Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Thứ ba, 14:04 09/09/2025 | Y tế
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng do đắp thuốc nam chữa mèo cắn. 

Theo đó, bệnh nhân là G.V.Đ (4 tuổi, ở Tuyên Quang). Khai thác tiền sử được biết, 3 ngày trước khi nhập viện, trong lúc chơi đùa ở nhà, bé Đ vô tình dẫm phải đuôi mèo và bị mèo cắn vào mu bàn chân trái với 4 vết thương chảy máu. 

Thay vì đưa cháu đến cơ sở y tế, bà nội đã dùng thuốc nam không rõ tác dụng đắp lên vết thương cầm máu mà không thực hiện bất kỳ biện pháp sát khuẩn hay xử lý nào.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn - Ảnh 1.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

2 ngày sau, cháu Đ xuất hiện sốt cao, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, đau nhiều, xuất hiện vùng thâm đen hoại tử. Gia đình đưa cháu nhập viện gần nhà điều trị nhưng do tình trạng nghiệm trọng, cháu được chuyển gấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Nhi, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng: Suy hô hấp, bàn chân - mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, có nhiều di vật lá cây thuốc nam đắp trên vết thương, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái. 

Bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu nặng và viêm mô bào nặng vùng mu bàn và cẳng chân trái, kèm nổi nhiều bọng nước kích thước khoảng 5x5cm.

BS Bùi Đình Dũng, Khoa Nhi cho biết, bệnh nhi phải dùng kháng sinh liều cao bao phủ các căn nguyên gây nhiễm khuẩn, tiêm phòng uống ván, tiêm huyết thanh dại. Sau khi kiểm soát nhiễm trùng, hết sốt và ổn định tình trạng rối loạn đông máu, bệnh nhi sẽ được chuyển đến khoa Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống để tiến hành cắt lọc, làm sạch các vết thương hoại tử.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi đã có tiến triển: các cơn sốt, các chỉ số sinh tồn đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, trường hợp này là lời cảnh báo nghiêm trọng về việc tự ý sử dụng thuốc nam cho vết thương hở.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn - Ảnh 2.

Bàn chân bị hoại tử nghiêm trọng do đắp thuốc nam vào vết thương. Ảnh: BVCC.

TS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi nhấn mạnh: "Việc tự ý đắp lá cây để đắp lên vết thương hở rất nguy hiểm, gây nhiễm trùng vết thương, có nhiều nguy cơ gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Các trường hợp biến chứng nhẹ có thể chỉ bị sưng tấy tại chỗ, hoại tử phần mềm hoặc vết thương phỏng nhẹ có thể xử lý kịp thời để bảo toàn các vùng bị tổn thương cho bệnh nhân. 

Tuy nhiên, với những bệnh nhân nặng, vùng tổn thương lớn, nhiễm trùng lan rộng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết suy đa tạng như bệnh nhân này, thậm chí có thể gây tử vong do nhiễm trùng nhiễm độc nặng toàn thân". 

Từ trường hợp này, TS Thúy khuyến cáo, người dân không tự ý sử dụng lá cây hoặc thuốc nam để đắp lên vết thương hở. Khi bị vết thương hở, người dân cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử lý đúng cách, giúp hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Hai anh em ruột nhập viện cấp cứu nghi ngờ do uống thuốc namHai anh em ruột nhập viện cấp cứu nghi ngờ do uống thuốc nam

Anh Đ.Đ.C, sinh năm 1973, tạm trú tại xã Phú Lạc (Đại Từ) và anh trai là Đ.A.D, sinh năm 1968, sau khi uống thuốc nam của 1 thầy lang đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thay đổi nhỏ trong chế độ ăn giúp ngăn ngừa bệnh đái tháo đường

Thay đổi nhỏ trong chế độ ăn giúp ngăn ngừa bệnh đái tháo đường

Bác sĩ chỉ rõ: Ăn những thực phẩm này vào bữa sáng, cơ thể khỏe mạnh cả ngày

Bác sĩ chỉ rõ: Ăn những thực phẩm này vào bữa sáng, cơ thể khỏe mạnh cả ngày

Sai lầm trong bữa sáng khiến đường huyết của bạn tăng mất kiểm soát

Sai lầm trong bữa sáng khiến đường huyết của bạn tăng mất kiểm soát

Phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025'

Phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025'

Ca ghép tủy đồng loại thalassemia đặc biệt lần đầu thành công ở Việt Nam

Ca ghép tủy đồng loại thalassemia đặc biệt lần đầu thành công ở Việt Nam

Cùng chuyên mục

Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông

Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau một đêm ngủ tại công trường, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm theo tiếng sột soạt lạ thường trong tai phải.

Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4

Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4

Y tế - 4 giờ trước

Sáng 9/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4 với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.

Ca ghép tủy đồng loại thalassemia đặc biệt lần đầu thành công ở Việt Nam

Ca ghép tủy đồng loại thalassemia đặc biệt lần đầu thành công ở Việt Nam

Y tế - 7 giờ trước

Lần đầu tiên tại Việt Nam, ca ghép tủy đồng loại thalassemia trẻ em với nguồn tủy từ mẹ ruột, bất đồng nhóm máu, diễn ra thành công

Phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025'

Phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025'

Y tế - 19 giờ trước

Sáng 8/9, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát động "Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025" nhằm tìm kiếm, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030.

Bộ Y tế vào cuộc vụ nhân viên y tế hành hung người bệnh tại nha khoa Tuyết Chinh - TP Hồ Chí Minh

Bộ Y tế vào cuộc vụ nhân viên y tế hành hung người bệnh tại nha khoa Tuyết Chinh - TP Hồ Chí Minh

Y tế - 1 ngày trước

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh ở TP Hồ Chí Minh.

Cô gái 31 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm may mắn được cứu sống

Cô gái 31 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm may mắn được cứu sống

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm, cô gái nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương nghiêm trọng, được các bác sĩ điều trị tích cực, giúp người bệnh dần hồi phục về sức khỏe và tinh thần.

Cấp cứu thành công ngư dân nguy kịch sau 3 lần lặn sâu 40 mét tại Trường Sa

Cấp cứu thành công ngư dân nguy kịch sau 3 lần lặn sâu 40 mét tại Trường Sa

Y tế - 2 ngày trước

Một người đàn ông rơi vào tình trạng giảm áp típ 2, tổn thương đa cơ quan với biến chứng ngừng hô hấp tuần hoàn sau 3 lần lặn sâu 40 mét, mỗi lần hơn 2 giờ.

Một học sinh ở Hà Nội được BHYT trả phí khám chữa bệnh gần 1 tỷ đồng

Một học sinh ở Hà Nội được BHYT trả phí khám chữa bệnh gần 1 tỷ đồng

Y tế - 4 ngày trước

Mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi..., một học sinh ở Hà Nội được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tới gần 1 tỷ đồng chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025.

Người phụ nữ đi cấp cứu với cẳng chân bị đứt rời

Người phụ nữ đi cấp cứu với cẳng chân bị đứt rời

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Trong lúc làm nương rẫy, bệnh nhân không may bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng và cắt đứt rời cẳng chân, phải nhập viện cấp cứu khẩn.

Người đàn ông suýt chết vì vết xước nhỏ ở đùi

Người đàn ông suýt chết vì vết xước nhỏ ở đùi

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị gai đâm, vùng đùi phải của bệnh nhân hoại tử đen, nổi nhiều bọng nước. Tại bệnh viện, bệnh nhân phải dùng kháng sinh liều cao, vận mạch, lọc máu liên tục và hỗ trợ thở máy.

Xem nhiều

Cô gái 31 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm may mắn được cứu sống

Cô gái 31 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm may mắn được cứu sống

Y tế

GĐXH - Nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm, cô gái nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương nghiêm trọng, được các bác sĩ điều trị tích cực, giúp người bệnh dần hồi phục về sức khỏe và tinh thần.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Bộ Y tế vào cuộc vụ nhân viên y tế hành hung người bệnh tại nha khoa Tuyết Chinh - TP Hồ Chí Minh

Bộ Y tế vào cuộc vụ nhân viên y tế hành hung người bệnh tại nha khoa Tuyết Chinh - TP Hồ Chí Minh

Y tế
Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròng

Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròng

Y tế
Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông

Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top