Phóng sinh rằm tháng 7: Nguồn gốc, ý nghĩa và cách thực hiện đúng

Phóng sinh là gì?

Phóng sinh bắt nguồn từ kinh Phật Đại Thừa, thịnh hành ở Trung Hoa, Tây Tạng, truyền sang Nhật Bản và các nước láng giềng như Triều Tiên, Việt Nam. Hoạt động phóng sinh dựa trên tinh thần từ bi và bình đẳng giữa chúng sinh, và quan niệm nhân quả của sinh tử luân hồi.

Phóng sinh được hiểu là khi gặp một con vật bị nạn, ta ra tay cứu thoát, hoặc nhìn thấy một hoặc nhiều con vật sắp bị giết, ta bỏ tiền ra mua để cứu sống chúng. Phóng sinh phải xuất phát từ lòng từ bi, không vì ý nghĩa tư lợi.

Ý nghĩa tốt đẹp của việc phóng sinh

Nói về tục phóng sinh vào Rằm tháng 7, TS Nguyễn Thị Hồng - Chuyên gia nghiên cứu Văn hóa Việt Nam chia sẻ trên VTV: "Tục phóng sinh của người Việt thường diễn ra vào 2 dịp là Rằm tháng Giêng và Rằm tháng 7. Việc phóng sinh vốn để thể hiện tấm lòng từ bi, mong muốn đem lại sự an lạc cho muôn loài chúng sinh.

Tích cũ kể lại, đức Phật khi còn đang là thái tử Tất Đạt Đa đã từng cứu giúp một con thiên nga bị thợ săn bắn hạ. Khi đó, thái tử mới chỉ 9 tuổi nhưng đã mở lòng từ bi, nhân ái. Sau khi đã tu thành chính quả, đức Phật khi thuyết pháp vẫn luôn đề cao việc từ bi, bất sát, phóng sinh cứu giúp muôn loài".

Không nên phóng sinh một cách vô ý thức, rồi mang những suy nghĩ không mấy tích cực đi lựa chọn sinh vật để phóng sinh, bởi làm như thế không còn gọi là phóng sinh nữa mà nó chỉ để thoả mãn sở thích, nhu cầu cá nhân của bản thân mà thôi.

Chuyên gia nghiên cứu Văn hóa Việt Nam này cũng cho biết, người Việt thường chọn các loài vật như chim, cá, ốc, lươn, rùa… để phóng sinh. Tuy nhiên, tùy theo từng vùng miền mà họ chọn các con vật phóng sinh khác nhau.

Dưới góc độ phật giáo, người thường xuyên cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn. Người thường xuyên phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn, vận hạn xấu, con cháu đông đúc, hưởng an lành… Vậy nên, việc phóng sinh vào tháng 7 âm lịch cũng được xem là cách để cứu vớt chúng sinh, tích đức để hồi hướng cho các linh hồn, cầu mong thoát khỏi vận hạn" - TS Nguyễn Thị Hồng cho hay.

Cách phóng sinh

Nghi thức phóng sinh tại nhà không cần quá cầu kỳ, chỉ cần chuẩn bị đơn giản, gọn nhẹ, thể hiện được lòng thành của mình là được. Những con vật dùng để phóng sinh có thể là tôm, cá, cua, chim.., tuy nhiên, tuyệt đối không được dùng những loài vật làm ảnh hưởng đến môi trường như rùa.

Ngoài ra, cần chuẩn bị đầy đủ những lễ vật cần thiết như sau: 1 mâm cơm chay, 1 bình hoa và 1 đĩa trái cây, 1 bát gạo, Nnang, đèn, 1 đĩa bánh cúng, lồng chim, thau nước sạch chứa cá, tôm chuẩn bị phóng sinh...

Những con vật dùng để phóng sinh có thể là tôm, cá, cua, chim.. tuy nhiên, tuyệt đối không được dùng những loài vật làm ảnh hưởng đến môi trường như rùa.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các đồ cần thiết cho nghi lễ, bạn có thể chọn thực hiện nghi thức ở bất kỳ đâu, có không gian yên tĩnh để thành tâm đọc bài khấn, cầu nguyện cho các loài sinh vật cũng như chính mình, gia đình được bình an, sức khỏe, những điều mong ước. Sau đó đặt các con vật phóng sinh dưới đất, phía trước mặt mình, không cần thắp nhang và chắp tay lên hư không và đọc khấn bạch Phật rồi mang các con vật đi thả.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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