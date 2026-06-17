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Mẹo làm sạch kính trong 1 phút dành riêng cho người siêu bận rộn

Thứ tư, 19:00 17/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Với cuộc sống bận rộn ngày nay, vệ sinh cửa kính thường bị bỏ qua dẫn đến hiện tượng bị ố vàng, bẩn, có các cặn dính trên bề mặt của vách kính rất khó xử lý. Bài viết này cho bạn một vài mẹo làm sạch kính đơn giản từ các vật dụng sẵn có.

Hành tây

Hành tây là một công cụ tuyệt vời giúp bạn làm sạch các vết dầu ăn cáu bẩn. Bạn hãy cắt đôi củ hành tây, lấy 1 nửa củ rồi chà sát lên mặt kính bị dính dầu cho thật sạch, sau đó dùng khăn lau lại. Cửa kính lúc này sẽ sáng bóng như mới.

Nước tẩy sơn móng tay Axeton

Với chất tẩy cực mạnh và nhanh chóng, Axeton được cho là dung dịch lau kính tiện lợi và sạch nhất. Bạn chỉ cần lấy bình xịt Axeton xịt lên bề mặt kính và dùng một tấm khăn cotton để lau lại.

Mẹo làm sạch kính trong 1 phút dành riêng cho người siêu bận rộn - Ảnh 1.

Với chất tẩy cực mạnh và nhanh chóng, Axeton được cho là dung dịch lau kính tiện lợi và sạch nhất.

Phương pháp này nên áp dụng với những khu vực có vết bẩn hoặc những tấm kính nhỏ, bởi vì dung dịch này rất dễ bay hơi, khi sử dụng cho bề mặt lớn sẽ hao phí rất nhiều.

Baking Soda

Baking Soda được biết đến như 1 chất rửa tiện lợi có thể làm sạch bề mặt vách tắm kính mà còn có tác dụng khử mùi hữu hiệu.

Bạn hãy hòa trộn các thành phần: Baking soda + muối hạt + nước rửa bát thành hỗn hợp bột nhão. Sau đó dùng bàn chải đánh răng trải đều nên bề mặt kính bị ố, bẩn.

Tiếp đến, dùng miếng bọt biển để cọ sạch các vị trí kính bị ố. Đợi 10-15 phút sau đó cọ lại 1 lần nữa và rửa lại với nước ấm.

Rượu trắng

Trong rượu có nồng độ cồn rất mạnh, đấy chính là một chất tẩy rửa vô cùng hữu hiệu. Bạn hãy chế rượu trắng ra chén và dùng khăn thấm một ít rượu lau lên kính, chỉ một lúc sau cửa kính nhà bạn đã sạch sáng trở lại.

Bia

Trong bia cũng có chất cồn như rượu, nên sau khi bạn lau xong cồn sẽ bốc đi hết và để lại mặt kính sạch như mới.

Cách lau kính bằng giấy báo

Một trong những kinh nghiệm của nhiều người là khi lau kính không dùng khăn để lau. Bởi khi bạn lau bằng khăn ẩm, nước vẫn còn động lại trên kính cùng chất bẩn vì thế mà xảy ra hiện tượng vết ố trên kính.

Mẹo làm sạch kính trong 1 phút dành riêng cho người siêu bận rộn - Ảnh 2.

Bạn nên sử dụng giấy báo hay khăn giấy khô để thay thế cho khăn vải thông thường vì giấy báo, khăn giấy khô có khả năng thấm nước tốt nên sử dụng để lau kính.

Bạn nên sử dụng giấy báo hay khăn giấy khô để thay thế cho khăn vải thông thường vì giấy báo, khăn giấy khô có khả năng thấm nước tốt nên sử dụng để lau kính đảm bảo với bạn sẽ sạch bóng mà chẳng cần phải tốn công lau lại nhiều lần. 

Bạn chỉ cần thực hiện như sau: Dùng nước lau kính xịt vào giấy báo hoặc trực tiếp lên kính. Lấy giấy báo để lau sạch kính xong rồi dùng giấy báo khô khác lau lại lần nữa là sẽ sạch.

Muối

Bạn có thể làm sạch kính bằng muối đối với những loại cửa kính bị nước mưa bắn vào trong thời gian dài gây nên các vết ố cứng đầu, muối có thể xóa bỏ trong giây lát.

Cách vệ sinh kính bằng muối khá đơn giản: Chỉ cần cho một lượng muối vừa đủ vào trong bọc vải sau đó lau lên bề mặt kính nhất là tại các vết ố. Sau đó dùng khăn ướt lau lại một lần nữa là được. Cửa kính nhà bạn sẽ lại sáng bóng như mới.

Mẹo làm sạch kính trong 1 phút dành riêng cho người siêu bận rộn - Ảnh 3.

Bạn có thể làm sạch kính bằng muối đối với những loại cửa kính bị nước mưa bắn vào trong thời gian dài gây nên các vết ố cứng đầu, muối có thể xóa bỏ trong giây lát.

Bột bắp

Đối với những bề mặt dính nhiều bụi bẩn hoặc những vết ố vàng thì bột bắp sẽ là "vị cứu tinh" hữu hiệu. Đây cũng là cách lau kính không bị mờ được rất nhiều chị em áp dụng. Bạn chỉ cần dùng một ít dung dịch vệ sinh kính hòa với bột bắp là đã có hỗn hợp lau kính cực kỳ hiệu quả.

Ngoài ra, bạn cũng có thể trộn bột bắp với nước ấm, giấm và nước cốt chanh. Sau đó cho hỗn hợp lên kính và dùng khăn lau kính chuyên dụng hoặc khăn vải mềm, không xù lông để lau đi lau lại nhiều lần. Các vết bẩn hay vết ố vàng sẽ biến mất hoàn toàn mà không mất quá nhiều công sức.

Mẹo làm sạch kính trong 1 phút dành riêng cho người siêu bận rộn - Ảnh 4.Cách đánh bay mùi nhựa tủ lạnh mới chỉ sau một đêm

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