MC Thùy Linh mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn
GĐXH - MC Thùy Linh vừa tiết lộ tin vui mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn với Phùng Đức Hiếu. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và bạn bè trong ngành giải trí.
Nhân dịp sinh nhật tuổi 38, MC Thùy Linh bất ngờ chia sẻ cô đang mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn với "nam thần" VFC Phùng Đức Hiếu (Hiếu Su).
Nữ MC đăng ảnh bụng bầu và viết: "Ngày 18/9 năm nay, Linh đón tuổi mới cùng một trái tim bé xíu đang rung rinh trong mình. Lần đầu tiên được cảm nhận sự kỳ diệu, mới mẻ ấy. Mong có sức khỏe, sự bình an và dịu dàng, yêu thương với mọi điều. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những thương yêu đã luôn bên cạnh".
Nhiều đồng nghiệp như: Diễn viên Oanh Đào, Anh Đào, Hương Giang, Phạm Anh Tuấn, MC Thụy Vân... gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Thùy Linh và Đức Hiếu.
Hiện tại, Phùng Đức Hiếu chưa có chia sẻ gì về tin vui này. Cặp đôi tổ chức lễ cưới cuối năm 2020. Ban đầu bạn bè lo lắng khi thấy Đức Hiếu kém Thùy Linh 5 tuổi. Sau đó, chuyện tình cảm của cô nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình lẫn bạn bè thân thiết. Trong khi đó, Đức Hiếu thừa nhận anh từng áp lực trước sự thành công của vợ. Nhưng anh coi đó là động lực để nỗ lực, cố gắng hơn.
"Tôi hay nói đùa vợ là trong công việc thì như con hổ nhưng ngoài đời vợ như gà gô. Ở bên cạnh tôi thì cô ấy như mèo con ấy.
Bởi thực tế tôi có sự trải nghiệm cuộc sống, còn vợ có trải nghiệm công việc và 2 đứa bổ trợ cho nhau. Thú thật trước khi kết hôn, tôi đã làm rất nhiều công việc: shipper, grab, bưng bê, bồi bàn, lau dọn, dạy lái xe... Hồi năm 2019, tôi còn đi buôn sữa chua, cứ 1 mình 1 xe máy đi từ Ba Vì về Hà Nội đổ buôn mà lãi có đáng mấy đâu... Mưu sinh mà, cơm áo gạo tiền nên cứ có gì hay ho là tôi làm hết.
Giờ kết hôn rồi vợ tôi bảo, từ sinh viên vợ đã tự lập đến trước kết hôn đều dành trọn vẹn cho công việc nên bây giờ cô ấy muốn dành thời gian cho gia đình hơn. Bù lại chồng phải công việc nhiều hơn... Chúng tôi luôn tôn trọng, nhường nhịn nhau", Phùng Đức Hiếu chia sẻ với Gia đình & Xã hội về bà xã xinh đẹp.
Thùy Linh sinh năm 1987, là MC của Đài truyền hình Việt Nam. Cô cũng lấn sân phim ảnh và diễn xuất trong nhiều bộ phim, chẳng hạn Viết tiếp bản tình ca, Và anh sẽ trở lại, Khung cửa sổ mùa thu... Phùng Đức Hiếu sinh năm 1992, tham gia một số dự án phim: Ráng chiều, Trên dòng Păng Pơi, Bản hùng ca bên sông, Ngôi nhà hạnh phúc, Phố trong làng...
Đặc biệt, anh được khán giả biết đến khi tham gia "Chúng ta của 8 năm sau" đóng cặp với Huyền Lizzie. Mới đây nhất, anh cũng đóng vai nhỏ trong "Gió ngang khoảng trời xanh" phân cảnh cùng nữ chính Kim Ngân (Việt Hoa) đi xem mắt.
Đức Hiếu đóng vai Dũng - đối tượng xem mắt của nữ chính Kim Ngân (Việt Hoa) trong phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh".
'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹThế giới showbiz - 10 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Thái Hòa gây bất ngờ khi cùng con trai - Bom (Hồ Thái Thiên Minh) đóng chung phim "Tử chiến trên không". Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, Thái Hòa đã có những chia sẻ nhỏ về cậu con trai đầu lòng của mình.
Khoảnh khắc xúc động: Người đẹp Ngô Thị Thuyết lên ngôi Miss Business Charm International 2025Giải trí - 11 giờ trước
Hành trình chinh phục Miss Business Charm International 2025 của Ngô Thị Thuyết khép lại bằng khoảnh khắc đăng quang đầy xúc động.
Khoảnh khắc vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại LondonGiải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Màn xuất hiện vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London Fashion Week 2025 đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ.
Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 44Giải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Từng là "nam thần", "người trong mộng" của biết bao khán giả nữ, mới đây diễn viên Bình Minh xuất hiện với diện mạo tuổi 44: mặt nhiều nếp nhăn, tóc bạc trắng,... khiến fan bất ngờ.
Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTVCâu chuyện văn hóa - 14 giờ trước
GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễmXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong bắt quả tang trang trại lợn Hồng Phát xả thải trái phép ra môi trường.
Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk LắkXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXh - Trong tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha", khán giả được dịp ghé thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.
Lần 'tái xuất' gây xúc động của MC Lại Văn SâmGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Nhiều người thừa nhận sống mũi mình đã cay cay khi nghe những tâm sự của nhà báo Lại Văn Sâm.
Phan Như Thảo: 'Thu nhập từ phun xăm cao gấp 5 lần thời tôi làm showbiz'Giải trí - 16 giờ trước
Phan Như Thảo cho biết thu nhập từ nghề phun xăm thẩm mỹ hấp dẫn và gần như không giới hạn, mang lại cơ hội tài chính tốt hơn nhiều so với thời cô đóng phim, làm người mẫu.
'Cách em 1 milimet' tập 6: Quyên khát khao sống dù tỷ lệ phẫu thuật tim 10% thành côngXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", bác sĩ nói với bố mẹ Quyên rằng ông bà phải cân nhắc rất kỹ trong việc phẫu thuật tim cho cô bé vì tỷ lệ thành công chỉ là 10%.
Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTVCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).