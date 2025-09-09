Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn
GĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng do đắp thuốc nam chữa mèo cắn.
Theo đó, bệnh nhân là G.V.Đ (4 tuổi, ở Tuyên Quang). Khai thác tiền sử được biết, 3 ngày trước khi nhập viện, trong lúc chơi đùa ở nhà, bé Đ vô tình dẫm phải đuôi mèo và bị mèo cắn vào mu bàn chân trái với 4 vết thương chảy máu.
Thay vì đưa cháu đến cơ sở y tế, bà nội đã dùng thuốc nam không rõ tác dụng đắp lên vết thương cầm máu mà không thực hiện bất kỳ biện pháp sát khuẩn hay xử lý nào.
2 ngày sau, cháu Đ xuất hiện sốt cao, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, đau nhiều, xuất hiện vùng thâm đen hoại tử. Gia đình đưa cháu nhập viện gần nhà điều trị nhưng do tình trạng nghiệm trọng, cháu được chuyển gấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Tại Khoa Nhi, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng: Suy hô hấp, bàn chân - mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, có nhiều di vật lá cây thuốc nam đắp trên vết thương, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.
Bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu nặng và viêm mô bào nặng vùng mu bàn và cẳng chân trái, kèm nổi nhiều bọng nước kích thước khoảng 5x5cm.
BS Bùi Đình Dũng, Khoa Nhi cho biết, bệnh nhi phải dùng kháng sinh liều cao bao phủ các căn nguyên gây nhiễm khuẩn, tiêm phòng uống ván, tiêm huyết thanh dại. Sau khi kiểm soát nhiễm trùng, hết sốt và ổn định tình trạng rối loạn đông máu, bệnh nhi sẽ được chuyển đến khoa Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống để tiến hành cắt lọc, làm sạch các vết thương hoại tử.
Sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi đã có tiến triển: các cơn sốt, các chỉ số sinh tồn đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, trường hợp này là lời cảnh báo nghiêm trọng về việc tự ý sử dụng thuốc nam cho vết thương hở.
TS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi nhấn mạnh: "Việc tự ý đắp lá cây để đắp lên vết thương hở rất nguy hiểm, gây nhiễm trùng vết thương, có nhiều nguy cơ gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Các trường hợp biến chứng nhẹ có thể chỉ bị sưng tấy tại chỗ, hoại tử phần mềm hoặc vết thương phỏng nhẹ có thể xử lý kịp thời để bảo toàn các vùng bị tổn thương cho bệnh nhân.
Tuy nhiên, với những bệnh nhân nặng, vùng tổn thương lớn, nhiễm trùng lan rộng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết suy đa tạng như bệnh nhân này, thậm chí có thể gây tử vong do nhiễm trùng nhiễm độc nặng toàn thân".
Từ trường hợp này, TS Thúy khuyến cáo, người dân không tự ý sử dụng lá cây hoặc thuốc nam để đắp lên vết thương hở. Khi bị vết thương hở, người dân cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử lý đúng cách, giúp hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.
