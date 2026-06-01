Dùng ổ cắm điện mùa nắng nóng: Đọc ngay 10 điều này kẻo rước họa

Lựa chọn phích cắm phù hợp

Phích cắm là bộ phận kết nối trực tiếp với ổ cắm điện. Việc lựa chọn phích cắm phù hợp sẽ đảm bảo kết nối chắc chắn, không lỏng lẻo, hạn chế nguy cơ chập cháy, hở điện.

Bạn nên chọn loại phích cắm có kích thước phù hợp với ổ cắm, đảm bảo các chấu cắm khớp chặt và không bị cong vênh. Ngoài ra, các loại phích này cũng cần đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và không có dấu hiệu nứt vỡ hoặc hư hỏng.

Ưu tiên thiết kế an toàn

Các ổ cắm được thiết kế an toàn với nắp đậy, màn ngăn chống giật hoặc hoặc cơ chế tự ngắt mạch giúp ngăn chặn các sự cố điện bất ngờ và bảo vệ người sử dụng, đặc biệt là trẻ em khỏi nguy cơ điện giật.

Một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra các tai nạn điện là việc sử dụng ổ cắm điện sai cách.

Ngoài ra, bạn cần chọn ổ cắm điện có công suất vượt trội (2500 - 3300W) để hạn chế tối đa tình trạng quá tải điện khi sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị.

Thường xuyên kiểm tra dây nối ổ cắm điện

Dây nối ổ cắm điện là bộ phận dẫn điện, nếu bị sờn, nứt, gãy hay hở có thể dẫn đến nguy cơ chập cháy, giật điện cực kỳ nguy hiểm. Bạn hãy thường xuyên kiểm tra bộ phận dây nối và đảm bảo không có dấu hiệu hư hỏng.

Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào, hãy thay thế dây mới ngay lập tức để không phát sinh các sự cố đáng tiếc.

Chọn ổ cắm công suất lớn

Trong mỗi gia đình thường có rất nhiều thiết bị điện với các mức công suất khác nhau. Do đó, việc lựa chọn các loại ổ cắm đúng công suất với độ chịu tải cao là điều cực kỳ quan trọng.

Bạn nên ưu tiên sử dụng các loại ổ cắm công suất lớn từ 3300W và được phân chia nhiều lỗ cắm để đảm bảo nguồn điện luôn ổn định và không gây ra sự cố đối với các thiết bị điện trong nhà.

Rút phích ổ cắm sau khi sử dụng

Khi thiết bị điện được cắm vào ổ cắm dù đã tắt nguồn thì vẫn có một lượng điện nhỏ (dòng điện rò rỉ) chạy qua. Dòng điện này có thể gây nóng thiết bị, dẫn đến nguy cơ chập cháy.

Bạn cần tuân thủ quy tắc "rút khi không sử dụng" để tiết kiệm điện năng và đảm bảo an toàn.

Thêm vào đó, khi có sự cố điện xảy ra, nếu phích cắm vẫn được ghim vào ổ điện sẽ rất dễ khiến người dùng bị giật điện khi chạm vào. Vì vậy, bạn cần tuân thủ quy tắc "rút khi không sử dụng" để tiết kiệm điện năng và đảm bảo an toàn.

Hạn chế sử dụng dây nối dài

Mỗi ổ cắm điện được thiết kế để chịu tải một lượng điện nhất định. Khi nối dài ổ cắm, bạn đang làm giảm độ an toàn của thiết bị vì nó phải chịu tải nhiều hơn.

Việc nối dài ổ cắm nhiều lần có thể dẫn đến lỏng lẻo, tiếp xúc kém, tạo tia lửa điện, gây nguy cơ chập cháy. Trong trường hợp cần kết nối dòng điện với các thiết bị ở xa, bạn có thể sử dụng các loại ổ cắm điện dây dài từ 5 - 10m.

Tránh dùng ổ cắm điện gần nguồn nước

Nước là môi trường dẫn điện tốt, việc sử dụng ổ cắm điện gần nguồn nước có thể dẫn đến nguy cơ điện giật cao bởi điện có thể rò rỉ ra môi trường xung quanh, đặc biệt là khi ổ cắm bị hở hoặc dây điện bị hỏng.

Việc nối dài ổ cắm nhiều lần có thể dẫn đến lỏng lẻo, tiếp xúc kém, tạo tia lửa điện, gây nguy cơ chập cháy.

Do đó, bạn nên lắp đặt ổ cắm điện ở vị trí cao, khô ráo, hạn chế các khu vực gần bồn rửa hoặc nhà tắm/toilet để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo

Ổ cắm điện có vấn đề thường xuất hiện một số dấu hiệu như: ổ cắm bị nóng, có tiếng nổ lách tách, hoặc có mùi khét. Hãy chú ý đến các cảnh báo này và ngắt nguồn điện ngay lập tức để tránh nguy cơ chập cháy, hỏa hoạn.

Bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra tình trạng của ổ cắm điện để phát hiện kịp thời các đặc điểm bất thường của chúng.

Sử dụng phụ kiện ổ cắm

Một số phụ kiện như nút bịt ổ cắm, hộp đựng ổ cắm... cũng mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời, giúp bạn sử dụng ổ cắm điện an toàn hơn. Nút bịt giúp che chắn các lỗ cắm điện, ngăn chặn trẻ em nghịch ngợm, đút tay hoặc vật dụng vào ổ cắm, dẫn đến nguy cơ điện giật.

Một số phụ kiện như nút bịt ổ cắm, hộp đựng ổ cắm... cũng mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời, giúp bạn sử dụng ổ cắm điện an toàn hơn.

Các loại hộp đựng sẽ bảo vệ ổ cắm điện khỏi bụi bẩn, nước, côn trùng và các tác động bên ngoài khác để thiết bị luôn được sạch sẽ, hoạt động tốt và kéo dài tuổi thọ.

Đặt ổ cắm xa tầm tay trẻ em

Trẻ em là đối tượng dễ gặp các tai nạn về điện do sự hiếu động, nghịch ngợm và chưa ý thức được các nguy hiểm tiềm ẩn.

Vì vậy, bạn nên hãy đặt ổ cắm điện ở các vị trí cao hoặc sử dụng các loại nắp che an toàn để ngăn trẻ nhỏ với tới. Đồng thời, bạn cũng có thể dạy trẻ về an toàn điện và cách sử dụng ổ cắm điện an toàn.

Tuyệt chiêu dọn bếp 15 phút mỗi ngày dành cho người bận rộn GĐXH - Để giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn, hãy tham khảo ngay bài viết sau về quy trình dọn dẹp bếp thần tốc chỉ 15 phút mỗi ngày giúp bạn thảnh thơi tận hưởng cuộc sống.