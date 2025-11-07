Bố Bình 'Cha tôi người ở lại' hát trong đám cưới của 'con gái' Ngọc Huyền

Trong một lần trả lời với Gia đình&Xã hội về mối lương duyên với Ngọc Huyền, NSƯT Thái Sơn cho biết: "Tôi và diễn viên Ngọc Huyền đóng với nhau vai người yêu trong "Vui lên nào anh em ơi" thì đã thân quen trước đó rồi. Trong phim này, chúng tôi lại đóng vai cha và con gái. Trong suốt thời gian này, chúng tôi học tập lẫn nhau, là điểm tựa tinh thần, hỗ trợ nhau trong công việc để có sự nhuần nhuyễn, ăn ý khi quay". Vì có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết nên ở đời thực, NSƯT Thái Sơn và Ngọc Huyền vẫn giữ liên lạc với nhau sau khi hết phim. Và trong hôn lễ của "con gái", nam diễn viên đã đến chung vui và tham gia một tiết mục văn nghệ. Ảnh: FBNV