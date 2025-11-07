Mới nhất
Bố Bình 'Cha tôi người ở lại' hát trong đám cưới của 'con gái' Ngọc Huyền

Thứ sáu, 18:30 07/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Đám cưới Đình Tú - Ngọc Huyền diễn ra trong không khí ấm cúng và hạnh phúc. Điều gây chú ý trong hôn lễ của cặp đôi nổi tiếng VFC là có sự góp mặt của NSƯT Thái Sơn - người đóng vai bố Bình trong "Cha tôi người ở lại".

Đám cưới "trong mơ", lãng mạn đầy sắc màu điện ảnh của cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTVĐám cưới 'trong mơ', lãng mạn đầy sắc màu điện ảnh của cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTV

GĐXH - Cặp đôi diễn viên phim giờ vàng VTV Đình Tú và Ngọc Huyền đã chính thức tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội.

NSƯT Thái Sơn đã hát ca khúc nhạc phim "Cha tôi người ở lại" trong hôn lễ của "con gái" Ngọc Huyền. Trong bộ phim này, cả 2 đóng vai cha con và có nhiều phân đoạn xúc động. Clip: Đức Nguyên

Bố Bình 'Cha tôi người ở lại' hát trong đám cưới của 'con gái' Ngọc Huyền - Ảnh 3.

Trong một lần trả lời với Gia đình&Xã hội về mối lương duyên với Ngọc Huyền, NSƯT Thái Sơn cho biết: "Tôi và diễn viên Ngọc Huyền đóng với nhau vai người yêu trong "Vui lên nào anh em ơi" thì đã thân quen trước đó rồi. Trong phim này, chúng tôi lại đóng vai cha và con gái. Trong suốt thời gian này, chúng tôi học tập lẫn nhau, là điểm tựa tinh thần, hỗ trợ nhau trong công việc để có sự nhuần nhuyễn, ăn ý khi quay". Vì có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết nên ở đời thực, NSƯT Thái Sơn và Ngọc Huyền vẫn giữ liên lạc với nhau sau khi hết phim. Và trong hôn lễ của "con gái", nam diễn viên đã đến chung vui và tham gia một tiết mục văn nghệ. Ảnh: FBNV

Bố Bình 'Cha tôi người ở lại' hát trong đám cưới của 'con gái' Ngọc Huyền - Ảnh 4.

Trước đó, trên trang cá nhân diễn viên Đình Tú - chồng Ngọc Huyền đã dí dỏm khoe khoảnh khắc hài hước của cô dâu. Anh còn hóm hỉnh viết: "Sau này cưới nhau, 12h trưa rước dâu được không anh, sớm quá em không dậy được. OK mình cưới tối luôn". Ảnh: FBNV

Bố Bình 'Cha tôi người ở lại' hát trong đám cưới của 'con gái' Ngọc Huyền - Ảnh 5.

Theo bạn thân của cô dâu chia sẻ, hôn lễ của cặp đôi diễn ra rất ấm cúng và hạnh phúc.

Bố Bình 'Cha tôi người ở lại' hát trong đám cưới của 'con gái' Ngọc Huyền - Ảnh 6.

Các nghi lễ được thực hiện từ ngoài trời cho đến trong nhà.

Bố Bình 'Cha tôi người ở lại' hát trong đám cưới của 'con gái' Ngọc Huyền - Ảnh 7.

Cả cô dâu lẫn chú rể đều trao nhau những lời ngọt ngào cùng ánh mắt đong đầy tình cảm.

Bố Bình 'Cha tôi người ở lại' hát trong đám cưới của 'con gái' Ngọc Huyền - Ảnh 8.

Cặp đôi diễn viên đình đám của VFC nhận được nhiều lời chúc phúc từ gia đình và bạn bè.

Bố Bình 'Cha tôi người ở lại' hát trong đám cưới của 'con gái' Ngọc Huyền - Ảnh 9.

Họ trao nhau lời thề nguyện mãi sánh bước đến cuối cuộc đời.

Bố Bình 'Cha tôi người ở lại' hát trong đám cưới của 'con gái' Ngọc Huyền - Ảnh 10.

Đình Tú - Ngọc Huyền hạnh phúc tạo dáng lưu lại kỉ niệm đẹp cùng khách mời.

Ảnh: Đức Nguyên

Ảnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền "đốn tim" khán giảẢnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền 'đốn tim' khán giả

GĐXH - Cặp đôi diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền vừa tung bộ ảnh cưới lãng mạn đầy ấn tượng tại Đà Lạt.

Đỗ Quyên
