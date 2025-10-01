Vừa rời rạp với doanh thu kỷ lục 714 tỷ, 'Mưa đỏ' được Cục Điện ảnh gửi đi Oscar
Nguồn tin từ Cục Điện ảnh và Điện ảnh Quân đội đều xác nhận thông tin "Mưa đỏ" được Cục Điện ảnh gửi đi tranh vòng sơ loại Oscar 2026 cho ''Phim truyện quốc tế hay nhất''.
Theo đó, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký phim tham dự, gửi tài liệu theo quy định của BTC và gửi các bản phim DCP, đĩa phim có phụ đề tiếng Anh cho BTC Giải thưởng Oscar 2026 lần thứ 98 trước 17h ngày 1/10/2025.
Đại tá Kiều Thanh Thuý - Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ xác nhận với VietNamNet thông tin trên và cho biết Điện ảnh Quân đội nhân dân cần phải chờ xin ý kiến cấp trên rồi mới quyết định có gửi phim đi không nhưng về cơ bản là khả quan.
Mưa đỏ chính thức ra rạp từ 22/8/2025 và đã liên tục tạo ra những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử phim chiếu rạp Việt Nam. Tác phẩm nhanh chóng trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất phòng vé và cán mốc 714 tỷ đồng khi chính thức ngừng chiếu tại rạp từ ngày 29/9. Theo nhà phát hành Galaxy, Mưa đỏ đã kéo hơn 8,1 triệu khán giả ra rạp trong hơn 5 tuần công chiếu.
Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gáiCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, ít ai biết rằng nam nghệ sĩ này từng trải qua khoảng thời gian nhiều thăng trầm với nghề.
MC Thu Hà muốn chồng tương lai kiếm tiền giỏi hơn mìnhCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
MC Thu Hà từng đoạt giải Én bạc tại cuộc thi Én vàng 2023. Cô mong gặp người đàn ông chân thành, tử tế, nếu giỏi giang hơn mình về kinh tế thì càng tốt.
Điểm chung ít người biết của Divo Tùng Dương và nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn ChungCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Đôi bạn cùng tuổi Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ hợp tác ăn ý trong âm nhạc mà còn có chung sở thích nghe nhạc Secret Garden. Cả hai đều bày tỏ sự háo hức khi biết nhóm nhạc huyền thoại sắp biểu diễn tại Việt Nam.
Cục trưởng Xuân Bắc, HLV Mai Đức Chung dự Đại hội Thi đua yêu nướcCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
GĐXH - Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV quy tụ 300 đại biểu tiêu biểu trong ngành văn hóa. Cục trưởng Xuân Bắc và HLV Mai Đức Chung là những gương mặt nổi bật, khẳng định vai trò văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam.
Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ chuyện xúc động về chồng với 'nồi cám heo ngon nhất đời'Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
H'Hen Niê chia sẻ xúc động về chồng nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi trong hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, từ lóng ngóng đến tận tình qua từng buổi siêu âm.
'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sinh năm 2000 tại Long An, Đoàn Thiên Ân được gọi là "hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam". Mẹ qua đời vì ung thư khi cô 17 tuổi, để lại bố bệnh tật và gia đình túng quẫn. Nhiều hoa hậu, á hậu khác cũng đổi đời như Đoàn Thiên Ân sau khi giành vương miện.
Điều khiến NSND Thanh Hoa day dứt ở tuổi 75Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
NSND Thanh Hoa nhiều năm mang nỗi day dứt vì cảm thấy có lỗi với chồng và con cháu do mải mê công việc, ít khi có thời gian quây quần gia đình.
Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTVCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Con gái đầu lòng của H'Hen NiêCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê sinh thường con gái đầu lòng nặng 3kg. Vợ chồng hoa hậu đặt tên tiếng Anh cho con là Harley.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 conCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Thanh Bình vẫn miệt mài trên sàn diễn và phim trường. Phía sau ánh đèn, anh lặng lẽ gánh vác trách nhiệm của một người cha đơn thân.
Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTVCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).