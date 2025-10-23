Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh GĐXH – Bì lợn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt được ưa chuộng trong các chế độ ăn giúp làm đẹp. Dưới đây mách bạn thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh từ nguyên liệu bì lợn.

Vì sao rau mùi tây lại tốt cho sức khỏe?

Mùi tây là loại rau thơm phổ biến có hai loại chính: mùi tây lá xoăn và mùi tây lá phẳng. Cả hai đều được dùng trong nấu ăn, trang trí và làm gia vị, trong đó mùi tây lá phẳng thơm hơn nên được ưa chuộng hơn.

Thông thường, trong các món như salad, súp, mì Ý…, mùi tây thường không thể thiếu. Với hương vị thơm nhẹ, cay dịu, mùi tây giúp tăng vị ngon cho món ăn.

Mùi tây ở nước ta được trồng nhiều tại các vùng ngoại ô Hà Nội, Sơn La, Lâm Đồng… Hiện trên thị trường, rau mùi tây có giá bán khá cao, từ 30.000 – 50.000 đồng/kg.

Rau mùi tây được CDC Mỹ xếp top 8 trong 10 loại rau tốt nhất thế giới.

Theo CDC Mỹ, rau mùi tây được xếp vào top 8 trong danh sách 10 loại rau tốt nhất thế giới. Mùi tây chứa flavonoid, apiol, vitamin C, chlorophyll cùng các khoáng chất như kali, canxi… rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, mùi tây chứa nhiều dưỡng chất giúp bổ thận và bảo vệ gan. Khi ăn hoặc làm nước ép, trà, mùi tây giúp tăng lượng nước tiểu, đào thải natri, giảm phù nề và giảm áp lực cho thận.

Rau mùi tây có thể được dùng để rắc lên món cơm chiên, pasta sốt kem, bánh mì nướng, hoặc thêm vào sốt bơ tỏi, sốt chanh, sốt cà chua để tăng hương vị. Trong các món hải sản như tôm xào, cá hồi nướng hay nghêu hấp, mùi tây giúp giảm mùi tanh và làm món ăn tươi ngon hơn. Ngoài ra, mùi tây còn được xay nhuyễn để làm smoothie, nước ép detox hoặc trộn cùng dầu ô liu làm marinade cho thịt và rau củ, tạo vị thơm nhẹ và thanh mát.

Mùi tây cung cấp nhiều vitamin quan trọng như A, C và K. Vitamin A giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe mắt, trong khi vitamin C hỗ trợ hệ miễn dịch và chống oxy hóa. Vitamin K trong mùi tây dồi dào vừa hỗ trợ xương chắc khỏe và ngăn ngừa chảy máu.

Món ngon salad dưa chuột với rau mùi tây và phô mai

Nguyên liệu:

+ 3 quả dưa chuột

+ Nửa củ hành tây

+ Rau mùi tây

+ Phô mai Feta vụn

+ Dầu oliu nguyên chất, nước cốt chanh tươi

+ Hạt tiêu

Cách làm:

Bước 1: Trộn đều dầu ô liu, nước cốt chanh, gia vị Spike để làm nước sốt. Hành tây thái thành miếng nhỏ, nếu muốn bớt cay thì có thể ngâm hành tây trong nước lạnh vài phút rồi xả sạch.

Dưa chuột gọt vỏ, cắt thành thành miếng nhỏ vừa ăn. Rửa sạch rau mùi tây và vắt khô, thái nhỏ ra.

Chuẩn bị các nguyên liệu để làm.

Bước 2: Cho dưa chuột, hành tây, rau mùi tây vào bát lớn cùng phô mai feta vụn trộn đều. Nêm hạt tiêu đen tươi xay vào salad và thưởng thức là được.

Salad dưa chuột với rau mùi tây và phô mai dễ làm, thanh đạm.

