Phim 'Lằn ranh' vừa phát sóng, vai diễn của Hồng Diễm đã gây tranh cãi

Bộ phim truyền hình dài tập "Lằn ranh" do VFC phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện đang được phát sóng trên VTV khung giờ "vàng", thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả, sau thành công của "Sinh tử". Bộ phim khai thác nhiều vấn đề nóng bỏng của xã hội. "Lằn ranh" xây dựng câu chuyện ở tỉnh Việt Đông khi bước vào giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Thời điểm quan trọng, không ít "nhaỵ cảm" và nhiều thử thách cho những người đứng đầu như Bí thư Trần Sơn, Chủ tịch Văn Thuỷ hay Phó bí thư Đình Sách - những người trực tiếp gánh vác trọng trách sắp xếp nhân sự, chuẩn bị cho một guồng máy mới. Họ đôi khi rơi vào tình thế buộc phải lựa chọn: Thỏa hiệp hay đối đầu. Công cuộc tinh gọn bộ máy là phép thử đạo đức của cả hệ thống.

"Lằn ranh" phát sóng vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần lúc 21h00 trên kênh VTV1. Ảnh VTV

Khán giả cũng rất háo hức, chờ đợi theo dõi khi biết đạo diễn NSƯT Mai Hiền đã "chọn mặt gửi vàng" những cái tên vô cùng đảm bảo như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Bảo Anh, Tiến Lộc, Anh Đào, Mạnh Cường, Huyền Trang… cùng rất nhiều tên tuổi khác. Đặc biệt, NSND Trung Anh, Mạnh Trường và Hồng Diễm sẽ hoá thân vào những vai diễn rất khác trước đây.

Hồng Diễm cũng không còn là một phụ nữ nội trợ yếu đuối mà là vai Thu, một Viện phó Viện kiểm sát nghiêm túc, cẩn trọng, quyết đoán. Hồng Diễm cho hay, đây là lần đầu vào vai một kiểm soát viên, cũng là một thử thách rất lớn. Cô cũng sẽ cố gắng để chuyển tải được tinh thần của nhân vật cũng như nội dung bộ phim.

Diễn viên Hồng Diễm vai Thu trong phim "Lằn ranh". Ảnh VTV

Sau 2 tập phát sóng, Hồng Diễm thực sự hoàn toàn "lột xác" không còn là một cô gái yếu đuối, gặp trắc trở trong hôn nhân và tình yêu như trước đây và khán giả chờ đợi một nhân vật đầy biến hóa của "Mỹ nhân" phim VTV. Trong khi các vai diễn cũ của Hồng Diễm thường tập trung khai thác nội tâm sâu sắc và cảm xúc bi thương thì nhân vật trong "Lằn Ranh" lại cần sự tiết chế, nghiêm nghị của một người nắm giữ cán cân công lý, luôn phải đặt lý trí lên trên cảm xúc cá nhân.

Dù mới phát sóng nhưng vai diễn của Hồng Diễm đã nhận về những phản hồi có phần thiếu tích cực của khán giả. Khi phim "Lằn ranh" vừa lên sóng, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng về tạo hình và thần thái của Hồng Diễm. Trên các diễn đàn phim Việt, nhiều ý kiến khán giả tranh luận xung quanh vai diễn Thu vủa Hồng Diễm.

Chỉ sau 2 tập phát sóng "Lằn ranh", nhiều ý kiến trái chiều của khán giả với vai diễn của Hồng Diễm. Ảnh VTV

Trong một số bài viết về phim "Lằn ranh" cũng như riêng về Hồng Diễm, dưới phần bình luận của các bài đăng về phim, ngoài các ý kiến khen ngợi còn có những tranh luận sôi nổi như: “Hồng Diễm vào vai này không hợp lắm. Vai này mắt phải sắc lạnh chút, Hồng Diễm hiền quá”, "Hồng Diễm vai này trông già, không còn xuân sắc như các vai trước", "Hồng Diễm để mái tóc không hợp, chưa rõ sự dịu dàng hay đanh thép của vai diễn"...

Một số người nhận xét diễn viên trông quá dịu dàng, thiếu nét cứng rắn của người làm nghề kiểm sát. Gương mặt nữ diễn viên được cho là “vẫn hiền như thường lệ”, không đủ lạnh và sắc để tạo cảm giác quyền lực... Cũng không ít ý kiến khác của khán giả mong muốn vai diễn đó nên trao cho diễn viên khác phù hợp hơn.

Hồng Diễm tái ngộ với Mạnh Trường trong phim "Lằn ranh". Ảnh VTV

Về vai diễn của mình trong "Lằn ranh", Hồng Diễm từng chia sẻ rằng cô muốn thử thách bản thân với hình tượng mới, dù biết sẽ gặp phản ứng trái chiều. Bản thân cô cũng xem đây là cơ hội thay đổi chính mình. Dù có nhiều ý kiến trái chiều, song nhiều khán giả cũng cho rằng vai diễn mới chỉ bắt đầu, từng giai đoạn phim sẽ bộc lộ những tính cách, ứng phó của Hồng Diễm qua vai Viện phó Viện kiểm sát đầy uy nghiêm, đương đầu với các thử thách để giữ vững vai trò thượng tôn pháp luật.

