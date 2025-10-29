Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh
GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.
Món sườn cháy tỏi là món "ruột" của nhiều gia đình, nhất là với những gia đình có con nhỏ. Cách làm không hề cầu kỳ, nhưng ra thành phẩm, ngon như ăn tiệm thì không phải ai cũng làm được. Vào ngày thời tiết lạnh, mọi người có thể đổi vị mâm cơm gia đình bằng món ngon này. Đât là cách thực hiện đơn giản, nhưng lại rất đặc biệt của mẹ đảm Thanh Huệ.
Nguyên liệu làm sườn cháy tỏi:
+ 500gr sườn non. Nên chọn loại sườn có chút mỡ để thịt mềm, không bị khô
+ 1 củ tỏi to băm nhuyễn
+ 1 gói bột chiên giòn
+ 1 quả ớt chuông, lá lốt
+ Gia vị: nước mắm, đường, tiêu, hạt nêm
Cách làm sườn cháy tỏi ngon:
Đại học năm nhất: Tân sinh viên 'debut' để viết tiếp câu chuyện trưởng thànhĂn - 7 giờ trước
Bước chân vào đại học chính là khoảnh khắc "debut" của mỗi tân sinh viên. Mặc dù đối mặt với nhiều bỡ ngỡ, căng thẳng vì những thử thách mới, nhiều bạn trẻ vẫn làm chủ "sân khấu" của chính mình bằng cách dấn thân vào môi trường mới để "level up" bản thân.
Ăn cũng mệt vì làm món ăn không đúng, cách ăn dễ nhất để cơ thể tự cân bằng, tránh ốm vặtĂn - 8 giờ trước
GĐXH - Biết quy luật ngũ hành trong ăn uống sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh, khí huyết lưu thông, tinh thần sáng rõ. Ăn đúng ngũ hành giúp thân khỏe, tâm an, năng lượng tự nhiên khơi thông...
Đầu bếp kỳ cựu mách: "Mua thịt bò chọn 4 phần này vì đó là tất cả tinh túy, người bán cũng không dám nói dối"Ăn - 11 giờ trước
Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ những bí quyết mua thịt bò đã học được từ một đầu bếp kỳ cựu đã có kinh nghiệm nấu ăn trong hai thập kỷ qua.
Hội chợ Mùa Thu 2025: Ăn ngon, chơi chất, chill tới bến ở 'trái tim mùa thu' VECĂn - 12 giờ trước
Nếu mùa thu có mùi vị, thì chắc chắn đó là hương BBQ thơm lừng, là ly bia mát lạnh dưới ánh đèn vàng và là tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui.
3 cách kết hợp nấu món ăn giúp chị em trẻ đẹp hơn, dưỡng tóc đen, tốt cho xương: Đậu đen là "nhân vật chính"Ăn - 17 giờ trước
Chia sẻ với bạn 3 công thức kết hợp đậu đen kinh điển, dễ làm, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sức khỏe mùa thu đông, lại dễ dàng chế biến tại nhà.
Tân sinh viên và hành trình biến stress thành sức bật để trưởng thànhĂn - 1 ngày trước
Đã bao giờ bạn tự hỏi, cảm giác rời nhà, bước vào giảng đường đại học nơi thành phố phấn khích đến mức nào chưa? Đó không chỉ là một chuyến đi, mà là cú "teleport" đưa bạn thế giới mới toanh khiến bạn vừa háo hức vừa choáng ngợp.
Loại rau được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, bán giá rẻ như cho ở chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Ở chợ quê, bó cải xoong xanh mướt chỉ vài nghìn đồng, nhưng trong bảng xếp hạng dinh dưỡng của Tổ chức CDC (Hoa Kỳ), loại rau này từng đứng đầu danh sách siêu thực phẩm bổ dưỡng nhất hành tinh, vượt xa cả cải kale hay rau chân vịt.
Cách ngâm hoa đu đủ đực với mật ong để trị ho, viêm họngĂn - 1 ngày trước
Hoa đu đủ đực ngâm mật ong là bài thuốc dân gian để trị ho, viêm họng hiệu nghiệm, lành tính.
Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnhĂn - 2 ngày trước
GĐXH – Đây là loại rau có nhiều vào mùa đông được ví là “thần dược tự nhiên” giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Chỉ cần vài phút chế biến, bạn đã có ngay những món ăn nóng hổi, thơm ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình dưới đây.
Bất ngờ với loại củ hỗ trợ người bị gan nhiễm mỡ, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.