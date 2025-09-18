MC Thùy Linh mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn

Phản ứng bất ngờ của MC Thùy Linh khi ông xã Đức Hiếu có cảnh hôn Huyền Lizzie GĐXH - "Cảnh hôn lên sóng, tôi đi làm nên hai vợ chồng không cùng ngồi xem cùng nhau. Nhưng sau đó, tôi nhận được tin nhắn của vợ: 'Bác sĩ vừa hôn rồi đấy. Chúc mừng bác sĩ nhé' kèm biểu tượng mặt cười", Đức Hiếu vui vẻ kể.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 38, MC Thùy Linh bất ngờ chia sẻ cô đang mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn với "nam thần" VFC Phùng Đức Hiếu (Hiếu Su).

Nữ MC đăng ảnh bụng bầu và viết: "Ngày 18/9 năm nay, Linh đón tuổi mới cùng một trái tim bé xíu đang rung rinh trong mình. Lần đầu tiên được cảm nhận sự kỳ diệu, mới mẻ ấy. Mong có sức khỏe, sự bình an và dịu dàng, yêu thương với mọi điều. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những thương yêu đã luôn bên cạnh".

Nhiều đồng nghiệp như: Diễn viên Oanh Đào, Anh Đào, Hương Giang, Phạm Anh Tuấn, MC Thụy Vân... gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Thùy Linh và Đức Hiếu.

MC Thùy Linh khoe ảnh bụng bầu, xác nhận đang mang thai sau 5 năm kết hôn với Đức Hiếu.

Hiện tại, Phùng Đức Hiếu chưa có chia sẻ gì về tin vui này. Cặp đôi tổ chức lễ cưới cuối năm 2020. Ban đầu bạn bè lo lắng khi thấy Đức Hiếu kém Thùy Linh 5 tuổi. Sau đó, chuyện tình cảm của cô nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình lẫn bạn bè thân thiết. Trong khi đó, Đức Hiếu thừa nhận anh từng áp lực trước sự thành công của vợ. Nhưng anh coi đó là động lực để nỗ lực, cố gắng hơn.

"Tôi hay nói đùa vợ là trong công việc thì như con hổ nhưng ngoài đời vợ như gà gô. Ở bên cạnh tôi thì cô ấy như mèo con ấy.

Bởi thực tế tôi có sự trải nghiệm cuộc sống, còn vợ có trải nghiệm công việc và 2 đứa bổ trợ cho nhau. Thú thật trước khi kết hôn, tôi đã làm rất nhiều công việc: shipper, grab, bưng bê, bồi bàn, lau dọn, dạy lái xe... Hồi năm 2019, tôi còn đi buôn sữa chua, cứ 1 mình 1 xe máy đi từ Ba Vì về Hà Nội đổ buôn mà lãi có đáng mấy đâu... Mưu sinh mà, cơm áo gạo tiền nên cứ có gì hay ho là tôi làm hết.

MC Thùy Linh hơn Đức Hiếu 5 tuổi.

Vợ chồng Thùy Linh - Đức Hiếu trong một sự kiện hồi cuối năm 2024.

Giờ kết hôn rồi vợ tôi bảo, từ sinh viên vợ đã tự lập đến trước kết hôn đều dành trọn vẹn cho công việc nên bây giờ cô ấy muốn dành thời gian cho gia đình hơn. Bù lại chồng phải công việc nhiều hơn... Chúng tôi luôn tôn trọng, nhường nhịn nhau", Phùng Đức Hiếu chia sẻ với Gia đình & Xã hội về bà xã xinh đẹp.

Thùy Linh sinh năm 1987, là MC của Đài truyền hình Việt Nam. Cô cũng lấn sân phim ảnh và diễn xuất trong nhiều bộ phim, chẳng hạn Viết tiếp bản tình ca, Và anh sẽ trở lại, Khung cửa sổ mùa thu... Phùng Đức Hiếu sinh năm 1992, tham gia một số dự án phim: Ráng chiều, Trên dòng Păng Pơi, Bản hùng ca bên sông, Ngôi nhà hạnh phúc, Phố trong làng...

Đặc biệt, anh được khán giả biết đến khi tham gia "Chúng ta của 8 năm sau" đóng cặp với Huyền Lizzie. Mới đây nhất, anh cũng đóng vai nhỏ trong "Gió ngang khoảng trời xanh" phân cảnh cùng nữ chính Kim Ngân (Việt Hoa) đi xem mắt.

Đức Hiếu đóng vai Dũng - đối tượng xem mắt của nữ chính Kim Ngân (Việt Hoa) trong phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh".



