Mẹo giữ bơ đã cắt dở không bị thâm trong nhiều ngày

Thứ hai, 09:48 18/08/2025 | Ăn
Thoa nước cốt chanh tươi hoặc dầu ô liu lên phần thịt quả bơ đã bổ, sau đó bọc bằng màng bọc hoặc cho vào hộp chuyên dụng, cất vào tủ lạnh để bơ không bị thâm.

Bơ là loại quả giàu dinh dưỡng, chứa chất béo lành mạnh, đặc biệt là axit béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch, có thể kết hợp trong nhiều món ăn sáng, salad hoặc dùng kèm các món chính. Bơ cũng cung cấp lượng lớn vitamin E, vitamin C, vitamin K, kali và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch và giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Ngoài ra, loại quả này còn có khả năng giúp kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết và giảm nguy cơ viêm nhiễm, trở thành lựa chọn lý tưởng cho chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh.

Dù vậy, quả này lại khá khó bảo quản. Khi chín, bơ dễ bị mềm nhũn và thâm nâu nhanh chóng do tiếp xúc với không khí, khiến hương vị và hình thức giảm đi. Nếu để ngoài nhiệt độ phòng, chúng có thể chín quá chỉ sau 1-2 ngày. Để giữ được hương vị tươi ngon và màu sắc bắt mắt, bạn cần biết cách bảo quản đúng cách trước khi bơ chuyển sang màu nâu. Có nhiều phương pháp đã được chứng minh giúp kéo dài độ tươi, dù quả đã chín hay mới cắt ra.

Mẹo giữ bơ đã cắt dở không bị thâm trong nhiều ngày - Ảnh 1.

Ảnh:

Vlatka Lake, chuyên gia bảo quản thực phẩm tại Space Station, hướng dẫn: "Bổ đôi quả bơ và lấy hạt ra. Ngay lập tức thoa đều nước cốt chanh tươi hoặc dầu ô liu lên phần thịt quả. Dầu ô liu sẽ tạo lớp màng ngăn không khí tiếp xúc. Sau đó, bọc phần quả bơ đã cắt này bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp chuyên dụng rồi đặt trong tủ lạnh".

Ngoài ra, bạn cũng có thể bảo quản bơ chín bằng nước để giữ độ tươi ngon mà không tốn kém.

Chuyên gia hướng dẫn thêm: "Một cách hiệu quả khác là ngâm bơ chín trong nước. Sau khi bổ đôi quả bơ, hãy chuẩn bị hộp thủy tinh hoặc nhựa có nước, đặt nửa quả bơ vào hộp với phần thịt úp xuống, phần thịt đã cắt ngửa lên, đậy kín rồi cho vào tủ lạnh. Cách này có thể giúp bơ không bị thâm nâu thêm khoảng hai ngày".

Chuyên gia về bảo quản thực phẩm khuyên nếu quả bơ đã chín nhưng bạn chưa định ăn ngay, hãy cho cả quả vào tủ lạnh. "Điều này sẽ giữ cho nó tươi trong vài ngày", cô nói.

