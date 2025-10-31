Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?
GĐXH - Trong tháng 11/2025, khán giả có thể xem miễn phí "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" tại nhiều nơi trên phạm vi toàn quốc.
Theo Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL), hai bộ phim "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" đang được chiếu miễn phí phục vụ khán giả trong khuôn khổ Hội chợ Mùa thu 2025 tại Triển lãm Quốc gia Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Cụ thể, phim "Mưa đỏ" có 3 suất chiếu lúc 09h00, 13h45, 18h30; 2 suất chiếu phim "Tử chiến trên không" diễn ra vào 11h30, 16h15 hằng ngày, từ 26/10 đến 04/11/2025.
Khán giả sẽ đặt và nhận vé xem phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không lúc 11h30, 16h15 hàng ngày từ nay đến 4/11 tại Khu vực quầy vé và Drink & Food, Phân khu 12 ngành Công nghiệp văn hóa - Nhà triển lãm Kim Quy (Triển lãm Quốc gia Việt Nam).
Khán giả còn có thể giam gia sự kiện giao lưu, gặp gỡ giữa các diễn viên, đoàn phim "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", "Mùi phở" sẽ diễn ra từ17h - 19h ngày 2/11/2025 tại Sân khấu Trung tâm, Tòa nhà Kim Quy - Triển lãm Quốc gia Việt Nam.
Khán giả sẽ được gặp gỡ êkip thực hiện bộ phim, dàn diễn viên của ba bộ phim; lắng nghe những câu chuyện hậu trường, hành trình sáng tạo và thông điệp nhân văn đằng sau từng tác phẩm. Đồng thời, được tham gia giao lưu, chụp ảnh cùng đoàn phim...
Các nghệ sĩ đã xác nhận tham gia chương trình giao lưu gồm: Nhật Hoàng, Đình Khang, Hứa Vĩ Văn, Hạ Anh, Hiếu Nguyễn của phim "Mưa đỏ"; Bảo Định, Xuân Phúc của "Tử chiến trên không" và NSƯT Xuân Hinh phim "Mùi phở".
Ngoài xem phim tại Hội chợ Mùa thu 2025, khán giả nhiều nơi còn có thể xem miễn phí "Mưa đỏ" vào tháng 11. Tuần chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 20/11 trên toàn quốc. Trong dịp đặc biệt này, khán giả cả nước sẽ được thưởng thức miễn phí bộ phim “Mưa đỏ” - tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng của đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền, tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Bên cạnh đó, các tác phẩm nổi bật như: “Đào, phở và piano”, “Mùi cỏ cháy”, “Hà Nội 12 ngày đêm”… cùng 19 bộ phim khác cũng được trình chiếu miễn phí.
Bên lề hoạt động chiếu phim, trong khuôn khổ tuần phim sẽ diễn ra hoạt động giao lưu với các đoàn làm phim tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ, góp phần quảng bá nền điện ảnh nước nhà; đồng thời tạo điều kiện để công chúng tiếp cận sâu hơn những giá trị lịch sử, văn hóa thông qua các tác phẩm điện ảnh đặc sắc.
Nghiêm có ý đồ xấu với bạn gái của Đức, Thư nhắn tin cho BiênXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 18 "Cách em 1 milimet", Nghiêm đã hẹn Nga bạn gái của Đức đến phòng làm việc của mình với mục đích hoàn tất số liệu báo cáo thực tập.
Doãn Quốc Đam bất ngờ vào vai 'đại ca' phim hành động sắp chiếu rạpXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Doãn Quốc Đam sau các bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", "Lằn ranh" sẽ xuất hiện với vai diễn hành động, hài hước ở phim điện ảnh.
Ngân vì chồng con mà buông lời phũ phàng với ViễnXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 17 "Cách em 1 milimet", sau cuộc cãi vã nảy lửa với chồng, Ngân đã đến gặp và tuyên bố không tham gia vào các hoạt động của công ty Viễn.
Sinh viên thế hệ mới 2025: Kịch tính, giải trí và thực chiếnXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Sinh viên thế hệ mới 2025 trở lại với format đổi mới, hấp dẫn. Các đội thi sẽ mang đến những dự án sáng tạo, thể hiện tinh thần học hỏi và khát vọng phục vụ cộng đồng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Xin phép sẽ tát Chí Nhân thật, nhưng Phan Minh Huyền vẫn giật mình vì tát quá mạnhXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Phan Minh Huyền đã phải xin phép diễn viên Chí Nhân thật trong một phân cảnh, tuy nhiên cô vẫn giật mình vì cú tát quá mạnh
Hoa hậu Mai Phương ra sao sau thời gian 'ẩn mình'?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Mai Phương chính thức trở lại showbiz với vai trò ca sĩ sau một năm "ẩn mình". Cô chuẩn bị cho album đầu tay với nhiều bất ngờ khiến fan tò mò.
'Lằn ranh' tập 3: Màn 'đấu trí' giữa Viện kiểm sát, Công an trong quá trình điều tra vụ án trọng điểmXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 3 “Lằn ranh”, diễn ra cuộc đấu trí căng thẳng giữa Viện kiểm sát và cơ quan điều tra quanh vụ án Công ty Viên Vinh, quyết định phê chuẩn lệnh bắt Nguyễn Văn Viên bị trì hoãn.
'Lằn ranh' tập 2: Phó bí thư tỉnh từ chối nhận quà, cảnh báo cấp dưới không quan hệ sâu với doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", ông Sách - Phó bí thư tỉnh thấy cấp dưới cầm quà của doanh nghiệp thì từ chối không nhận và cảnh báo: “Doanh nghiệp có lòng nhưng cũng có dạ, cứ cẩn thận kẻo dây cà ra dây muống”.
Kim Ngân tiếp tục có cuộc hẹn 'bất ổn' tại quán cháo lòng, Linh 'tiểu tam' nể phục Mỹ AnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 36 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân và Dũng có buổi hẹn hò kết thúc đầy trớ trêu tại hàng ăn, trong khi đó Linh chạnh lòng khi thấy Đăng quan tâm Mỹ Anh.
Phó chủ tịch tập đoàn đưa 3 tỷ để nhân viên gửi tới các nhân vật 'lợi ích nhóm'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 2 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tam Trinh đưa nhân viên 3 chiếc thẻ đen trong đó có 3 tỷ để gửi tới những nhân vật trong "nhóm lợi ích" của mình.
'Tiểu tam' bất ngờ khuyên Đăng (Doãn Quốc Đam) phải yêu thương Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc
GĐXH - Tập 35 "Gió ngang khoảng trời xanh" tiếp tục chứng kiến Đăng khổ sở khi "tiểu tam" muốn xen vào cuộc sống gia đình, còn dạy cho anh cách làm người chồng tốt.