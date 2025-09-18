Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

MC Thùy Linh mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn

Thứ năm, 18:20 18/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MC Thùy Linh vừa tiết lộ tin vui mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn với Phùng Đức Hiếu. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và bạn bè trong ngành giải trí.

MC thùy Linh bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn - Ảnh 1.Phản ứng bất ngờ của MC Thùy Linh khi ông xã Đức Hiếu có cảnh hôn Huyền Lizzie

GĐXH - "Cảnh hôn lên sóng, tôi đi làm nên hai vợ chồng không cùng ngồi xem cùng nhau. Nhưng sau đó, tôi nhận được tin nhắn của vợ: 'Bác sĩ vừa hôn rồi đấy. Chúc mừng bác sĩ nhé' kèm biểu tượng mặt cười", Đức Hiếu vui vẻ kể.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 38, MC Thùy Linh bất ngờ chia sẻ cô đang mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn với "nam thần" VFC Phùng Đức Hiếu (Hiếu Su).

Nữ MC đăng ảnh bụng bầu và viết: "Ngày 18/9 năm nay, Linh đón tuổi mới cùng một trái tim bé xíu đang rung rinh trong mình. Lần đầu tiên được cảm nhận sự kỳ diệu, mới mẻ ấy. Mong có sức khỏe, sự bình an và dịu dàng, yêu thương với mọi điều. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những thương yêu đã luôn bên cạnh". 

Nhiều đồng nghiệp như: Diễn viên Oanh Đào, Anh Đào, Hương Giang, Phạm Anh Tuấn, MC Thụy Vân... gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Thùy Linh và Đức Hiếu.

MC thùy Linh bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn - Ảnh 2.

MC Thùy Linh khoe ảnh bụng bầu, xác nhận đang mang thai sau 5 năm kết hôn với Đức Hiếu.

Hiện tại, Phùng Đức Hiếu chưa có chia sẻ gì về tin vui này. Cặp đôi tổ chức lễ cưới cuối năm 2020. Ban đầu bạn bè lo lắng khi thấy Đức Hiếu kém Thùy Linh 5 tuổi. Sau đó, chuyện tình cảm của cô nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình lẫn bạn bè thân thiết. Trong khi đó, Đức Hiếu thừa nhận anh từng áp lực trước sự thành công của vợ. Nhưng anh coi đó là động lực để nỗ lực, cố gắng hơn.

"Tôi hay nói đùa vợ là trong công việc thì như con hổ nhưng ngoài đời vợ như gà gô. Ở bên cạnh tôi thì cô ấy như mèo con ấy.

Bởi thực tế tôi có sự trải nghiệm cuộc sống, còn vợ có trải nghiệm công việc và 2 đứa bổ trợ cho nhau. Thú thật trước khi kết hôn, tôi đã làm rất nhiều công việc: shipper, grab, bưng bê, bồi bàn, lau dọn, dạy lái xe... Hồi năm 2019, tôi còn đi buôn sữa chua, cứ 1 mình 1 xe máy đi từ Ba Vì về Hà Nội đổ buôn mà lãi có đáng mấy đâu... Mưu sinh mà, cơm áo gạo tiền nên cứ có gì hay ho là tôi làm hết.

MC thùy Linh bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn - Ảnh 3.

MC Thùy Linh hơn Đức Hiếu 5 tuổi.

MC thùy Linh bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn - Ảnh 4.

Vợ chồng Thùy Linh - Đức Hiếu trong một sự kiện hồi cuối năm 2024.

Giờ kết hôn rồi vợ tôi bảo, từ sinh viên vợ đã tự lập đến trước kết hôn đều dành trọn vẹn cho công việc nên bây giờ cô ấy muốn dành thời gian cho gia đình hơn. Bù lại chồng phải công việc nhiều hơn... Chúng tôi luôn tôn trọng, nhường nhịn nhau", Phùng Đức Hiếu chia sẻ với Gia đình & Xã hội về bà xã xinh đẹp.

Thùy Linh sinh năm 1987, là MC của Đài truyền hình Việt Nam. Cô cũng lấn sân phim ảnh và diễn xuất trong nhiều bộ phim, chẳng hạn Viết tiếp bản tình ca, Và anh sẽ trở lại, Khung cửa sổ mùa thu... Phùng Đức Hiếu sinh năm 1992, tham gia một số dự án phim: Ráng chiều, Trên dòng Păng Pơi, Bản hùng ca bên sông, Ngôi nhà hạnh phúc, Phố trong làng... 

