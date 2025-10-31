Nam diễn viên gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' rời đoàn làm phim, chia sẻ điều tâm huyết với khán giả

Trên trang cá nhân, diễn viên Tô Dũng chia sẻ thông tin rời đoàn làm phim: "Hành trình 141 ngày quay cùng "Gió ngang khoảng trời xanh" đã kết thúc! Cảm ơn ekip đã giúp em hoàn thành vai diễn lần này!". Trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", với vai Toàn, Tô Dũng đã thể hiện màu sắc mới với một vai diễn mới khác với những nhân vật trước đây anh từng hóa thân. Sau 36 tập phim lên sóng, diễn xuất của Tô Dũng nhận được khen ngợi từ người xem, trong đó có những phân cảnh "viral" trên báo chí và mạng xã hội.

Chia sẻ trên VTV Times, Tô Dũng cho biết anh cảm thấy hứng thú với nhân vật Toàn ngay từ những ngày đầu tiên đọc kịch bản. "Khi đạo diễn mời lên casting và chia sẻ về nhân vật Toàn thì phải nói thật là tôi nghĩ trong Toàn có một phần nào đó của mình. Cách sống của tôi cũng có phần giống Toàn. Tôi nghĩ mình đã bị nhân vật này thu hút từ những phút đầu tiên tiếp xúc kịch bản" - Tô Dũng chia sẻ.

Tô Dũng chia sẻ bức ảnh hoàn thành vai diễn trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh VTV



"Ở phiên bản gốc, bạn diễn viên đóng vai Toàn chọn cách lầm lì, ít nói nhưng tôi thì muốn Toàn của mình nói nhiều hơn, lèm bèm nhiều hơn. Cho nên, tôi đã xác định với đạo diễn khi đã muốn làm một nhân vật như thế, với tính cách rõ ràng ngay từ đầu, để cho khán giả ghét thì phải để cho khán giả ghét đến cùng. Tuy nhiên, sau sự ghét ấy thì mong muốn lớn nhất của tôi là ở đâu đó, số đông khán giả sẽ có người đồng cảm với hoàn cảnh, với suy nghĩ của Toàn. Tôi muốn cho Toàn một đời sống nội tâm đầy đặn hơn" - Tô Dũng bộc bạch.

Diễn viên Tô Dũng thành công với vai Toàn trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh VTV

Cũng theo tiết lộ của Tô Dũng, việc nhân vật Toàn bị ghét cay ghét đắng ngay từ những tập đầu là điều hoàn toàn nằm trong sự tính toán của tôi và ê-kíp. Đó là một điều cần thiết, bởi vì mình đang xây dựng nhân vật đại diện cho một nhóm người. Nhóm người đó có thể đúng, có thể sai, nhưng mình muốn phơi bày nó ra để khán giả có cái nhìn thật khách quan. Điều đó tạo ra những sự tranh cãi cần thiết, và đấy là điều mà ekip đã hoàn toàn lường trước được, và mong muốn như thế.

Nam diễn viên chia sẻ thêm, cái khó khi diễn vai phản diện là làm sao để khán giả vừa ghét, vừa thương, vừa thông cảm và thấu hiểu nhân vật đó. Nếu có cơ hội, như với vai Toàn này chẳng hạn, thì những chi tiết được thêm vào như về quá khứ, về áp lực cơm áo gạo tiền của Toàn cũng là cần thiết. Diễn viên và ekip mong muốn làm thế nào để mặc dù khán giả vẫn ghét, nhưng họ cũng một phần nào đó thông cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhân vật. Điều ấy mới là khó.

Trước những phản ứng của khán giả với vai diễn Toàn, Tô Dùng cho rằng không lo lắng hay sợ trước những lời nhận xét của khán giả về vai diễn của mình. Dù có đảm nhận vai diễn bị ghét thì tôi vẫn đang là một diễn viên. Niềm vui và niềm hạnh phúc là khi được làm nghề, chứ không nghĩ gì quá cao siêu.

Diễn viên Tô Dũng là gương mặt thân quen với khán giả phim truyền hình Việt Nam, anh thường xuyên xuất hiện trên các bộ phim VTV.

Diễn viên Tô Dũng sinh năm 1991, được khán giả ví von là "nam thần vai phụ" trong phim giờ vàng VTV. Năm 2012, Tô Dũng tốt nghiệp lớp diễn viên trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước "Gió ngang khoảng trời xanh", Tô Dũng đã tham gia và hoàn thành rất nhiều vai diễn trong các vở kịch của Nhà hát như: "Trong mưa giông thấy nắng", "Đám cưới chuột", "Hồng lâu mộng", "Nguồn sáng trong đời", "Điều còn lại"...

Các tác phẩm truyền hình, điện ảnh Tô Dũng đã tham gia: "Mùi cỏ cháy" (2012), "Ma Rừng" (2015), "Bão qua làng" (2014), "Màu của tình yêu" (2015), "Hợp đồng hôn nhân" ( 2016 ), "Lửa Ấm" (2019), "Mùa xuân ở lại" (2020), "Hương vị tình thân" (2021), "Lối về miền hoa" (2022)...

Tại Lễ trao giải thưởng “Cánh diều vàng” 2024, Tô Dũng nhận giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình" cho vai Điền phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Ngoài giải “Cánh diều vàng” 2024, diễn viên Tô Dũng còn có nhiều giải thưởng điện ảnh, huy chương tại các Liên hoan, Hội diễn và một số bằng khen khác.