Khoảnh khắc con trai 2 tháng tuổi đáng yêu của Trọng Lân

Thứ sáu, 16:59 07/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mới đây, diễn viên Trọng Lân gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con trai 2 tháng tuổi.

Mạnh Trường và dàn diễn viên VFC chúc mừng Trọng Lân "lên chức"Mạnh Trường và dàn diễn viên VFC chúc mừng Trọng Lân 'lên chức'

GĐXH - Trọng Lân hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc đón con trai đầu lòng. Nam diễn viên nhận nhiều lời chúc mừng từ dàn diễn viên VFC: Mạnh Trường, Cù Thị Trà, Minh Thu...

Mới đây, diễn viên Trọng Lân khiến fan xuýt xoa khi khoe nét bụ bẫm đáng yêu của con trai 2 tháng tuổi - bé Eo Vì (tên thân mật). Nam diễn viên "Cách em 1 milimet" cho biết, do lịch quay phim nên ít có thời gian ở nhà với vợ con nhưng mỗi lần gọi video là trái tim "tan chảy" vì con trai.

"Video call là em chỉ nhìn bố một tí rồi cười, còn bố thì ngồi nhìn màn hình cả buổi, sợ nháy mắt là lỡ mất khoảnh khắc dễ thương. Bố đi quay miết, còn em ở nhà chơi ngoan nha. Nhìn màn hình thôi mà tim bố tan chảy rồi".

Ngay dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và fan để lại bình luận xuýt xoa nét đáng yêu và "giống hệt bố", "sao y bản chính" của bé Eo Vì. Chính Trọng Lân cũng thừa nhận: "Bản chính nói chuyện với bản công chứng".

Nét bụ bẫm đáng yêu của con trai diễn viên Trọng Lân.

Là diễn viên từng rất kín tiếng chuyện đời tư nhưng từ khi có con trai, Trọng Lân thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh đáng yêu của bé trên trang cá nhân. Nam diễn viên từng tâm sự, xem việc làm cha mẹ là một thiên chức và sẽ cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho vợ con. Anh cũng chia sẻ, cuộc sống của anh thay đổi nhiều sau khi lấy vợ, anh trở nên tiết kiệm hơn và cả hai vợ chồng cùng san sẻ công việc để chuẩn bị cho giai đoạn mới của gia đình.

Giữa tháng 8/2025, Trọng Lân hạnh phúc thông báo bà xã đã hạ sinh em bé. Trong khoảnh khắc đầu tiên chào đón con đầu lòng, Trọng Lân bế và đút sữa cho con trai.

Khoảnh khắc con trai 2 tháng tuổi đáng yêu của Trọng Lân - Ảnh 3.

Trọng Lân khoe gia đình nhỏ hạnh phúc.

Trọng Lân sinh năm 1993 tại Hà Nội, được khán giả biết đến qua các các bộ phim truyền hình như: Quỳnh búp bê, Người phán xử, Cô gái nhà người ta, Lối về miền hoa, Mình yêu nhau bình yên thôi... Hiện tại, nam diễn viên đang gây chú ý với vai chính trong "Cách em 1 milimet"

Bạn đời của Trọng Lân là Huyền Trang, sinh năm 1999, là một hot girl trên TikTok. Các video, hình ảnh cô đăng tải thu hút trăm nghìn lượt xem. Cô từng thi đỗ Đại học Kiến trúc và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Năm 2019, cô bén duyên với công việc streamer và quyết định Nam tiến một thời gian trước khi trở lại Hà Nội làm việc. Theo Trọng Lân, lễ cưới của vợ chồng anh sẽ diễn ra vào năm 2026.

An Khánh
