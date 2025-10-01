Mới nhất
Vừa rời rạp với doanh thu kỷ lục 714 tỷ, 'Mưa đỏ' được Cục Điện ảnh gửi đi Oscar

Thứ tư, 07:01 01/10/2025 | Câu chuyện văn hóa
Nguồn tin từ Cục Điện ảnh và Điện ảnh Quân đội đều xác nhận thông tin "Mưa đỏ" được Cục Điện ảnh gửi đi tranh vòng sơ loại Oscar 2026 cho ''Phim truyện quốc tế hay nhất''.

Ngày 30/9, Bộ VHTTDL đã có quyết định về việc gửi phim Mưa đỏ tham dự Vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 98. Với số điểm gần như tuyệt đối, tác phẩm điện ảnh của Thượng tá Đặng Thái Huyền đã được Hội đồng gồm 5 thành viên do Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường làm Chủ tịch lựa chọn là đại diện cho Việt Nam tranh giải tại Oscar 2026.

Theo đó, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký phim tham dự, gửi tài liệu theo quy định của BTC và gửi các bản phim DCP, đĩa phim có phụ đề tiếng Anh cho BTC Giải thưởng Oscar 2026 lần thứ 98 trước 17h ngày 1/10/2025.

Vừa rời rạp với doanh thu kỷ lục 714 tỷ, 'Mưa đỏ' được Cục Điện ảnh gửi đi Oscar - Ảnh 1.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Đại tá Kiều Thanh Thuý - Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ xác nhận với VietNamNet thông tin trên và cho biết Điện ảnh Quân đội nhân dân cần phải chờ xin ý kiến cấp trên rồi mới quyết định có gửi phim đi không nhưng về cơ bản là khả quan.

Mưa đỏ chính thức ra rạp từ 22/8/2025 và đã liên tục tạo ra những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử phim chiếu rạp Việt Nam. Tác phẩm nhanh chóng trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất phòng vé và cán mốc 714 tỷ đồng khi chính thức ngừng chiếu tại rạp từ ngày 29/9. Theo nhà phát hành Galaxy, Mưa đỏ đã kéo hơn 8,1 triệu khán giả ra rạp trong hơn 5 tuần công chiếu.


Mỹ Anh
