Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Thứ tư, 21:44 29/10/2025
GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.

Món sườn cháy tỏi là món "ruột" của nhiều gia đình, nhất là với những gia đình có con nhỏ. Cách làm không hề cầu kỳ, nhưng ra thành phẩm, ngon như ăn tiệm thì không phải ai cũng làm được. Vào ngày thời tiết lạnh, mọi người có thể đổi vị mâm cơm gia đình bằng món ngon này. Đât là cách thực hiện đơn giản, nhưng lại rất đặc biệt của mẹ đảm Thanh Huệ.

Nguyên liệu làm sườn cháy tỏi:

+ 500gr sườn non. Nên chọn loại sườn có chút mỡ để thịt mềm, không bị khô

+ 1 củ tỏi to băm nhuyễn

+ 1 gói bột chiên giòn

+ 1 quả ớt chuông, lá lốt

+ Gia vị: nước mắm, đường, tiêu, hạt nêm

Cách làm sườn cháy tỏi ngon:

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh - Ảnh 1.

Sơ chế sườn bằng cách đem rửa sạch, trụng sơ với nước sôi và ít gừng để khử mùi hôi. Cắt miếng vừa ăn, để ráo.

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh - Ảnh 2.

Ớt chuông và lá lốt rửa sạch

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh - Ảnh 3.

Ướp sườn với 1 thìa nước mắm, 1/2 thìa đường, 1/2 thìa hạt nêm, 1/2 thìa tiêu, 1 thìa tỏi băm và gói bột chiên giòn để tầm khoảng 20 – 30 phút cho ngấm gia vị.

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh - Ảnh 4.

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh - Ảnh 5.

Cho phần tỏi băm còn lại vào phi với chút dầu. Khi tỏi vàng thơm, cho lại sườn vào đảo nhanh tay để tỏi bám đều mặt sườn. Có thể nêm thêm xíu nước mắm và đường nếu muốn vị mặn ngọt đậm đà hơn.

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh - Ảnh 6.

Món sườn cháy tỏi ăn nóng kèm với cơm trắng rất đưa cơm. Miếng sườn giòn rụm, tỏi thơm nức, vị đậm đà.

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh - Ảnh 7.Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

GĐXH – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, loại rau này thuộc top rau tốt nhất thế giới. Ở nước ta, rau này có bán nhiều ở chợ và siêu thị, giúp các món ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ dưỡng thận hiệu quả.

 

Hà My
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Ẩm thực 360

Tòa soạn Quảng cáo
Top