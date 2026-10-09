MC Sơn Lâm giảm cân, 'tút tát' ngoại hình để dẫn 'Sinh viên thế hệ mới'

Sân chơi "Sinh viên thế hệ mới 2026" có phiên bản online

Ngày 8/10, Đài Truyền hình Việt Nam công bố mùa 4 chương trình Sinh viên thế hệ mới với chủ đề Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách.

Sau 3 mùa tổ chức, chương trình năm nay đặt ra yêu cầu cao hơn với các đội thi. Sinh viên không chỉ trình bày một ý tưởng hay mà phải trực tiếp khảo sát, làm việc với cộng đồng, kiểm chứng vấn đề, thử nghiệm và điều chỉnh giải pháp. Các dự án hướng đến những vấn đề gần với đời sống địa phương như đầu ra cho nông sản, phát triển làng nghề, phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và cải thiện sinh kế cộng đồng...

Mùa 4 gồm 4 chặng: Lộ diện, Sân khấu hóa - Phản biện, Thực địa, Chung kết. Qua vòng tuyển chọn, 8 đội, mỗi đội gồm 5 sinh viên, bước vào hành trình chính thức.

Theo cố vấn chương trình Tôn Nữ Thị Ninh, người trẻ cần những môi trường để thử sức, trải nghiệm, trưởng thành và gắn mình với các vấn đề của cộng đồng. Bà cho rằng, điều cần khơi dậy ở sinh viên là tầm nhìn, hoài bão, khát vọng và ý thức về vai trò của mình đối với xã hội.

Ông Phan Lạc Long, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: Điểm nhấn của mùa giải năm nay là tinh thần "Gen Z giải việc thật". Sinh viên phải biết quan sát cuộc sống, lắng nghe cộng đồng, nhận diện đúng vấn đề và tìm giải pháp phù hợp. Các đội cũng phải đối diện với phản biện, những tình huống phát sinh và chứng minh kết quả tạo ra từ quá trình triển khai.

Mùa 4 tiếp tục chuyển trọng tâm từ câu hỏi "Gen Z nghĩ gì?" sang câu hỏi "Gen Z sẽ làm gì và tạo ra thay đổi như thế nào?". Đây cũng là mùa đầu tiên triển khai Cuộc thi online Sinh viên thế hệ mới 2026 song song với phiên bản truyền hình. Từ ngày 24/10 đến 24/11, sinh viên trên toàn quốc có thể gửi dự án qua Sinhvienthehemoi.com. Các dự án sẽ trải qua các vòng Top 100, Top 20 và thuyết trình trực tuyến để chọn Top 5.

Màn tương tác thú vị của MC Khánh Vy và đội trường ĐH Hàng Hải. Video: Ngọc Mai

MC Sơn Lâm nhuộm tóc, giảm 4 kg để dẫn "Sinh viên thế hệ mới" cùng Khánh Vy

Mùa giải năm nay tiếp tục có sự dẫn dắt của MC Khánh Vy. Đặc biệt, cùng Khánh Vy, MC Sơn Lâm lần đầu tiên đảm nhận vai trò MC của chương trình Sinh viên thế hệ mới trong mùa 4.

Anh dí dỏm chia sẻ: "Các bạn sinh viên toàn gọi tôi là "chú Sơn Lâm", mà mình lại đồng hành với các bạn ấy cả 1 mùa nên áp lực lắm. Vì thế, tôi đã nhuộm tóc, giảm 4 cân, 'tút tát' lại ngoại hình để khi đứng cạnh Khánh Vy trông cũng được".

Bên cạnh đó, giống như các mùa trước, đồng hành với các dự án của sinh viên viên sẽ có những gương mặt KOL, họ sẽ xuất hiện ở những chặng khác nhau, góp thêm góc nhìn, năng lượng và trực tiếp đồng hành cùng các đội thi trong hành trình thực địa.

Sinh viên thế hệ mới 2026 dự kiến lên sóng VTV3 lúc 21h30 thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 17/10.