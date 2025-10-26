Mới nhất
Mẹo làm ngao sạch cát nhanh nhất

26/10/2025
Nếu bạn muốn làm sạch ngao nhanh nhưng vẫn tươi lâu, hãy thử dùng nước vo gạo – bí quyết dân gian được nhiều bà nội trợ ưa chuộng.

Ngao (hay còn gọi là nghêu) là loại hải sản quen thuộc, dễ chế biến và có hương vị thơm ngọt tự nhiên. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngán ngẩm khi nấu ngao là cát và bùn bên trong – dù đã ngâm kỹ, vẫn có thể lạo xạo khi ăn, làm giảm hẳn độ ngon.

Ngao sống ở vùng bãi bồi, cửa sông hoặc gần biển – nơi chứa nhiều bùn, cát và phù sa. Khi còn sống, ngao liên tục hút nước biển và lọc chất dinh dưỡng nên trong miệng và ruột của chúng dễ bị lẫn cát. Nếu bạn chỉ rửa sơ bằng nước, lượng cát bên trong không thể ra hết, dẫn đến tình trạng khi hấp hoặc nấu canh, nước đục và có cặn nhỏ.

Các mẹo làm ngao sạch cát

Để thưởng thức món ngao ngọt thanh, khâu làm sạch cát là bước bắt buộc, và làm đúng cách sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian đáng kể. Làm sao để ngao sạch cát hiệu quả mà không mất quá nhiều thời gian? Hãy cùng tìm hiểu những mẹo đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích dưới đây.

Ngâm ngao bằng nước muối loãng pha ớt

Đây là mẹo làm ngao sạch cát truyền thống nhưng hiệu quả nhất, được nhiều đầu bếp sử dụng.

Chuẩn bị một thau nước sạch, cho vào 2 thìa canh muối hạt cho mỗi lít nước. Bổ sung 2–3 quả ớt tươi thái lát (hoặc vài lát gừng đập dập) vào. Đổ ngao vào ngâm trong khoảng 1–2 tiếng, để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Trong quá trình đó, ớt cay kích thích ngao há miệng, kết hợp với nước muối có nồng độ tương tự nước biển giúp chúng tự động nhả cát, bùn và tạp chất. Bạn sẽ thấy cát lắng xuống đáy thau khá nhiều – dấu hiệu ngao đang được làm sạch tốt.

Đừng ngâm ngao trong nước muối quá mặn, vì sẽ khiến chúng chết sớm, không kịp nhả hết cát.

Mẹo làm ngao sạch cát nhanh nhất - Ảnh 1.

Mẹo làm ngao sạch cát bằng nước muối loãng pha ớt.

Ngâm ngao trong nước vo gạo

Nếu bạn muốn ngao sạch nhanh nhưng vẫn tươi lâu, hãy thử dùng nước vo gạo – bí quyết dân gian được nhiều bà nội trợ ưa chuộng.

Lấy phần nước vo gạo đầu tiên, pha loãng với một chút muối (khoảng 1 thìa cà phê), cho ngao vào ngâm 1–2 tiếng. Trong thời gian ngâm, bạn nên khuấy nhẹ vài lần để giúp ngao dễ nhả cát hơn.

Nước vo gạo có chứa chất diệp lục và tinh bột nhẹ, giúp hút bớt tạp chất trong miệng ngao. Hơn nữa, môi trường này “giống nước tự nhiên” nên ngao vẫn sống, nhả cát từ từ nhưng triệt để hơn.

Dùng nước muối pha giấm hoặc rượu trắng

Khi cần làm sạch ngao trong thời gian ngắn – chỉ khoảng 30 phút, bạn có thể áp dụng cách pha nước muối với giấm hoặc rượu trắng.

Pha 1 lít nước với 2 thìa muối + 2 thìa giấm (hoặc 2 thìa rượu trắng). Cho ngao vào ngâm 30–45 phút, không đậy nắp. Giấm hoặc rượu có tính axit nhẹ, giúp loại bỏ nhớt, mùi tanh, đồng thời kích thích ngao há miệng nhanh. Sau khi ngâm, bạn chỉ cần rửa lại 2–3 lần bằng nước sạch, ngao sẽ trắng, không còn mùi bùn.

