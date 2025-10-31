Doãn Quốc Đam bất ngờ vào vai 'đại ca' phim hành động sắp chiếu rạp
GĐXH - Doãn Quốc Đam sau các bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", "Lằn ranh" sẽ xuất hiện với vai diễn hành động, hài hước ở phim điện ảnh.
Diễn viên Doãn Quốc Đam sinh năm 1988 tại Thái Nguyên. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh chọn Nhà hát Tuổi Trẻ là nơi đầu tiên để dấn thân, tạo tên tuổi qua vở "Nghêu Sò Ốc Hến". Doãn Quốc Đam với khả năng diễn xuất đa dạng, qua nhiều thể loại vai diễn, từ chính diện đến phản diện, từ hài hước đến nội tâm phức tạp.
Doãn Quốc Đam được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều vai diễn ấn tượng trong phim truyền hình như: "Người phán xử", "Quỳnh Búp Bê", "Phố trong làng", "Thương ngày nắng về", "Đấu trí", "Gia đình mình vui bất thình lình", "Mình yêu nhau, bình yên thôi"... Ở mảng điện ảnh, Doãn Quốc Đam lần đầu tham gia diễn xuất trong tác phẩm "Đào, Phở và Piano" công chiếu vào năm 2023.
Dù đang xuất hiện trong "Gió ngang khoảng trời xanh", "Lằn ranh", hai bộ phim đang được phát sóng trên VTV. Tuy nhiên, khán giả bất ngờ trước thông tin trong phim mới ra rạp tháng 11 mang tên "Truy tìm Long Diên Hương", Doãn Quốc Đam vào vai Cường Liều - một trùm giang hồ gai góc, lạnh lùng nhưng thú vị.
Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, Cường Liều là nhân vật phản diện trung tâm, giữ vai trò tạo nên cao trào cho mạch phim. Dù mang vẻ ngoài lạnh lẽo và đầy uy lực, song nhân vật này không đơn thuần là “kẻ ác” mà có lý do riêng để chọn con đường bạo lực. Đó là nhân vật khiến khán giả vừa sợ, vừa thương.
Những đoạn trích giới thiệu phim "Truy tìm Long Diên Hương" thu hút sự chú ý của khán giả khi hé lộ những cảnh hành động cận chiến mãn nhãn, cùng phân đoạn Doãn Quốc Đam vừa hát karaoke bài "Thất tình" giữa khung cảnh hỗn chiến, tạo nên hiệu ứng tương phản hài hước, khác biệt so với các vai diễn trước đây của anh.
"Truy tìm Long Diên Hương" là bộ phim hành động - hài lấy cảm hứng từ văn hóa làng chài và tín ngưỡng thờ cá Ông của người miền biển. Phim kể về hành trình tìm lại báu vật thiêng của anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô), với sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Từ một cuộc rượt đuổi vì lòng tham, nhóm nhân vật dần nhận ra giá trị thực sự của tình thân. Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào giữa tháng 11 tới.
