Mẹo hay để loại bỏ áp lực công việc ảnh hưởng đến 'chuyện yêu'

Cách xử lý áp lực công việc ảnh hưởng đến đời sống tình dục

Ảnh minh họa

Theo Tiến sĩ Justin Lehmiller, nhà tâm lý học tình dục và tác giả cuốn sách "Tell Me What You Want", căng thẳng quá mức có thể đáp ứng tiêu cực lên cơ thể, làm giảm ham muốn và giảm chất lượng chăn gối. Tuy nhiên, với những giải pháp đơn giản, các cặp đôi có thể khắc phục điều này và duy trì một đời sống tình dục viên mãn.

Áp lực ảnh hưởng đến chuyện gối chăn như thế nào?

Giảm ham muốn tình dục: Mãi lo lắng về công việc khiến não bộ nhiều hormone cortisol, làm giảm testosterone ở nam giới và estrogen ở nữ giới, từ đó gây giảm ham muốn.

Gây mệt mỏi và căng thẳng: Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Stress ở Hoa Kỳ, những người làm việc quá sức thường mắc các vấn đề rối loạn giấc ngủ và suy nhược cơ thể, khiến họ không còn năng lượng dành cho đời sống tình dục.

Làm giảm sự kết nối với bạn đời: Khi các cặp đôi bận rộn với áp lực công việc, họ thường bỏ qua những khoảnh khắc gắn kết cảm xúc, lâu dần dẫn tới việc xa cách về tình cảm lẫn thể chất.

Giải pháp xử lý áp lực công việc

Quản lý thời gian hợp lý

Hãy xác định đây là một vấn đề quan trọng và dành thời gian thích hợp cho đời sống cá nhân. Thực hiện nguyên tắc không mang công việc về nhà và dành buổi tối cho gia đình.

Rèn luyện thân thể và tinh thần

Tập luyện thể dục giúp giảm stress và tăng cường sức khỏe tình dục. Thử nghiệm yoga hoặc thiền để giảm căng thẳng và điều hòa nội tiết tốt hơn.

Tạo thói quen giao tiếp cùng bạn đời

Dành thời gian nói chuyện với bạn đời về những lo lắng, mong muốn. Chia sẻ những khó khăn và tìm kiếm sự đồng cảm từ đối phương.



Sử dụng công nghệ đúng cách, hỗ trợ chuyện phòng the GĐXH - Bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực, công nghệ cũng mang đến nhiều lợi ích nếu được sử dụng đúng cách.