Lưu ý: Không ngâm quá lâu, vì giấm hoặc rượu mạnh có thể làm ngao chết, mất vị ngọt tự nhiên.

Ngâm ngao bằng nước lạnh có sục oxy

Đây là mẹo làm sạch ngao chuyên nghiệp được các nhà hàng hải sản áp dụng. Nếu bạn có máy sục oxy mini (loại dùng cho bể cá), hãy thử: Cho ngao vào thau nước lạnh (nước máy để qua đêm càng tốt); thả đầu sục oxy vào nước và bật máy khoảng 1–2 tiếng.

Luồng khí sục giúp nước lưu thông liên tục, ngao “thở” và tự nhả cát nhanh gấp đôi so với ngâm tĩnh. Cách này đặc biệt hiệu quả nếu bạn cần sơ chế lượng ngao lớn mà vẫn muốn giữ độ tươi ngon.

Dùng thìa kim loại hoặc dao inox để “kích” ngao nhả cát

Nếu không có thời gian, bạn có thể làm ngao sạch cát nhanh bằng cách đặt một chiếc thìa inox nhỏ vào chậu ngâm ngao. Kim loại có tính dẫn điện nhẹ, khi phản ứng với nước muối sẽ tạo dòng điện nhỏ kích thích ngao mở miệng nhanh và nhả cát nhiều hơn.Sau 30–40 phút, bạn có thể thấy nước trong chậu đục dần – chứng tỏ ngao đang nhả cát.

Rửa sạch hoàn toàn sau khi ngâm

Sau khi ngâm, dù ngao đã nhả cát, vẫn nên rửa kỹ thêm vài bước: Đổ bỏ phần nước cũ, giữ lại ngao; rửa lại 2–3 lần bằng nước sạch, khuấy nhẹ tay.

Nếu định nấu canh, bạn có thể trụng ngao qua nước sôi 1 phút để loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn trước khi chế biến. Việc rửa nhiều lần không chỉ giúp sạch cát mà còn loại bỏ mùi tanh biển, khiến món ăn thanh hơn.

Cách bảo quản ngao sau khi làm sạch

Sau khi ngao đã được làm sạch cát, nếu chưa dùng ngay, bạn nên:

- Bọc bằng khăn ẩm, để trong ngăn mát tủ lạnh (2–4°C).

- Không ngâm trong nước quá lâu vì ngao có thể chết.

- Dùng trong vòng 12–24 giờ để đảm bảo độ tươi ngọt.

- Nếu muốn bảo quản lâu hơn, bạn có thể luộc sơ, để nguội và cấp đông, khi cần chỉ việc rã đông rồi nấu.

Sai lầm thường gặp khi làm sạch ngao

- Ngâm bằng nước ngọt quá lâu: khiến ngao chết, ruột co lại, khi nấu bị hôi.Không rửa sau khi ngâm: khiến cát còn sót lại trong miệng ngao.

- Nấu ngay sau khi mua về: ngao chưa kịp nhả cát, dễ lạo xạo khi ăn.

- Ngâm trong nước nóng: khiến ngao chết tức thì, không nhả cát mà còn có mùi lạ.

Làm sạch ngao tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra lại là nghệ thuật của sự kiên nhẫn và hiểu biết. Chỉ cần bạn áp dụng đúng mẹo làm ngao sạch cát – từ nước muối ớt, nước vo gạo, đến giấm hoặc rượu – ngao sẽ sạch cát, tươi ngon và giữ trọn hương vị tự nhiên.

Một đĩa ngao hấp sả thơm nức hay bát canh ngao chua thanh mát sẽ trọn vẹn hơn khi không còn chút cát nào lẫn vào.Vì vậy, đừng quên bỏ túi những mẹo nhỏ này – để mỗi lần chế biến hải sản, bạn luôn được khen là “cao thủ làm bếp” trong mắt cả nhà!

Nguyệt Ánh
