Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm để tránh mâu thuẫn, giảm xung đột

Thứ sáu, 07:29 26/09/2025 |
GĐXH - Có nhiều hàng xóm “hãm” khiến chúng ta khó lòng giải quyết. Hãy thử ngay mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm này để tránh mâu thuẫn, giảm xung đột.

Sử dụng gương tròn

Nếu nguồn năng lượng tiêu cực truyền đến nhà bạn ngày càng nhiều và mang tính chất thù hằn thì bạn nên dùng gương để hóa giải. Theo người Trung Quốc cổ xưa, họ thường gùng gương tròn có biểu tượng bát quái để khuếch tán nguồn năng lượng xấu.

Lắp đèn trước cổng

Thay vì xoá bỏ hoặc khuếch tán năng lượng tiêu cực khỏi nhà mình, bạn nên thử cách tạo thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực khác. Theo phong thủy, để làm được điều này, bạn nên lắp những ngọn đèn trước cổng hoặc cửa nhà. Đây cũng chính là một cách để hóa giải những mâu thuẫn với nhà hàng xóm.

Mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm ‘hãm’ tránh mâu thuẫn, giảm xung đột - Ảnh 1.

Thay vì xoá bỏ hoặc khuếch tán năng lượng tiêu cực khỏi nhà mình, bạn nên thử cách tạo thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực khác.

Sử dụng chuông gió, quả bầu phong thủy

Bên cạnh gương và cây xanh, sử dụng chuông gió cũng là một cách giúp bạn khuếch tán nguồn năng lượng tiêu cực khỏi nhà mình.

Quả bầu được buộc bằng một mảnh vải đỏ và treo phía trên cửa ra vào nhà bạn. Theo phong thủy, quả bầu và chuông gió có thể xua đuổi tà khí, tránh tai họa, mang lại phước lành và giàu có. Mang lại điềm lành cho chính ngôi nhà của bạn và hóa giải sự xung đột từ bên ngoài.

Trồng cây phong thủy trước cổng, cửa

Nếu như nhà bạn bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tiêu cực, song bạn không muốn sử dụng gương thì bạn nên trồng cây trước cửa/cổng nhà mình một cây xanh. Điều này nhằm ngăn chặn nguồn năng lượng không tốt từ môi trường xung quanh ngôi nhà bạn.

Mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm ‘hãm’ tránh mâu thuẫn, giảm xung đột - Ảnh 2.

Nếu như nhà bạn bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tiêu cực, song bạn không muốn sử dụng gương thì bạn nên trồng cây trước cửa/cổng nhà mình một cây xanh.

Theo phong thủy, bạn có thể treo một chậu cây có lá dài và rủ xuống hai bên cửa trong nhà như cây thường xuân, cây dây nhện… Điều đó cũng có thể giải quyết được phong thủy xấu từ hàng xóm. Mặt khác, cây xanh có khả năng hấp thụ mùi hôi trong không khí, làm cho không khí trong lành, tự nhiên, giúp thanh lọc và tốt cho phong thủy ngôi nhà của bạn.

Đặt vật phong thủy trấn trạch trước cửa

Bạn có thể đặt sư tử đá, rồng, hổ và các vật thể tốt lành khác ở cửa để giải quyết phong thủy xấu từ cửa này sang cửa khác.

Những vật phẩm này có thể xua đuổi tà khí và hóa giải các mâu thuẫn giữa những người hàng xóm và tăng cường sự giàu có cũng như tạo ra năng lượng sức khỏe trong phong thủy ngôi nhà của bạn.


Lắp đặt mành, rèm cửa

Nếu vị trí cửa nhà bạn chịu nhiều nguồn năng lượng xấu, bạn có thể lắp đặt thêm rèm hoặc mành che cửa để hạn chế điều này.

Mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm ‘hãm’ tránh mâu thuẫn, giảm xung đột - Ảnh 3.

Nếu vị trí cửa nhà bạn chịu nhiều nguồn năng lượng xấu, bạn có thể lắp đặt thêm rèm hoặc mành che cửa để hạn chế điều này.

Bên cạnh các cách được đề cập trên, những đồ vật trang trí sân vườn hiện đại như: các tác phẩm điêu khắc tự nhiên từ đá hay chong chóng cũng có thể trở thành giải pháp phong thủy hữu ích để bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi các tác động xấu không tốt từ những người xung quanh.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm ‘hãm’ tránh mâu thuẫn, giảm xung đột - Ảnh 4.Cách cân bằng nội khí trong nhà giúp không gian sống đẹp, tiện nghi, mang lại sự an tâm, thịnh vượng lâu dài

GĐXH - Nội khí trong phong thủy nhà ở không chỉ là dòng khí lưu chuyển ở không gian sống mà còn là biểu tượng cho sức mạnh, giá trị cốt lõi và năng lượng tinh thần của người chủ nhà.

Huyền Trang (T/h)
