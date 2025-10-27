Mẹ bỉm cần cẩn trọng với mề đay sau sinh: Đừng chủ quan với những vết nổi ngứa
GĐXH - Mề đay sau sinh là tình trạng da liễu phổ biến ở phụ nữ, dễ bị nhầm lẫn và chủ quan nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách.
Ăn dặm không đúng cách là hại con: Bí quyết xây dựng thực đơn đủ 4 nhóm dưỡng chất cho trẻMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Ăn dặm là bước chuyển quan trọng giúp trẻ hấp thụ đủ dưỡng chất, xây dựng nền tảng khỏe mạnh và phát triển toàn diện từ đầu đời
Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻMẹ và bé - 2 ngày trước
GĐXH - Ăn dặm sai cách có thể hại trẻ. Khám phá những thực phẩm tốt và cần tránh, giúp con phát triển toàn diện, khỏe mạnh từ đầu đời.
Kịp thời cứu sống bé sơ sinh mắc tim bẩm sinh phức tạp nhờ phát hiện từ trong bào thaiMẹ và bé - 6 ngày trước
GĐXH - Nhờ được phát hiện sớm từ giai đoạn bào thai nên các bác sĩ đã lập kế hoạch sinh, huy động đội ngũ can thiệp tim mạch tại chỗ cho em bé ngay khi chào đời.
Người phụ nữ phát hiện bị sa sàn chậu từ dấu hiệu rất nhiều chị em Việt bỏ quaMẹ và bé - 1 tuần trước
GĐXH - Người phụ nữ bị sa sàn chậu có biểu hiện rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu phải rặn và đôi lúc tiểu són, khiến cuộc sống thêm phần nặng nề...
Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũMẹ và bé - 1 tuần trước
GĐXH - Hai bé trai song sinh rơi xuống ao trong khuôn viên nhà, dù được nỗ lực cấp cứu nhưng không qua khỏi do não tổn thương không hồi phục.
Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng 4,5kg vì sai lầm này trong suốt nhiều nămMẹ và bé - 1 tuần trước
GĐXH - Bệnh nhân mắc u xơ tử cung đã phát hiện và theo dõi khối u trong suốt 10 năm qua nhưng không điều trị do nghĩ rằng khi hết kinh thì u sẽ tự biến mất.
Bé 2 tuổi nhập viện lần 2 vì nhiễm trùng đường ruột tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhânMẹ và bé - 2 tuần trước
GĐXH - Theo bác sĩ, bệnh nhi nhiễm trùng đường ruột lần 2 có thể do phác đồ điều trị lần 1 chưa tiêu diệt hết vi khuẩn, hoặc vi khuẩn đã kháng thuốc, hoặc ăn phải thức ăn bị nhiễm khuẩn...
Cậu bé 6 tuổi hói vĩnh viễn vì nuôi thú cưngMẹ và bé - 3 tuần trước
Cậu bé rụng tóc từng mảng lớn, để lại vùng hói vĩnh viễn.
Ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi suýt nguy hiểm tính mạng vì dị vật khó tinMẹ và bé - 3 tuần trước
Sau khi ăn bánh sinh nhật, bé trai 11 tuổi đau cổ, khó thở, phải nhập viện cấp cứu. Dị vật mắc trong thực quản khiến em suýt nguy hiểm đến tính mạng.
Người phụ nữ bị bỏng nặng vì chủ quan khi tiếp xúc với hóa chất nước thông cốngMẹ và bé - 3 tuần trước
GĐXH - Trong lúc dọn nhà, không may chị trượt ngã, phần mông tiếp xúc trực tiếp nước thông cống bị đổ ra sàn... khiến chị bị bỏng nặng.
