NSƯT Hoàng Hải thoát vai 'ông trùm', trở thành Đại tá công an trong 'Tường lửa Tràng An'

Bộ phim truyền hình dài tập “Tường lửa Tràng An" được tư vấn nghiệp vụ bởi Công an Thành phố Hà Nội. Tác phẩm xoay quanh cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng công an và một đường dây tội phạm “tiền ảo” quy mô lớn, được xây dựng dựa trên những chuyên án lừa đảo có thật do Công an Thành phố Hà Nội triệt phá vào cuối năm 2024.

Sự ra đời của “Tường lửa Tràng An” bắt nguồn từ thực trạng tội phạm mạng trở thành vấn nạn nhức nhối trong xã hội hiện nay. Theo thống kê của Bộ Công an, từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2024, các vụ lừa đảo trên không gian mạng đã gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng. Riêng chuyên án “Mr. Pips”, với số tiền chiếm đoạt gần 6.000 tỷ đồng, cho thấy mức độ tinh vi, xảo quyệt và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của loại hình tội phạm này.

Cảnh trong phim "Tường lửa Tràng An". Ảnh HTV

Sức hút của bộ phim đến từ sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ quen thuộc với khán giả phim Việt như: NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, NSƯT Thanh Bình, NSƯT Ngọc Tản, diễn viên Thanh Tú…

Bộ phim còn có sự tham gia của nhiều gương mặt ấn tượng như: Doãn Quốc Đam đảm nhiệm vai nam chính, một kỹ sư công nghệ thông tin đa tài, mưu trí. Nữ chính là Thuỳ Anh, người hóa thân thành ca sĩ Diệu Linh xinh đẹp, giàu cảm xúc nhưng rất thông minh, bản lĩnh. Long Vũ, gương mặt quen thuộc ở các vai diễn cá tính... Bên cạnh đó, những diễn viên trẻ triển vọng như: Trương Hoàng, Lưu Duy Khánh, Trọng Minh... cũng hứa hẹn mang đến sự hấp dẫn, mới lạ cho tác phẩm hình sự này.

NSƯT Hoàng Hải trở lại với vai Đại tá công an. Ảnh Vietnamnet.

Điều đặc biệt, hứa hẹn sự hấp dẫn trong “Tường lửa Tràng An” đó là NSƯT Hoàng Hải đảm nhiệm vai Đại tá Trần Hoàng, Trưởng phòng PC02 - người trực tiếp chỉ huy chuyên án; trở lại với hình tượng chiến sĩ công an sau hai thập kỷ, anh khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trong thời đại mới, kiên định, nhanh nhạy nhưng cũng mang trong mình những trăn trở rất đời thường của một người cha.

Phim “Tường lửa Tràng An - Chuyên án Cạm bẫy số” chính thức lên sóng Đài Hà Nội trên kênh H1 và các nền tảng số vào 21h tối 7/11.