Đặc biệt, anh được khán giả biết đến khi tham gia "Chúng ta của 8 năm sau" đóng cặp với Huyền Lizzie. Mới đây nhất, anh cũng đóng vai nhỏ trong "Gió ngang khoảng trời xanh" phân cảnh cùng nữ chính Kim Ngân (Việt Hoa) đi xem mắt.

MC thùy Linh bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn - Ảnh 5.
MC thùy Linh bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn - Ảnh 6.

Đức Hiếu đóng vai Dũng - đối tượng xem mắt của nữ chính Kim Ngân (Việt Hoa) trong phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh".


An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phản ứng bất ngờ của MC Thùy Linh khi ông xã Đức Hiếu có cảnh hôn Huyền Lizzie

Phản ứng bất ngờ của MC Thùy Linh khi ông xã Đức Hiếu có cảnh hôn Huyền Lizzie

Có vợ là MC VTV kém 5 tuổi, Phùng Đức Hiếu: 'Nhiều người khen vợ như 9X còn chê tôi già trước tuổi'

Có vợ là MC VTV kém 5 tuổi, Phùng Đức Hiếu: 'Nhiều người khen vợ như 9X còn chê tôi già trước tuổi'

Chồng MC Thùy Linh VTV: Chăm đi chợ, 2h sáng vẫn tập dẫn chương trình cùng vợ

Chồng MC Thùy Linh VTV: Chăm đi chợ, 2h sáng vẫn tập dẫn chương trình cùng vợ

MC Thùy Linh VTV: Chồng luôn dịu dàng ôm tôi sau mọi cuộc tranh luận

MC Thùy Linh VTV: Chồng luôn dịu dàng ôm tôi sau mọi cuộc tranh luận

Cùng chuyên mục

'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹ

'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹ

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Thái Hòa gây bất ngờ khi cùng con trai - Bom (Hồ Thái Thiên Minh) đóng chung phim "Tử chiến trên không". Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, Thái Hòa đã có những chia sẻ nhỏ về cậu con trai đầu lòng của mình.

Khoảnh khắc xúc động: Người đẹp Ngô Thị Thuyết lên ngôi Miss Business Charm International 2025

Khoảnh khắc xúc động: Người đẹp Ngô Thị Thuyết lên ngôi Miss Business Charm International 2025

Giải trí - 11 giờ trước

Hành trình chinh phục Miss Business Charm International 2025 của Ngô Thị Thuyết khép lại bằng khoảnh khắc đăng quang đầy xúc động.

Khoảnh khắc vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London

Khoảnh khắc vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Màn xuất hiện vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London Fashion Week 2025 đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ.

Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 44

Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 44

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Từng là "nam thần", "người trong mộng" của biết bao khán giả nữ, mới đây diễn viên Bình Minh xuất hiện với diện mạo tuổi 44: mặt nhiều nếp nhăn, tóc bạc trắng,... khiến fan bất ngờ.

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trước

GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễm

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễm

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong bắt quả tang trang trại lợn Hồng Phát xả thải trái phép ra môi trường.

Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk Lắk

Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk Lắk

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXh - Trong tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha", khán giả được dịp ghé thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.

Lần 'tái xuất' gây xúc động của MC Lại Văn Sâm

Lần 'tái xuất' gây xúc động của MC Lại Văn Sâm

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Nhiều người thừa nhận sống mũi mình đã cay cay khi nghe những tâm sự của nhà báo Lại Văn Sâm.

Phan Như Thảo: 'Thu nhập từ phun xăm cao gấp 5 lần thời tôi làm showbiz'

Phan Như Thảo: 'Thu nhập từ phun xăm cao gấp 5 lần thời tôi làm showbiz'

Giải trí - 16 giờ trước

Phan Như Thảo cho biết thu nhập từ nghề phun xăm thẩm mỹ hấp dẫn và gần như không giới hạn, mang lại cơ hội tài chính tốt hơn nhiều so với thời cô đóng phim, làm người mẫu.

'Cách em 1 milimet' tập 6: Quyên khát khao sống dù tỷ lệ phẫu thuật tim 10% thành công

'Cách em 1 milimet' tập 6: Quyên khát khao sống dù tỷ lệ phẫu thuật tim 10% thành công

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", bác sĩ nói với bố mẹ Quyên rằng ông bà phải cân nhắc rất kỹ trong việc phẫu thuật tim cho cô bé vì tỷ lệ thành công chỉ là 10%.

Xem nhiều

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 44

Diễn viên Bình Minh gây sốc với diện mạo ở tuổi 44

Giải trí
Con gái đầu lòng của H'Hen Niê

Con gái đầu lòng của H'Hen Niê

Câu chuyện văn hóa
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con

Câu chuyện văn hóa
Khoảnh khắc vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London

Khoảnh khắc vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top