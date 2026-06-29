Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước

Tôi năm nay gần 40 tuổi, kết hôn vừa tròn 15 năm. Hồi mới cưới, hai vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng với thu nhập ở mức trung bình khá. Vì thế, chúng tôi phải đi ở trọ hơn 5 năm rồi mới dám nghĩ đến chuyện mua nhà trả góp. Thời điểm đó, giá nhà bắt đầu tăng, hai vợ chồng gom góp mãi vẫn thiếu một khoản tiền khá lớn.

Bố chồng tôi mất sớm, mình mẹ chồng buôn bán nhỏ ở chợ để nuôi hai con khôn lớn. Ngày biết chúng tôi có ý định mua nhà và đang thiếu tiền, chính mẹ chồng là người đã chủ động gọi vợ chồng tôi về nói chuyện.

Sau một hồi hỏi han, bà mở chiếc tủ gỗ cũ trong phòng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhiều lớp vải. Bên trong là những chiếc nhẫn vàng được bà mua tích góp từ nhiều năm, đếm tổng được hơn 5 cây.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI.

Mẹ chồng nói đó là toàn bộ tài sản mà bà dành dụm được sau mấy chục năm buôn bán ở chợ. Bà chỉ có hai người con, con gái đã lấy chồng, yên bề gia thất nên bà muốn giúp đỡ con trai út một chút để thêm thắt mua được căn nhà nhỏ cho ổn định.

Mẹ chồng nói chúng tôi cầm lấy 5 cây, bán đi mà dồn tiền mua nhà. Bản thân bà chỉ giữ lại vài chỉ để phòng những lúc ốm đau, phải đi viện thì dùng đến.

Ngày đó, tôi cảm kích mẹ chồng vô cùng. Nhờ số vàng mẹ chồng đưa, chúng tôi cũng đỡ được một khoản vay và tiền lãi trả góp mỗi tháng. Dù mẹ chồng nói cho vay nhưng trong suốt bao nhiêu năm sau đó, chưa bao giờ bà nhắc đến chuyện đòi lại số vàng đó với vợ chồng tôi.

Vài năm trước, khi cuộc sống của vợ chồng tôi đã ổn định hơn, tôi có nhắc đến chuyện trả đỡ mẹ chồng một ít vàng. Khi đó, bà chỉ cười rồi nói: "Cứ để đó mà nuôi các con ăn học".

Thậm chí, bà còn nói: "Mẹ còn khỏe, đòi vàng về làm gì". Thế là chúng tôi lại yên tâm. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, nếu mẹ chồng cần, chắc chắn bà sẽ nói. Nhưng từ đó, bà chưa từng nhắc thêm một lần nào nữa về chuyện vàng bạc.

Cho đến cách đây 2 tuần, mẹ chồng tôi bất ngờ qua đời vì bị đột quỵ. Sự ra đi đột ngột của bà khiến gia đình tôi ai nấy đều đau buồn.

Những ngày lo tang lễ, chúng tôi đều chìm trong niềm đau xót. Tôi chỉ mong mọi việc diễn ra êm đẹp để mẹ chồng được ra đi thanh thản. Thế nhưng khi công việc của bà vừa xong xuôi, mọi người ngồi lại để bàn chuyện chia tài sản, chị gái chồng đã nhắc đến một việc mà cả tôi và chồng đều vô cùng bất ngờ.

Chị nhìn thẳng vợ chồng tôi và nói rằng, bố mẹ đã mất hết, chị không đòi chia đất đai của nhà ngoại. Tất cả đều để lại cho vợ chồng tôi để lo hương hỏa cho bố mẹ. Tuy nhiên, có một chuyện chị phải nói cho rõ ràng. Đó là khoản nợ mà vợ chồng tôi vay của mẹ năm xưa khi mua nhà.

"Cậu mợ còn nợ mẹ 5 cây vàng từ hồi mua nhà 10 năm trước".

Sau câu nói ấy, tôi sững sờ nhìn sang chồng và anh cũng bất ngờ như tôi.

Chị gái chồng nói tiếp: "Đó là tài sản của mẹ. Theo lý mà nói, giờ phải chia đôi số tài sản đó ra làm đôi. Cậu mợ nhận một nửa (2,5 cây). Phần còn lại gửi lại cho tôi".

Nghe xong tôi điếng người. Không phải vì tôi phủ nhận khoản nợ ấy. Mà vì suốt gần 10 năm vay vàng mẹ chồng, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày câu chuyện ấy được nhắc đến theo cách đó.

Tôi khẽ nói: "Nếu mẹ còn sống và muốn lấy lại, vợ chồng em sẽ trả ngay".

Chị chồng đáp rất nhanh: "Nhưng mẹ không còn nữa. Bây giờ đó là di sản chung".

Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề. Chồng tôi ngồi lặng lẽ nhìn lên di ảnh của mẹ và bất ngờ gục xuống rơi nước mắt. Còn chị gái chồng vẫn cho rằng, có vay có trả và chị chỉ đang đòi lại quyền lợi hợp pháp của mình.

Về lý mà nói, tôi không biết chị đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi nhớ đến những lần mẹ chồng từ chối nhận vàng dù chúng tôi đã ngỏ ý trả. Tôi luôn nghĩ giữa mẹ và con cái, khoản nợ ấy đã được đặt sau tình thân. Vậy mà giờ nó được đòi theo cách mà không ai mong muốn.

Từ hôm đó đến nay, vợ chồng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể về chuyện trả chị chồng một nửa số vàng của mẹ. Tôi biết chị gái chồng không phải người xấu nhưng tính chị rất sòng phẳng. Và chồng tôi không muốn mất tình chị em chỉ vì số vàng ấy.

Theo mọi người, giờ vợ chồng tôi phải làm thế nào trong tình huống này đây?

Vũ Thảo

Tôi giữ lại tiền dưỡng già, con trai nói sau này đừng mong nó phụng dưỡng GĐXH - Có những người mẹ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho con. Nhưng đến một ngày, khi họ giữ lại cho mình chút vốn liếng cuối cùng của tuổi già, họ lại bị chính con cái trách móc là ích kỷ.