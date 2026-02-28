Mới nhất
Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Thứ bảy, 12:10 28/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Trung tá Minh Kiên vô tình nghe được câu chuyện của Phúc đang đứng giữa lựa chọn rời lực lượng để lo cho vợ con hay ở lại vì nghĩa tình anh em.

Tập 15 "Không giới hạn" đã được phát sóng, để lại nhiều ấn tượng và dư âm với khán giả. Trong tập phim, Khánh Linh tìm gặp Trang, dè dặt xin ứng trước một khoản tiền để góp cùng anh em hỗ trợ Phúc sau cú sốc mất tiền vì lừa đảo. Không cần đắn đo, Trang sẵn sàng giúp đỡ cô gái vốn luôn chân thành và sống tình nghĩa.

Đúng lúc đó Khải Phong xuất hiện. Thấy Trang ứng tiền cho Linh, anh nửa đùa nửa thật: "Từ bao giờ chị lại trở thành một người tốt như vậy?". Nghe xong, Trang thẳng thắn nhắc Phong rằng dạo này có quá nhiều người rơi vào bẫy lừa đảo, có gia đình mất trắng cả khoản tích cóp. Trước sự lo lắng của Trang, Phong chỉ lạnh lùng cho rằng mọi chuyện vẫn xoay quanh lòng tham con người.

Trang khuyên Khải Phong đừng mang bộ mặt thờ ơ ấy ra ngoài, bởi sự lạnh lùng đôi khi khiến người ta xa cách mà không hay. Phong đáp lại rằng anh không cần ai thương. 

Không giới hạn - Tập 15: Kiên cảm thấy tâm trạng khi nghe câu chuyện của Phúc - Ảnh 1.

Trang luôn bày tỏ sự tin tưởng và giúp đỡ người khác khó khăn trong khi Khải Phong lại dè chừng. Ảnh VTV

Trong khi đó, sau khi nhận tiền từ Trang, Khánh Linh không trực tiếp đưa cho Lợi mà nhờ bà Thoa chuyển giúp. Cô hiểu rõ tính cách tự trọng của Lợi nên muốn tránh để anh khó xử. Trước sự ngập ngừng của bà Thoa, Khánh Linh bày tỏ mong muốn Lợi sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để yên tâm công tác. Sự chân thành ấy khiến bà Thoa không khỏi xúc động, thầm nghĩ con trai mình thật may mắn khi có người yêu hiểu chuyện như vậy.

Khánh Linh còn mang tới một tin vui, cô hào hứng cho bà Thoa xem bức ảnh Lam Anh và Minh Kiên chụp cùng nhau tối hôm trước một khoảnh khắc đầy ẩn ý về chuyện trăm năm. Bà Thoa vui mừng khi thấy con trai nuôi đã có người đồng hành, lại cùng trong quân đội, như thể những lo toan bỗng vơi đi phần nào.

Không giới hạn - Tập 15: Kiên cảm thấy tâm trạng khi nghe câu chuyện của Phúc - Ảnh 3.

Khánh Linh báo tin vui cho bà Thoa về chuyện tình cảm giữa Lam Anh và Minh Kiên đang tiến triển tốt đẹp. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, gia đình Yến - Phúc mâu thuẫn bắt đầu căng thẳng. Phúc quyết định không gặp anh Tiến để xin vào Nam làm việc vì muốn ở gần vợ con, đồng thời không xin rời đội dân quân. Quyết định ấy khiến Yến bức xúc. Trong cơn nóng giận, cô thậm chí nghi ngờ ngân hàng liên quan đến vụ mất tiền.

Khi Lợi mang quà tới thăm, Yến tỏ ra lạnh nhạt rồi xin phép vào trong. Cuộc trò chuyện với Lợi sau đó đã khiến Phúc suy nghĩ lại. Anh nhận ra mình không thể chỉ dựa vào tình nghĩa mà bỏ qua trách nhiệm với gia đình, nhất là khi đứa con thứ hai sắp chào đời.

Sau khi tranh luận với vợ, Phúc quyết định ôm can rượu đến đội để tâm sự với anh em. Sau vài chén rượu lấy dũng khí, anh nghẹn ngào xin ra khỏi lực lượng để vào Nam làm việc cùng anh vợ, mong có thu nhập ổn định hơn. Lý do không chỉ là tiền bạc, mà là nỗi lo vợ con sẽ khổ nếu anh tiếp tục bám trụ trong hoàn cảnh hiện tại.

Không giới hạn - Tập 15: Kiên cảm thấy tâm trạng khi nghe câu chuyện của Phúc - Ảnh 5.

Lợi bày tỏ nỗi niềm với những người đồng đội về quyết định đi làm ăn xa của mình. Ảnh VTV

Phúc bộc bạch tất cả sự biết ơn Lợi. Anh nhắc lại quãng thời gian mình từng bơ vơ, được Lợi yêu thương, dìu dắt như em ruột. Chính vì kính trọng và muốn được giống anh mà Phúc từng quyết tâm vào lực lượng. Anh không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ gia đình chịu thiệt thòi. Thậm chí, Yến đã đưa đơn ly hôn và nói nếu anh không nghỉ, cô sẽ tự ký, tự nuôi hai con.

Kiên lặng người trước nỗi giằng xé của Phúc - Ảnh 4.

Trung tá Minh Kiên lặng người khi nghe được nỗi niềm cơm áo và trách nhiệm với lực lượng dân quân tự vệ của Phúc. Ảnh VTV

Những lời chân thành của Phúc khiến Lợi lặng người. Giữa tình anh em và thực tế khắc nghiệt, anh cũng không giấu được xúc động. Ở phía ngoài, Trung tá Minh Kiên vô tình nghe trọn câu chuyện. Anh hiểu rõ sự giằng xé của những người lính dân quân - giữa trách nhiệm với lực lượng và áp lực cơm áo đời thường.

