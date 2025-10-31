Mới nhất
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?

Thứ sáu, 16:43 31/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tháng 11/2025, khán giả có thể xem miễn phí "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" tại nhiều nơi trên phạm vi toàn quốc.

Theo Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL), hai bộ phim "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" đang được chiếu miễn phí phục vụ khán giả trong khuôn khổ Hội chợ Mùa thu 2025 tại Triển lãm Quốc gia Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Cụ thể, phim "Mưa đỏ" có 3 suất chiếu lúc 09h00, 13h45, 18h30; 2 suất chiếu phim "Tử chiến trên không" diễn ra vào 11h30, 16h15 hằng ngày, từ 26/10 đến 04/11/2025.

Khán giả sẽ đặt và nhận vé xem phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không lúc 11h30, 16h15 hàng ngày từ nay đến 4/11 tại Khu vực quầy vé và Drink & Food, Phân khu 12 ngành Công nghiệp văn hóa - Nhà triển lãm Kim Quy (Triển lãm Quốc gia Việt Nam).

Xem miễn phí phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại Hội chợ Mùa thu 2025 - Ảnh 1.

Sau khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé, "Mưa đỏ" sẽ được chiếu miễn phí ở nhiều nơi.

Khán giả còn có thể giam gia sự kiện giao lưu, gặp gỡ giữa các diễn viên, đoàn phim "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", "Mùi phở" sẽ diễn ra từ17h - 19h ngày 2/11/2025 tại Sân khấu Trung tâm, Tòa nhà Kim Quy - Triển lãm Quốc gia Việt Nam.

Khán giả sẽ được gặp gỡ êkip thực hiện bộ phim, dàn diễn viên của ba bộ phim; lắng nghe những câu chuyện hậu trường, hành trình sáng tạo và thông điệp nhân văn đằng sau từng tác phẩm. Đồng thời, được tham gia giao lưu, chụp ảnh cùng đoàn phim...

Các nghệ sĩ đã xác nhận tham gia chương trình giao lưu gồm: Nhật Hoàng, Đình Khang, Hứa Vĩ Văn, Hạ Anh, Hiếu Nguyễn của phim "Mưa đỏ"; Bảo Định, Xuân Phúc của "Tử chiến trên không" và NSƯT Xuân Hinh phim "Mùi phở".

Xem miễn phí phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại Hội chợ Mùa thu 2025 - Ảnh 2.

Tại một số nơi, khán giả sẽ được xem phim, giao lưu với các diễn viên phim "Tử chiến trên không".

Ngoài xem phim tại Hội chợ Mùa thu 2025, khán giả nhiều nơi còn có thể xem miễn phí "Mưa đỏ" vào tháng 11. Tuần chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 20/11 trên toàn quốc. Trong dịp đặc biệt này, khán giả cả nước sẽ được thưởng thức miễn phí bộ phim “Mưa đỏ” - tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng của đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền, tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. 

Bên cạnh đó, các tác phẩm nổi bật như: “Đào, phở và piano”, “Mùi cỏ cháy”, “Hà Nội 12 ngày đêm”… cùng 19 bộ phim khác cũng được trình chiếu miễn phí.

Xem miễn phí phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại Hội chợ Mùa thu 2025 - Ảnh 3.

Phim “Đào, phở và piano” từng gây sốt cũng sẽ được chiếu miễn phí trên phạm vi toàn quốc.

Bên lề hoạt động chiếu phim, trong khuôn khổ tuần phim sẽ diễn ra hoạt động giao lưu với các đoàn làm phim tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ, góp phần quảng bá nền điện ảnh nước nhà; đồng thời tạo điều kiện để công chúng tiếp cận sâu hơn những giá trị lịch sử, văn hóa thông qua các tác phẩm điện ảnh đặc sắc.

Xem miễn phí phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại Hội chợ Mùa thu 2025 - Ảnh 4.Doãn Quốc Đam bất ngờ vào vai 'đại ca' phim hành động sắp chiếu rạp

GĐXH - Doãn Quốc Đam sau các bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", "Lằn ranh" sẽ xuất hiện với vai diễn hành động, hài hước ở phim điện ảnh.

Xem miễn phí phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại Hội chợ Mùa thu 2025 - Ảnh 5.Phim 'Lằn ranh' vừa phát sóng, vai diễn của Hồng Diễm đã gây tranh cãi

GĐXH - Diễn viên Hồng Diễm vào vai Thu - Viện phó Viện kiểm sát trong "Lằn ranh", dù chỉ mới vài tập đầu phát sóng nhưng vai diễn của "Mỹ nhân" phim VTV nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Xem miễn phí phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không tại Hội chợ Mùa thu 2025 - Ảnh 6.Nam diễn viên gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' rời đoàn làm phim, chia sẻ điều tâm huyết với khán giả

GĐX - Diễn viên Tô Dũng vai Toàn gây nhiều tranh cãi trong "Gió ngang khoảng trời xanh" đã hoàn thành 141 ngày quay phim, chính thức rời đoàn phim.

Thanh Hằng (th)
Tags:

