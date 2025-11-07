Sau nhiều năm, Ngân bây giờ mới tiết lộ lý do bỏ Viễn chọn Nghiêm làm chồng
GĐXH - Sau nhiều năm, cuối cùng thì Ngân đã nói cho Viễn biết lý do vì sao cô lại chia tay mối tình thủa học trò để chọn Nghiêm.
Trong trích đoạn tập 20 "Cách em 1 milimet", câu chuyện tình cảm thủa học trò của Ngân và Viễn cuối cùng cũng đã được giải đáp vì sao lại chia tay trong tiếc nuối. Lớn lên cùng nhau và dành tình cảm yêu thương cho nhau và ai cũng nghĩ Ngân và Viễn sẽ trở thành một cặp, hai bên gia đình cũng rất ủng hộ...
Nhưng sau khi Ngân chuyển lên thành phố sống, đi du học nước ngoài, lúc trở về người cô chọn đi suốt hành trình cuộc đời mình lại không phải Viễn mà là Nghiêm - một người đàn ông mà sau tất cả, hiện nguyên hình là một kẻ không có cả tài năng lẫn đạo đức.
Sau nhiều năm bên nhau, có chung một con gái, xây dựng hình ảnh một gia đình hoàn hảo thì giờ đây mọi thứ đổ sụp. Nhưng điều khiến Ngân đau lòng nhất chính là Viễn, người cô đã không chọn vẫn sống cô đơn bên cạnh cuộc đời cô và không ngại dè bỉu chồng cô một cách công khai. Mà điều đau đớn với Ngân là tất cả những lời chê bai Nghiêm không xứng đáng của Viễn đã đúng.
Ngân và Viễn cũng đã mặt đối mặt thẳng thắn về mấu chốt mối quan hệ của họ, rằng vì sao hồi đấy Viễn đã cho Ngân thấy tình cảm của mình. Ngân cũng cho Viễn thấy sự sâu đậm cô dành cho Viễn như thế nào nhưng cô lại chọn Nghiêm.
Ngân và Viễn đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau về lý do chia tay. Ảnh VTV
"Nhưng mà anh ấy đặt tôi ở trong lòng. Tôi là duy nhất của anh ấy" - Ngân nói trong sự nghẹn ngào. "Thế còn tôi thì sao? Tôi không có bà ở trong lòng à? Thế thì tất cả những dây dưa, mập mờ của chúng ta bao nhiêu năm qua là cái gì? Là cái gì hả? Nói đi" - Viễn nói những lời trách móc với Ngân.
"Thì là dây dưa, mập mờ đấy. Lúc nào tôi cũng phải đi tranh vị trí xem tôi là thứ mấy trong lòng của ông" - Ngân hét vào mặt Viễn. "Nếu như không có tôi thì ông còn My, còn Thanh, còn Trà, còn rất nhiều những người khác nữa... Tôi quá mệt mỏi rồi" - Ngân cũng mang những lời cất giấu bấy lâu để nói thẳng với Viễn.
Trung và Nghiêm bàn mưu để đối phó lại với Nga và Đức. Ảnh VTV
Ở diễn biến khác trong tập phim, Trung tham mưu cho Nghiêm cách để thao túng tâm lý Nga - bạn gái Đức nhằm có được lời khai có lợi cho mình. Nghiêm đã nghĩ chẳng có camera nào ghi lại việc hắn làm nên hắn tự tin cho các kế hoạch tồi tệ của mình.
Nhưng Nghiêm không ngờ rằng, hắn chạy trời cũng không khỏi nắng, vì bằng chứng của hắn giờ đã rơi vào tay Viễn, kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng.
Tập 20 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào ngày 7/11 trên kênh VTV3, lúc 20h. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
