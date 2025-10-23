Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận
GĐXH – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, loại rau này thuộc top rau tốt nhất thế giới. Ở nước ta, rau này có bán nhiều ở chợ và siêu thị, giúp các món ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ dưỡng thận hiệu quả.
Vì sao rau mùi tây lại tốt cho sức khỏe?
Mùi tây là loại rau thơm phổ biến có hai loại chính: mùi tây lá xoăn và mùi tây lá phẳng. Cả hai đều được dùng trong nấu ăn, trang trí và làm gia vị, trong đó mùi tây lá phẳng thơm hơn nên được ưa chuộng hơn.
Thông thường, trong các món như salad, súp, mì Ý…, mùi tây thường không thể thiếu. Với hương vị thơm nhẹ, cay dịu, mùi tây giúp tăng vị ngon cho món ăn.
Mùi tây ở nước ta được trồng nhiều tại các vùng ngoại ô Hà Nội, Sơn La, Lâm Đồng… Hiện trên thị trường, rau mùi tây có giá bán khá cao, từ 30.000 – 50.000 đồng/kg.
Theo CDC Mỹ, rau mùi tây được xếp vào top 8 trong danh sách 10 loại rau tốt nhất thế giới. Mùi tây chứa flavonoid, apiol, vitamin C, chlorophyll cùng các khoáng chất như kali, canxi… rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, mùi tây chứa nhiều dưỡng chất giúp bổ thận và bảo vệ gan. Khi ăn hoặc làm nước ép, trà, mùi tây giúp tăng lượng nước tiểu, đào thải natri, giảm phù nề và giảm áp lực cho thận.
Rau mùi tây có thể được dùng để rắc lên món cơm chiên, pasta sốt kem, bánh mì nướng, hoặc thêm vào sốt bơ tỏi, sốt chanh, sốt cà chua để tăng hương vị. Trong các món hải sản như tôm xào, cá hồi nướng hay nghêu hấp, mùi tây giúp giảm mùi tanh và làm món ăn tươi ngon hơn. Ngoài ra, mùi tây còn được xay nhuyễn để làm smoothie, nước ép detox hoặc trộn cùng dầu ô liu làm marinade cho thịt và rau củ, tạo vị thơm nhẹ và thanh mát.
Mùi tây cung cấp nhiều vitamin quan trọng như A, C và K. Vitamin A giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe mắt, trong khi vitamin C hỗ trợ hệ miễn dịch và chống oxy hóa. Vitamin K trong mùi tây dồi dào vừa hỗ trợ xương chắc khỏe và ngăn ngừa chảy máu.
Món ngon salad dưa chuột với rau mùi tây và phô mai
Nguyên liệu:
+ 3 quả dưa chuột
+ Nửa củ hành tây
+ Rau mùi tây
+ Phô mai Feta vụn
+ Dầu oliu nguyên chất, nước cốt chanh tươi
+ Hạt tiêu
Cách làm:
Bước 1: Trộn đều dầu ô liu, nước cốt chanh, gia vị Spike để làm nước sốt. Hành tây thái thành miếng nhỏ, nếu muốn bớt cay thì có thể ngâm hành tây trong nước lạnh vài phút rồi xả sạch.
Dưa chuột gọt vỏ, cắt thành thành miếng nhỏ vừa ăn. Rửa sạch rau mùi tây và vắt khô, thái nhỏ ra.
Bước 2: Cho dưa chuột, hành tây, rau mùi tây vào bát lớn cùng phô mai feta vụn trộn đều. Nêm hạt tiêu đen tươi xay vào salad và thưởng thức là được.
Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác theo cách sau giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóaĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nhầm tưởng thanh lọc cơ thể là ép xác "chống lại cơ thể", nhưng theo Ths. BS Thái Nhân Sâm, thanh lọc là học cách sống thuận tự nhiên với những bữa ăn cầu vồng, ăn đúng, ngủ đúng, nghĩ đúng – giúp từng tế bào tái sinh, là bí quyết trẻ hóa và tự phục hồi của cơ thể.
Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ ViệtĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Không phải cao lương mĩ vị, nhưng món ăn từ rau muống mang hương vị quê nhà, lại có tác dụng tuyệt vời đối với người bị gan nhiễm mỡ.
Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đìnhĂn - 14 giờ trước
Nếu như trước đây sữa hạt thường được xem là thức uống "thay thế" cho người ăn kiêng hoặc người lớn tuổi, thì nay nó đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành và người cao tuổi, mỗi thành viên đều có thể tìm thấy lợi ích riêng từ một hộp sữa hạt mỗi ngày.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?Ăn - 15 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi.
Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếngĂn - 15 giờ trước
Là món ăn dân dã, thạch găng mát lành được chế biến từ cây thạch găng. Nhờ đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh và nhu cầu tiêu thụ cao, loại cây này nhanh chóng trở thành đặc sản có giá trị, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập.
Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngonĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.
Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà NộiĂn - 18 giờ trước
Quán phở trên phố Hàng Chiếu mở cửa sau 22h, luôn kín khách thưởng thức nhờ món tái lăn, sốt vang nóng hổi.
Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sốngĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các món ăn đơn giản, giàu collagen, giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ bên trong và duy trì vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng giúp cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!Ăn - 21 giờ trước
Hãy cùng bắt đầu hành trình làm đẹp và tăng cường sức khỏe ở tuổi trung niên với những thức uống tuyệt vời này!
Thứ 90% người Việt bỏ đi không ngờ là "mỏ vàng", giá hơn 2 triệu đồng/kgĂn - 1 ngày trước
Cứ tưởng là vô giá trị, không ngờ thứ bỏ đi này của quả táo ta lại có giá trị kinh tế cực cao.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.