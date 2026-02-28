Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Thành (Thanh Sơn) cắt đứt bạn bè sau khi nhận lại 1,5 tỷ đồng từ Chiến (Bình An)

Thứ bảy, 12:07 28/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thành quyết định gặp Chiến, trả lại tiền cho bạn gái cũ và kết thúc quan hệ với cả hai người đã phản bội mình.

Trong tập 8 "Đồng hồ đếm ngược" đã được phát sóng, việc để Linh Chi phát hiện ra bản giao kèo với "Thần Chết" đã đẩy Thành vào tình trạng vô cùng đau khổ bởi số tuổi vừa đổi được cho mẹ anh đã bị lấy lại. Giờ đây, mẹ Thành chỉ còn sống được chưa đầy một tháng nữa. Thành dằn vặt về sự hậu đậu của mình.  Thành quyết định về quê với mẹ.

Trong khoảng thời gian Thành ở quê, Chiến liên tục gọi điện cho anh. Ban đầu, Thành không nghe máy nhưng cuối cùng, anh quyết định đi gặp sau khi anh nhận được số tiền 1,5 tỷ đồng chuyển khoản từ Chiến.

Cùng lúc, Thành nhận được cuộc gọi từ Hương - một người quen, người cùng đầu tư vào dự án bất động sản của Chiến. Theo Hương nói, dự án Chiến rủ mọi người đầu tư vào đã được phê duyệt và rằng sự vắng mặt của Chiến thời gian vừa qua không phải bỏ trốn, là mọi người đã hiểu lầm Chiến.

Tại cuộc gặp, Chiến nói nghe tin mẹ cuả Thành bán nhà. Thành đáp lời: "Bán rồi! Để cứu một thằng con nát bét".

Đồng hồ đếm ngược - Tập 8: Thành gặp lại Chiến, trả lại tiền cho bạn gái cũ, kết thúc quan hệ với cả hai - Ảnh 6.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 8: Thành gặp lại Chiến, trả lại tiền cho bạn gái cũ, kết thúc quan hệ với cả hai - Ảnh 7.

Thành gặp Chiến sau thời gian người bạn thân ôm tiền "mất tích". Ảnh VTV

Chiến nói anh ta không ngờ sự việc lại tệ như vậy: "Nếu tao ở nhà, tao sẽ không để cho mẹ Hoà làm thế". Thành không tức giận và cũng không buông lời nặng nề với Chiến. Chiến nói: "Thế nên mày quyết định nhảy cầu? Tại sao mày không tìm tao đấm cho tao một trận mà lại tìm cách từ bỏ bản thân? Hả thằng ngu này?".

Chiến sau đó đứng trước mặt Thành, sẵn sàng nhận cú đấm từ Thành. Có lẽ cách đó là cách sẽ khiến Chiến cảm thấy vơi đi tội lỗi đối với Thành. Nhưng Thành chỉ quay sang nhìn Chiến cười nhẹ rồi quay mặt đi nơi khác.

"Tao là thằng bạn khốn nạn. Tao đâm mày nhát dao đau nhất. Nhưng Minh Anh không có lỗi. Là tao. Chính tao lôi cô ấy đi" - Chiến nói trong dằn vặt.

Đồng hồ đếm ngược - Tập 8: Thành gặp lại Chiến, trả lại tiền cho bạn gái cũ, kết thúc quan hệ với cả hai - Ảnh 8.

Chiến giải thích mọi chuyện, Thành đã lựa chọn cắt đứt với Chiến và Minh Anh. Ảnh VTV

"Tại sao lại là Minh Anh? Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là mày?" - Thành gào lên câu hỏi mà anh đã tự hỏi trong suốt những ngày qua trước khi đấm tiếp một cú đấm mạnh nữa vào mặt Chiến.

