt hàng so với năm 2024 vì chi phí nhập hàng và vận chuyển tăng cao. Tùy vào các mặt hàng sẽ có giá cả khác nhau, dao động từ vài chục ngàn cho đến vài chục triệu đồng/sản phẩm.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 2.

Nhiều mặt hàng trang trí Noel được bày bán đa dạng với mẫu mã bắt mắt.

"Năm nay kinh tế khó khăn người dân thắt chặt chi tiêu, lượng khách hàng vì vậy cũng giảm, nhiều mặt hàng bán chậm, phần lớn khách đến để tham quan, chụp ảnh. Giáng sinh 2025 năm nay cây thông Noel vẫn chiếm ưu thế với nhiều kích cỡ và mức giá để lựa chọn. Tùy chất liệu, kích thước sẽ có các mức giá khác nhau, dao động từ vài chục nghìn đồng tới vài chục triệu đồng. Ví dụ như cây thông nhựa cao 1m dao động từ 800.000 đến 2.000.000 đồng; loại 30cm đến 1m có giá từ 250.000 đến 700.000 đồng; dòng mini có giá chỉ từ 40.000 đến 150.000 đồng.

Bên cạnh đó, loạt phụ kiện trang trí đi kèm như đèn led, nhà tuyết, tượng ông già Noel, tuần lộc, dây kim tuyến, quả châu, vòng nguyệt quế… có giá dao động từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng/sản phẩm (tùy kích cỡ và chất liệu)", anh Nguyễn Minh Huy chia sẻ.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 3.

Theo các tiểu thương, hàng hóa trang trí Noel đa dạng nhưng sức mua của người tiêu dùng chậm.

Trong những ngày gần cuối năm này, nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ cũng tranh thủ đến phố Hàng Mã để mua cho mình những món đồ trang trí Giáng sinh và tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Chị Hoàng Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Vào mỗi dịp lễ, tết quan trọng, tôi thường tới phố Hà Mã để đi mua sắm những món đồ trang trí để trang hoàng cho cửa hàng và ngôi nhà của mình. Những ngày gần Noel khu phố này như được thay đổi diện mạo mới, không khí sôi động kết hợp cùng ánh đèn lung linh, sắc màu rực rỡ từ các món đồ trang trí như: Ông già Noel, người tuyết, cây thông, tuần lộc, chuông, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến… cùng nhiều phụ kiện đặc sắc trông rất bắt mắt và khiến tôi cảm nhận không khí Giáng sinh đang về rất gần. 

Năm 2025 nhiều sản phẩm trang trí thủ công lên ngôi, các mặt hàng nhỏ nhắn, xinh xắn và phù hợp với túi tiền của nhiều người. Tôi cảm thấy rất phấn kích vì tự tay đi mua sắm và trang trí trong dịp Giáng sinh 2025, vừa vui lại có nhiều kỉ niệm. Bên cạnh việc đi trải nghiệm mua sắm thực tế thì tôi cũng đặt hàng qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, các sản phẩm đa dạng mà giá cũng rất hợp lý, không cần đi lại nhiều vì có người giao đồ về tận nhà".

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 4.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 5.

Nhiều người dân đổ về phố Hàng Mã để chọn cho mình những món đồ trang trí ưng ý và tham quan, chụp ảnh.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 6.

Các cửa hàng, tuyến phố bán đồ trang trí Noel bắt đầu vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 7.

Các mặt hàng trang trí có nhiều mức giá khác nhau, tùy thuộc vào chất lượng và kích cỡ.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 8.

Trong số các mặt hàng đặc trưng, cây thông Noel vẫn chiếm ưu thế với nhiều kích cỡ và mức giá để lựa chọn.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 9.

Loạt phụ kiện trang trí như đèn led, nhà tuyết, tượng ông già Noel… với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy kích cỡ.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 10.

Đồ thời trang và phụ kiện Noel như mũ, trang phục ông già Noel, vòng nguyệt quế, quả châu, dây kim tuyến tiếp tục là những mặt hàng được ưa chuộng với mức giá từ 50.000 đồng trở lên.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 11.

Nhiều người tiêu dùng đánh giá năm nay các sản phẩm phong phú, dễ lựa chọn theo nhu cầu và phong cách trang trí riêng.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 12.

Theo nhận định của các tiểu thương, dù mẫu mã đa dạng hơn, giá các mặt hàng trang trí Giáng sinh tăng nhẹ so với năm ngoái, tuy nhiên, sức mua tại nhiều cửa hàng có dấu hiệu giảm.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 13.

Một số chủ cửa hàng cho biết lượng khách năm nay thưa hơn do bối cảnh kinh tế khó khăn khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Thị trường Noel 2025: Đa dạng mẫu mã, sức mua giảm - Ảnh 14.

Những mặt hàng độc đáo, bắt mắt được nhiều người yêu thích.

