Thành (Thanh Sơn) cắt đứt bạn bè sau khi nhận lại 1,5 tỷ đồng từ Chiến (Bình An)

Trong tập 8 "Đồng hồ đếm ngược" đã được phát sóng, việc để Linh Chi phát hiện ra bản giao kèo với "Thần Chết" đã đẩy Thành vào tình trạng vô cùng đau khổ bởi số tuổi vừa đổi được cho mẹ anh đã bị lấy lại. Giờ đây, mẹ Thành chỉ còn sống được chưa đầy một tháng nữa. Thành dằn vặt về sự hậu đậu của mình. Thành quyết định về quê với mẹ.

Trong khoảng thời gian Thành ở quê, Chiến liên tục gọi điện cho anh. Ban đầu, Thành không nghe máy nhưng cuối cùng, anh quyết định đi gặp sau khi anh nhận được số tiền 1,5 tỷ đồng chuyển khoản từ Chiến.

Cùng lúc, Thành nhận được cuộc gọi từ Hương - một người quen, người cùng đầu tư vào dự án bất động sản của Chiến. Theo Hương nói, dự án Chiến rủ mọi người đầu tư vào đã được phê duyệt và rằng sự vắng mặt của Chiến thời gian vừa qua không phải bỏ trốn, là mọi người đã hiểu lầm Chiến.

Tại cuộc gặp, Chiến nói nghe tin mẹ cuả Thành bán nhà. Thành đáp lời: "Bán rồi! Để cứu một thằng con nát bét".

Thành gặp Chiến sau thời gian người bạn thân ôm tiền "mất tích". Ảnh VTV

Chiến nói anh ta không ngờ sự việc lại tệ như vậy: "Nếu tao ở nhà, tao sẽ không để cho mẹ Hoà làm thế". Thành không tức giận và cũng không buông lời nặng nề với Chiến. Chiến nói: "Thế nên mày quyết định nhảy cầu? Tại sao mày không tìm tao đấm cho tao một trận mà lại tìm cách từ bỏ bản thân? Hả thằng ngu này?".

Chiến sau đó đứng trước mặt Thành, sẵn sàng nhận cú đấm từ Thành. Có lẽ cách đó là cách sẽ khiến Chiến cảm thấy vơi đi tội lỗi đối với Thành. Nhưng Thành chỉ quay sang nhìn Chiến cười nhẹ rồi quay mặt đi nơi khác.

"Tao là thằng bạn khốn nạn. Tao đâm mày nhát dao đau nhất. Nhưng Minh Anh không có lỗi. Là tao. Chính tao lôi cô ấy đi" - Chiến nói trong dằn vặt.

Chiến giải thích mọi chuyện, Thành đã lựa chọn cắt đứt với Chiến và Minh Anh. Ảnh VTV

"Tại sao lại là Minh Anh? Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là mày?" - Thành gào lên câu hỏi mà anh đã tự hỏi trong suốt những ngày qua trước khi đấm tiếp một cú đấm mạnh nữa vào mặt Chiến.

Sau khi những tức giận qua đi, Thành và Chiến nói chuyện lại bình thường. Chiến thông báo giờ Minh Anh đang làm trợ giảng múa và anh ta đã lo cho Minh Anh trở thành giảng viên cơ hữu cho chắc chân. Nghe đến đây, Thành chỉ buông một lời nhẹ rằng: "Thế là tốt rồi!".

"Sau này mày định thế nào?" - Chiến hỏi Thành và anh im lặng vài giây trước khi đáp lại: "Tao có như thế nào cũng không mong gặp lại mày nữa". Nói xong, Thành quay người bỏ đi. Nhìn theo dáng Thành, Chiến rơi nước mắt và cúi mặt.

Trên thực tế, khi Thành nhảy cầu và vào nằm viện, Chiến và Minh Anh đã chạy tới bệnh viện. Cả hai đều cảm thấy có lỗi to lớn về sự việc xảy ra với Thành. Khi Chiến và Minh Anh ra đóng viện phí cho Thành, cả hai đã gặp bà Hoà - mẹ của Thành và chính bà nhờ hai người đừng gặp mặt, đừng liên quan gì đến Thành nữa.

Chiến và Minh Anh được mẹ Thành khuyên không nên gặp con trai bà nữa. Ảnh VTV

Sau khi nhận được số tiền Chiến gửi trả, Thành chuyển khoản lại cho Minh Anh 125 triệu đồng. Thành nói với Chiến rằng anh không thể cướp trắng mấy năm thanh xuân của bạn gái cũ, rằng hãy nhắn với Minh Anh trước đây cả hai cùng tiết kiệm tiền vì tương lai của chung nhưng giờ chia tay thì cần rạch ròi.

Chiến sau đó đã chuyển lời của Thành đến Minh Anh và cô bật khóc, nói rằng cô đã chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chiến khuyên Minh Anh đừng dằn vặt bản thân: "Đã quyết rồi... Hãy biết là cả anh và em đều sai nhưng anh mong em đừng ngoái lại nữa".

