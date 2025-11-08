MC Cát Tường trước căn nhà đầy bùn đất sau khi cơn bão 13 càn quét qua
GĐXH - MC Cát Tường khiến khán giả không khỏi xót xa khi chia sẻ loạt hình ảnh ngôi nhà của gia đình tại Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau bão.
Tối 6/11, tâm bão số 13 đã đi sâu vào đất liền gây gió giật dữ dội và mưa lớn trên diện rộng. Cơn bão này đã gây ra nhiều thiệt hại, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
Theo thống kê, sau gần một tháng mưa lũ, Huế có 15 người chết, một người bị thương, hơn 100.000 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị nhấn chìm hoặc sạt lở, gây hư hại cơ sở hạ tầng. May mắn, căn nhà của Cát Tường gần cầu Bạch Hổ vẫn giữ nguyên kết cấu. Ngôi nhà này được xây dựng từ năm 2005, dùng để thờ phụng vì bố mẹ cô đã chuyển vào TP HCM sinh sống.
Cận cảnh căn nhà đầy bùn đất của MC Cát Tường.
Qua những bức ảnh được chia sẻ, căn nhà tại Huế của Cát Tường bị ảnh hưởng nặng nề khi tường nhà, xe máy và nền nhà đều phủ kín bùn đất. Gương mặt nữ MC hiện rõ sự bàng hoàng, lo lắng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng tan hoang sau bão.
Cô chia sẻ: "Quê hương là chùm khế ngọt. Nhà em tại Bùi Thị Xuân - Cầu Lòn Huế. Chiều 6/11/2025. Bão đang vào khu vực Nam Trung Bộ, gia đình em phải ra khách sạn ngủ và chỉ biết cầu mong cho tất cả bà con được bình an. Xem tin tức mà sợ quá".