Thị trường Noel 2024: Giá cây thông trang trí đắt đỏ vẫn ‘hút’ khách mua hàngThị trường Noel 2024: Giá cây thông trang trí đắt đỏ vẫn ‘hút’ khách mua hàng

GĐXH – Cây thông Noel là một trong những mặt hàng trang trí được nhiều người tìm kiếm trong dịp Giáng sinh. Mặc dù có giá tương đối cao nhưng khách hàng vẫn chấp nhận ‘xuống’ tiền.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hàng trăm triệu người chi tiền cho Noel, điều bất ngờ ở cây thông thật và giả

Hàng trăm triệu người chi tiền cho Noel, điều bất ngờ ở cây thông thật và giả

'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: Cây thông Noel nhập khẩu giá ưu đãi 99.000 đồng/set, người tiêu dùng Thủ đô 'săn lùng'

'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: Cây thông Noel nhập khẩu giá ưu đãi 99.000 đồng/set, người tiêu dùng Thủ đô 'săn lùng'

Nghề 'nặn' người tuyết ở Hà Nội kiếm bộn tiền trong mùa Giáng sinh

Nghề 'nặn' người tuyết ở Hà Nội kiếm bộn tiền trong mùa Giáng sinh

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 6/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hà Nội: Giá đất ở tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ đang biến động như thế nào?

Hà Nội: Giá đất ở tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ đang biến động như thế nào?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang sau mưa lũ, CPI tháng 11 tăng 0,45%

Giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang sau mưa lũ, CPI tháng 11 tăng 0,45%

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,45% so với tháng trước; tăng 3,28% so với tháng 12/2024; tăng 3,58% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng SJC tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng SJC tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước hôm nay (6/12) tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên trước đó.

Máy giặt, tủ lạnh, tivi đồng loạt giảm sốc: Chỉ 2-5 triệu là mua được hàng mới

Máy giặt, tủ lạnh, tivi đồng loạt giảm sốc: Chỉ 2-5 triệu là mua được hàng mới

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

Các chuỗi điện máy đồng loạt tung khuyến mại cuối năm, giảm sâu loạt sản phẩm thiết yếu như máy giặt, tủ lạnh, tivi và điều hòa. Nhiều mẫu chỉ còn 2-5 triệu đồng, tạo cơ hội để các gia đình nâng cấp thiết bị gia dụng trước Tết.

Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản

Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện ngân hàng thu phí tài khoản chưa hết nóng khi nhiều người dùng bất ngờ trở thành con nợ của ngân hàng khi ra phòng giao dịch kiểm tra tình trạng tài khoản thanh toán mà nhiều năm không sử dụng.

SUV hạng C giảm giá sốc tới hàng trăm triệu dịp cuối năm: Honda CR-V, Mazda CX-5 chưa bao giờ rẻ thế

SUV hạng C giảm giá sốc tới hàng trăm triệu dịp cuối năm: Honda CR-V, Mazda CX-5 chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều mẫu SUV hạng C đang được giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng để kích cầu, "chạy doanh số" cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Hơn 800.000 tấn thịt 'ngoại' giá rẻ đổ bộ, giá lợn hơi chạm đáy 4 năm

Hơn 800.000 tấn thịt 'ngoại' giá rẻ đổ bộ, giá lợn hơi chạm đáy 4 năm

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

Chỉ 10 tháng, các doanh nghiệp đã nhập về hơn 800.000 tấn thịt và sản phẩm từ thịt. Trong đó, nhập khẩu thịt lợn tăng gần gấp đôi là một trong những nguyên nhân khiến giá lợn hơi lao dốc.

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi tháng 12/2025

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi tháng 12/2025

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,8–7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.

Giải pháp nâng hạ toàn diện cho nhà máy hiện đại với xe nâng điện

Giải pháp nâng hạ toàn diện cho nhà máy hiện đại với xe nâng điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước

Trong xu thế chuyển đổi xanh và tự động hóa kho vận, nhu cầu sử dụng xe nâng điện, thiết bị nhà kho và pin lithium chất lượng cao đang tăng mạnh tại Việt Nam.

Xem nhiều

Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ kỷ lục, chỉ ngang xe hạng A, Hyundai Accent, Toyota Vios không so lại doanh số

Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ kỷ lục, chỉ ngang xe hạng A, Hyundai Accent, Toyota Vios không so lại doanh số

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang cực canh tranh khiến Hyundai Accent và Toyota Vios có nguy cơ thua doanh số.

SUV hybrid giá 353 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng sánh ngang Kia Sonet, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV hybrid giá 353 triệu đồng sẽ bán ở Việt Nam trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng sánh ngang Kia Sonet, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Giá xe Honda Vision ở đại lý giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, Lead, SH Mode không so lại doanh số vì quá rẻ

Giá xe Honda Vision ở đại lý giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, Lead, SH Mode không so lại doanh số vì quá rẻ

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Honda CR-V giảm mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh SUV hạng C rẻ nhất, Mazda CX-5, Hyundai Tucson 'sốt vó' lo doanh số

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh SUV hạng C rẻ nhất, Mazda CX-5, Hyundai Tucson 'sốt vó' lo doanh số

Giá cả thị trường
Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, thấp chưa từng có, xứng danh Pro Max rẻ nhất Việt Nam xịn ngang iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max giảm sốc, thấp chưa từng có, xứng danh Pro Max rẻ nhất Việt Nam xịn ngang iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top