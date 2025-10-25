Mẹo nấu canh rau giữ nguyên dưỡng chất
Nấu canh rau tưởng chừng đơn giản nhưng để giữ nguyên dưỡng chất thì cần một vài bí quyết nhỏ như nấu nhanh với lửa lớn và chỉ cho rau vào khi nước đã sôi.
Canh rau là món ăn không thể thiếu trong bữa cơm của người Việt – không chỉ thanh mát, dễ ăn mà còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không nấu đúng cách, các dưỡng chất trong rau có thể bị mất đi đáng kể, khiến món ăn tuy ngon miệng nhưng không còn trọn vẹn giá trị dinh dưỡng.
Mẹo nấu canh rau giữ nguyên dưỡng chất
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc nấu canh rau không đúng cách có thể làm mất 30 – 50% vitamin trong rau xanh. Vì vậy, để món canh thực sự tốt cho sức khỏe, bạn cần chú ý đến từng bước trong quá trình chế biến.
Chọn rau tươi và đúng mùa
Rau củ được trồng và thu hoạch đúng mùa vụ không chỉ tươi ngon, giá hợp lý mà còn giàu dinh dưỡng nhất. Bạn nên chọn những loại rau có lá xanh tươi, không dập nát, không héo úa, tránh mua rau để lâu ngày hoặc rau trái mùa vì chúng thường chứa ít dưỡng chất và dễ bị nhiễm hóa chất bảo quản .
Các loại rau phù hợp để nấu canh như rau mồng tơi, rau ngót, rau dền, cải bó xôi, rau muống, rau đay... đều có đặc điểm là nhanh chín và không cần nấu lâu. Càng nấu ngắn thời gian, rau càng giữ được nhiều vitamin hơn.
Rửa rau nhẹ nhàng, tránh ngâm lâu
Một sai lầm phổ biến là ngâm rau quá lâu trong nước, khiến vitamin tan trong nước bị mất đi ngay từ khi còn chưa nấu. Bạn chỉ nên rửa rau dưới vòi nước chảy hoặc ngâm trong nước sạch có pha chút muối loãng từ 5 – 10 phút để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn.
Khi cắt rau, nên cắt thành miếng vừa ăn, không quá nhỏ để hạn chế diện tích tiếp xúc với nước. Một số loại rau như rau ngót, rau cải xanh có thể được vò nhẹ để dậy mùi thơm mà không làm nát rau.
Đun nước sôi mới cho rau vào
Để giữ được nhiều dưỡng chất nhất, bạn nên đợi nước sôi mới cho rau vào nấu. Việc đun rau cùng nước lạnh khiến thời gian làm nóng kéo dài, dẫn đến mất nhiều vitamin hơn, nhất là vitamin C – vốn rất nhạy cảm với nhiệt.
Với các loại canh rau thông thường, chỉ nên nấu khoảng 2 – 5 phút kể từ khi cho rau vào là đủ. Rau vừa chín tới là lúc giữ được tối đa hương vị, độ giòn và giá trị dinh dưỡng.
Nêm gia vị đúng lúc
Gia vị tưởng chừng như vô hại, nhưng nếu cho quá sớm khi nước chưa sôi hoặc cho quá nhiều muối, bột ngọt vào canh cũng có thể làm giảm hàm lượng một số vitamin trong rau.
Lý tưởng nhất là bạn nên nêm gia vị khi nước sôi hoặc sau khi rau đã chín tới, điều chỉnh lại hương vị trước khi tắt bếp. Ngoài ra, không nên lạm dụng bột ngọt vì ở nhiệt độ cao, bột ngọt có thể chuyển hóa thành chất không tốt cho sức khỏe nếu sử dụng quá mức.
Không hầm rau chung với xương quá lâu
Nhiều người có thói quen ninh xương trước rồi cho rau vào sau để món canh thêm ngọt. Tuy nhiên, nếu cho rau vào quá sớm khi nồi nước hầm còn nóng, bạn có thể vô tình “đun chết” toàn bộ vitamin có trong rau.
Giải pháp là ninh xương riêng, sau đó lọc lấy nước, đun sôi lại và mới cho rau vào nấu nhanh. Cách này giúp món canh vừa ngon ngọt từ xương, vừa không làm rau bị nát và mất dinh dưỡng.
Lưu ý với từng loại rau khi nấu canh
- Canh rau ngót: nên vò nhẹ rau trước khi nấu để tăng vị ngọt tự nhiên. Chỉ cần thả rau vào nước sôi và nấu khoảng 2 – 3 phút.