Sau khi những tức giận qua đi, Thành và Chiến nói chuyện lại bình thường. Chiến thông báo giờ Minh Anh đang làm trợ giảng múa và anh ta đã lo cho Minh Anh trở thành giảng viên cơ hữu cho chắc chân. Nghe đến đây, Thành chỉ buông một lời nhẹ rằng: "Thế là tốt rồi!".

"Sau này mày định thế nào?" - Chiến hỏi Thành và anh im lặng vài giây trước khi đáp lại: "Tao có như thế nào cũng không mong gặp lại mày nữa". Nói xong, Thành quay người bỏ đi. Nhìn theo dáng Thành, Chiến rơi nước mắt và cúi mặt.

Trên thực tế, khi Thành nhảy cầu và vào nằm viện, Chiến và Minh Anh đã chạy tới bệnh viện. Cả hai đều cảm thấy có lỗi to lớn về sự việc xảy ra với Thành. Khi Chiến và Minh Anh ra đóng viện phí cho Thành, cả hai đã gặp bà Hoà - mẹ của Thành và chính bà nhờ hai người đừng gặp mặt, đừng liên quan gì đến Thành nữa. 

Đồng hồ đếm ngược - Tập 8: Thành gặp lại Chiến, trả lại tiền cho bạn gái cũ, kết thúc quan hệ với cả hai - Ảnh 18.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 8: Thành gặp lại Chiến, trả lại tiền cho bạn gái cũ, kết thúc quan hệ với cả hai - Ảnh 19.

Chiến và Minh Anh được mẹ Thành khuyên không nên gặp con trai bà nữa. Ảnh VTV

Sau khi nhận được số tiền Chiến gửi trả, Thành chuyển khoản lại cho Minh Anh 125 triệu đồng. Thành nói với Chiến rằng anh không thể cướp trắng mấy năm thanh xuân của bạn gái cũ, rằng hãy nhắn với Minh Anh trước đây cả hai cùng tiết kiệm tiền vì tương lai của chung nhưng giờ chia tay thì cần rạch ròi.

Chiến sau đó đã chuyển lời của Thành đến Minh Anh và cô bật khóc, nói rằng cô đã chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chiến khuyên Minh Anh đừng dằn vặt bản thân: "Đã quyết rồi... Hãy biết là cả anh và em đều sai nhưng anh mong em đừng ngoái lại nữa".

Bị lộ giao kèo với "Thần chết", Thành "mất oan" 5 năm tuổi thọ của mẹBị lộ giao kèo với 'Thần chết', Thành 'mất oan' 5 năm tuổi thọ của mẹ

GĐXH - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với "Thần chết", Thành đã lấy được thêm cho mẹ mình 5 năm tuổi thọ nhưng rồi phải làm lại từ đầu vì giao kèo đã bị lộ.

Ảnh hậu trường "tuyệt đối điện ảnh" của Steven Nguyễn và Minh TrangẢnh hậu trường 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và Minh Trang

GĐXH - Steven Nguyễn và Minh Trang được nhiều khán giả yêu mến, nhận xét là rất đẹp đôi trong bộ phim "Không giới hạn".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ảnh hậu trường 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và Minh Trang

Ảnh hậu trường 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và Minh Trang

'Mùi phở' đang đuối sức ở các rạp phim Việt, sẽ bứt phá ở thị trường quốc tế?

'Mùi phở' đang đuối sức ở các rạp phim Việt, sẽ bứt phá ở thị trường quốc tế?

Bị lộ giao kèo với 'Thần chết', Thành 'mất oan' 5 năm tuổi thọ của mẹ

Bị lộ giao kèo với 'Thần chết', Thành 'mất oan' 5 năm tuổi thọ của mẹ

Phương Trang cảnh báo trước những 'bí mật' của Khải Phong

Phương Trang cảnh báo trước những 'bí mật' của Khải Phong

Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025'

Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025'

Cùng chuyên mục

Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Xem - nghe - đọc - 30 phút trước

GĐXH - Trung tá Minh Kiên vô tình nghe được câu chuyện của Phúc đang đứng giữa lựa chọn rời lực lượng để lo cho vợ con hay ở lại vì nghĩa tình anh em.

