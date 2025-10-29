Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Món sườn cháy tỏi là món "ruột" của nhiều gia đình, nhất là với những gia đình có con nhỏ. Cách làm không hề cầu kỳ, nhưng ra thành phẩm, ngon như ăn tiệm thì không phải ai cũng làm được. Vào ngày thời tiết lạnh, mọi người có thể đổi vị mâm cơm gia đình bằng món ngon này. Đât là cách thực hiện đơn giản, nhưng lại rất đặc biệt của mẹ đảm Thanh Huệ.

Nguyên liệu làm sườn cháy tỏi:

+ 500gr sườn non. Nên chọn loại sườn có chút mỡ để thịt mềm, không bị khô

+ 1 củ tỏi to băm nhuyễn

+ 1 gói bột chiên giòn

+ 1 quả ớt chuông, lá lốt

+ Gia vị: nước mắm, đường, tiêu, hạt nêm

Cách làm sườn cháy tỏi ngon:

Sơ chế sườn bằng cách đem rửa sạch, trụng sơ với nước sôi và ít gừng để khử mùi hôi. Cắt miếng vừa ăn, để ráo.

Ớt chuông và lá lốt rửa sạch

Ướp sườn với 1 thìa nước mắm, 1/2 thìa đường, 1/2 thìa hạt nêm, 1/2 thìa tiêu, 1 thìa tỏi băm và gói bột chiên giòn để tầm khoảng 20 – 30 phút cho ngấm gia vị.

Cho phần tỏi băm còn lại vào phi với chút dầu. Khi tỏi vàng thơm, cho lại sườn vào đảo nhanh tay để tỏi bám đều mặt sườn. Có thể nêm thêm xíu nước mắm và đường nếu muốn vị mặn ngọt đậm đà hơn.

Món sườn cháy tỏi ăn nóng kèm với cơm trắng rất đưa cơm. Miếng sườn giòn rụm, tỏi thơm nức, vị đậm đà.