- Canh mồng tơi, rau đay: nên cho rau vào sau cùng khi nước sôi, tránh nấu quá kỹ khiến rau bị nhớt quá mức.
- Canh cải: nấu trên lửa vừa, không nấu lâu để rau không bị đắng.
- Canh rau dền: thả rau vào khi nước đã sôi và chỉ nấu nhanh, canh sẽ giữ được màu đỏ tím đẹp mắt.
Một bát canh rau xanh mướt, ngọt lành không chỉ giúp bữa cơm thêm thanh mát mà còn cung cấp nguồn vitamin quý giá cho cơ thể. Chỉ cần lưu ý vài mẹo nhỏ, bạn hoàn toàn có thể mang đến cho gia đình những bát canh vừa ngon miệng, vừa giàu dưỡng chất.
Không hâm lại canh rau nhiều lần
Việc hâm lại canh, đặc biệt là các món canh rau, sẽ làm vitamin tiếp tục bị phân hủy, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Canh sau khi nấu nên được dùng ngay trong bữa ăn, tránh để qua ngày hoặc đun đi đun lại nhiều lần.
Nếu buộc phải bảo quản, hãy để canh vào hộp đậy kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, và chỉ hâm một lần duy nhất trước khi ăn để hạn chế tối đa việc mất dưỡng chất.
Khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng dưỡng sinh thực phẩmĂn - 8 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, khai vận phong thủy trong tiết Sương Giáng bằng cách dưỡng sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe là điều nên làm. Khi tình trạng sức khỏe tốt, vận khí của mỗi người đều có xu hướng hanh thông tăng và tốt đẹp hơn.
Đây là "thức uống vàng" mẹ tôi thường nấu cho cả nhà uống vào tiết thu hanh khô: Vừa dưỡng nhan lại ấm dạĂn - 21 giờ trước
Mùa thu là thời điểm cơ thể cần được "làm dịu" từ bên trong. Giữa tiết trời se lạnh, một tách trà lê ấm với vị ngọt thanh, hương mộc thoảng nhẹ sẽ là món quà hoàn hảo vừa dưỡng nhan, vừa làm ấm lòng.
Thực đơn 7 ngày thanh lọc bằng ăn uống cân bằng vị giác giúp cơ thể khỏe mạnh và trẻ hóaĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nhầm tưởng thanh lọc cơ thể là ép xác "chống lại cơ thể", nhưng theo Ths. BS Thái Nhân Sâm, thanh lọc là học cách sống thuận tự nhiên với những bữa ăn cầu vồng, ăn đúng, ngủ đúng, nghĩ đúng – giúp từng tế bào tái sinh, là bí quyết trẻ hóa và tự phục hồi của cơ thể.
Bất ngờ với loại rau có khả năng hỗ trợ làm chậm tiến trình gan nhiễm mỡ, bán đầy ở chợ ViệtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải cao lương mĩ vị, nhưng món ăn từ rau muống mang hương vị quê nhà, lại có tác dụng tuyệt vời đối với người bị gan nhiễm mỡ.
Sữa hạt – xu hướng dinh dưỡng lành mạnh cho cả gia đìnhĂn - 1 ngày trước
Nếu như trước đây sữa hạt thường được xem là thức uống "thay thế" cho người ăn kiêng hoặc người lớn tuổi, thì nay nó đã trở thành lựa chọn dinh dưỡng quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành và người cao tuổi, mỗi thành viên đều có thể tìm thấy lợi ích riêng từ một hộp sữa hạt mỗi ngày.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ trở thành nàng dâu hào môn dịu dàng, đảm đang trong căn bếp?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi.
Cây dại ở bờ rào hóa "mỏ vàng", hái lá bán đều tay, thành đặc sản lạ nổi tiếngĂn - 1 ngày trước
Là món ăn dân dã, thạch găng mát lành được chế biến từ cây thạch găng. Nhờ đặc tính dễ trồng, ít sâu bệnh và nhu cầu tiêu thụ cao, loại cây này nhanh chóng trở thành đặc sản có giá trị, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập.
Loại thực phẩm thiết yếu giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, có nhiều cách chế biến món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan. Việc thường xuyên bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn uống cân bằng là một phương pháp tự nhiên để tăng cường chức năng gan và sức khỏe tổng thể.
Quán phở đêm đông kín khách ở phố cổ Hà NộiĂn - 1 ngày trước
Quán phở trên phố Hàng Chiếu mở cửa sau 22h, luôn kín khách thưởng thức nhờ món tái lăn, sốt vang nóng hổi.
Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sốngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các món ăn đơn giản, giàu collagen, giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ bên trong và duy trì vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.