Vân Trang, Huy Khánh tham gia 'Mái ấm gia đình Việt ' tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sau Tết 2026

Vân Trang, Huy Khánh tham gia 'Mái ấm gia đình Việt ' tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sau Tết 2026

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chương trình “Mái ấm gia đình Việt” tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh "Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng” tại các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Bị lộ giao kèo với 'Thần chết', Thành 'mất oan' 5 năm tuổi thọ của mẹ

Bị lộ giao kèo với 'Thần chết', Thành 'mất oan' 5 năm tuổi thọ của mẹ

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với "Thần chết", Thành đã lấy được thêm cho mẹ mình 5 năm tuổi thọ nhưng rồi phải làm lại từ đầu vì giao kèo đã bị lộ.

Phương Trang cảnh báo trước những 'bí mật' của Khải Phong

Phương Trang cảnh báo trước những 'bí mật' của Khải Phong

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Khi thấy Khải Phong có nhiều hoạt động bí hiểm, Trang thẳng thắn đưa ra lời cảnh báo.

Luật sư Khang bắt cóc con gái, tống tiền nhân tình

Luật sư Khang bắt cóc con gái, tống tiền nhân tình

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bị cả Linh Chi và bà Tuyết biết được bộ mặt thật của mình, luật sư Khang (diễn viên Hồng Đăng) quẫn trí bắt cóc con gái của bà Tuyết để tống tiền.

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) lặng lẽ chờ người thương giữa đêm

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) lặng lẽ chờ người thương giữa đêm

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Hiểu nỗi vất vả của người thương, Kiên lặng lẽ chờ Lam Anh giữa đêm và rủ cô đi thưởng thức món ăn đặc sản địa phương.

Hồng Đăng bị 'máy bay' bắt quả tang ngoại tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Hồng Đăng bị 'máy bay' bắt quả tang ngoại tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Bà Tuyết (Quách Thu Phương) đang hết lòng tin Khang (Hồng Đăng) thì nhận được thông tin từ bạn thân cho thấy "phi công" đang ngoại tình với cô gái trẻ.

Khải Phong thổ lộ tình cảm sau khi đưa Lam Anh ra khỏi 'điểm nóng' tại ngân hàng

Khải Phong thổ lộ tình cảm sau khi đưa Lam Anh ra khỏi 'điểm nóng' tại ngân hàng

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Khải Phong đã xuất hiện tại ngân hàng và đưa Lam Anh ra khỏi nơi đang phát sinh tình huống nguy hiểm.

Không phải Mai Tài Phến, người thành đôi trong phim với Mỹ Tâm là nhân vật khác

Không phải Mai Tài Phến, người thành đôi trong phim với Mỹ Tâm là nhân vật khác

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm ở trong phim "Tài" không đóng cặp với Mai Tài Phến mà là một diễn viên nam khác.

Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Luật sư Khang - "phi công" của bà Tuyết đã khám phá ra âm mưu chống phá của Linh Chi và Thành.

Xem nhiều

Hồng Đăng bị 'máy bay' bắt quả tang ngoại tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Hồng Đăng bị 'máy bay' bắt quả tang ngoại tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Bà Tuyết (Quách Thu Phương) đang hết lòng tin Khang (Hồng Đăng) thì nhận được thông tin từ bạn thân cho thấy "phi công" đang ngoại tình với cô gái trẻ.

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Tối nay, Mạnh Trường tái xuất phim 'giờ vàng' VTV3 trong vai thiếu gia

Xem - nghe - đọc
Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)

Xem - nghe - đọc
Không phải Mai Tài Phến, người thành đôi trong phim với Mỹ Tâm là nhân vật khác

Không phải Mai Tài Phến, người thành đôi trong phim với Mỹ Tâm là nhân vật khác

Xem - nghe - đọc
Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top