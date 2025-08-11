Mẹ đảm Nghệ An gây sốt mạng với món trám nếp ngâm mắm
Giữa mùa trám nếp chín rộ, mẹ đảm Nghệ An đã gây bão mạng với công thức trám nếp ngâm mắm nhĩ, món ăn dân dã nhưng ai nếm thử một lần cũng nhớ mãi.
Mới đây, chị Hoàng Thu Hiền (Nghệ An) khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi chia sẻ công thức chế biến món trám nếp ngâm mắm nhĩ. Mỗi mùa trám, chị Hiền đều tìm mua những mẻ trám nếp ngon nhất làm món ăn đặc biệt này, vừa để gia đình thưởng thức, vừa biếu bạn bè, người thân.
Mẹ đảm Nghệ An từng khiến hội chị em yêu bếp mê mẩn khi đăng hình ảnh góc bếp ngập tràn những rổ trám nếp tím đen căng mọng. Nhiều người không chỉ trầm trồ vì độ tươi ngon của trám mà còn ngưỡng mộ sự chăm chút, tỉ mỉ và tình yêu ẩm thực mà chị thể hiện trong từng món mình làm.
Khác với trám trắng có vị chát, trám nếp chín cho hương vị bùi béo, thơm ngậy đặc trưng. Quả trám có hình thoi, vỏ tím đen, hơi sần, bên trong là phần thịt vàng mềm, khi ăn cảm nhận rõ độ dẻo và vị ngọt nhẹ. Quả trám có thể dùng làm nhiều món ngon như kho cá, kho thịt, hấp, om...
Trám nếp ngâm mắm nhĩ tuy cách làm không cầu kỳ nhưng hương vị lại rất “gây nghiện”. Món này có thể ăn ngay sau khi ngâm, hoặc dùng làm nguyên liệu để kho, rim.
Theo chia sẻ của chị Hiền, bí quyết để có món trám nếp ngâm mắm ngon nằm ở khâu chọn nguyên liệu: “Phải chọn quả có màu tím đen, vỏ hơi sần thì thịt mới bùi và thơm. Trám non hoặc vỏ bóng thường ít ngậy, vị kém đậm” .
Mỗi mùa, chị gom được khoảng 5-6 yến trám nếp. Sau khi rửa sạch, để ráo nước, chị om trám ở nhiệt độ khoảng 70°C trong 15 phút để quả chín mềm, lên màu vàng óng. Tiếp đó, trám được vớt ra để ráo, trong lúc chị Hiền đun sôi nước mắm cùng đường, một ít giấm và nước lọc.
Khi hỗn hợp nguội, chị cho trám, tỏi, ớt xay vào hũ rồi đổ phần nước mắm đã pha vào ngâm. Chỉ sau một ngày, trám đã ngấm vị, thơm nức, sẵn sàng để thưởng thức. Một chút lá chanh thái sợi rắc lên khi ăn sẽ giúp món ăn thêm dậy hương.
Vị bùi béo của trám, hòa quyện cùng vị mặn ngọt của mắm và chút cay thơm từ ớt, tỏi, lá chanh tạo nên hương vị đặc sắc khó quên.
Bài chia sẻ công thức làm món trám nếp ngâm mắm nhĩ của chị Hiền được nhiều chị em yêu bếp chia sẻ trên mạng xã hội, giúp lan tỏa một món ăn độc đáo tuy đơn giản nhưng có sức hấp dẫn lớn. Nếu bạn muốn thử đổi vị cho bữa cơm gia đình hay tìm thêm món ăn nhẹ để lai rai thì trám nếp ngâm mắm nhĩ tự tay làm sẽ là gợi ý tuyệt vời.
5 loại rau củ này đem phơi khô sẽ ngon hơn rau tươi, bảo quản 1 năm không hỏng, trái mùa vẫn có món ngonĂn - 33 phút trước
Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ bởi một số loại rau củ khi phơi khô vẫn có hương vị tuyệt vời, thậm chí còn ngon hơn lúc còn tươi.
Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'Ăn - 3 giờ trước
GĐXH - Ngay lập tức nhiều người nhận ra đĩa có chi tiết khác lạ trên mâm cơm.
Mấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là 'vua gia vị' trong bếp đánh bay ưu phiềnĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Gừng tươi - "vua gia vị" giúp tăng cường năng lượng, dương khí và rất cần ăn trong tháng 7 âm lịch. Chỉ một mẩu gừng cay ấm, nhỏ xíu nhưng có tác dụng rất tốt trong mùa âm thịnh.
Mùa thu có 4 loại rau không thuốc trừ sâu lại cực tốt cho sức khỏe: Đem làm món xào hay nấu canh đều ngonĂn - 23 giờ trước
Hãy cùng khám phá 4 loại "rau" tuyệt vời xuất hiện sau tiết thu và những công thức chế biến các món rau này!
7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phútĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bếp là “trận địa” chính của mỗi gia đình, nhưng cũng là nơi dễ bị dầu mỡ bám dính, đặc biệt là sau những bữa chiên xào. Nếu để lâu, lớp dầu mỡ sẽ bám dày, ngả vàng và khó cọ rửa.
Muốn giảm cân mà thèm cơm rang thì làm ngay theo công thức này: Dễ nấu mà giòn ngon không thua 'phiên bản thật'Ăn - 1 ngày trước
Món ăn này hoàn thành có kết cấu tơi xốp, giòn như cơm rang nhưng lại ít calo hơn. Sự khéo léo kết hợp thêm rau củ cùng tôm khô khiến cho món ăn ngon không kém "phiên bản thật".
Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, hỗ trợ người thận yếu, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong Đông y, củ mài có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh tỳ, vị, phế và thận, được sử dụng để bồi bổ cơ thể, đặc biệt là hỗ trợ chức năng thận.
Cách làm gà hầm sả thơm ngon, đơn giảnĂn - 1 ngày trước
Gà hầm sả là món ăn dễ nấu, đầy đủ dinh dưỡng rất tốt để bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe cho cả gia đình.
Chuyên gia chia sẻ: Ăn uống trong tiết Lập Thu để bổ phổi, dưỡng cơ thể ai cũng nên biếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Khi bước vào tiết Lập Thu, Đông y cho rằng cơ thể cần “thu đông dưỡng âm” để chống khô hanh và bảo vệ phổi. Dưới đây là gợi ý thực dưỡng giúp dưỡng phổi, dưỡng âm hiệu quả trong tiết khí này.
Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đườngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Thật bất ngờ, loại hạt tưởng chừng vô giá trị ấy lại đang được người Nhật trân trọng như một nguồn thực phẩm quý giá. Thậm chí, có thể chế biến thành nhiều món ngon.
Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mêĂn
GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.