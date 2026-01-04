Mẹo phơi quần áo nhanh khô trong nhà, không cần máy sấy
Phơi quần áo lên kệ, đóng cửa chính và chỉ mở cửa sổ sẽ giúp không khí lưu thông tốt hơn, từ đó khiến đồ nhanh khô, giảm lượng ẩm trong nhà.
Vào mùa thu, khi thời tiết ít nắng hơn, nhiệt độ giảm và có thể mưa, nhiều người phải dùng máy sấy để làm khô quần áo sau khi giặt. Tuy tiện lợi, thiết bị này tiêu thụ lượng điện đáng kể và sử dụng thường xuyên có thể khiến hóa đơn điện "tăng vọt". Wendy Graham, chuyên gia về bền vững và là nhà sáng lập blog Moral Fibres, cho biết có một cách phơi đồ trong nhà giúp quần áo khô nhanh mà không làm tăng chi phí.
Nữ chuyên gia khuyên nên dùng giá phơi quần áo trong nhà, nhưng tập trung vào một yếu tố quan trọng: sự thông gió.
Quần áo ẩm có thể chứa tới ba lít nước cần bốc hơi. Nếu không gian không được thông gió tốt, hơi ẩm này sẽ ngưng tụ trên tường và cửa sổ khi bạn phơi đồ. Nếu lượng hơi nước không được thoát ra ngoài, nó có thể gây ẩm mốc và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển trong nhà.
Một cách đơn giản để tránh hiện tượng ngưng tụ là đóng cửa và mở cửa sổ trong phòng mà bạn đang phơi quần áo . Không khí lưu thông sẽ giúp quần áo khô nhanh hơn và giảm lượng ẩm trong nhà, từ đó hạn chế đáng kể nguy cơ ẩm thấp và nấm mốc.
Wendy cũng lưu ý: "Tránh phơi quần áo trong phòng ngủ hoặc phòng khách nếu có thể. Thay vào đó, hãy tận dụng hành lang, phòng tắm hoặc nhà bếp để giảm thiểu nguy cơ dị ứng do ẩm mốc, bụi bẩn và bột giặt gây ra".
Nếu thời tiết quá lạnh, ẩm ướt hoặc gió lớn khiến bạn không thể mở cửa sổ lâu, Wendy nói: "Nếu có thể phơi quần áo trong bếp hoặc phòng tắm, hãy bật quạt thông gió nếu bạn có. Quạt thông gió tiêu thụ rất ít điện nên sẽ không làm tăng hóa đơn như máy sấy, đồng thời giúp quần áo khô nhanh hơn".
Ngoài ra, việc treo quần áo ngay ngắn và giãn cách trên giá phơi, kéo thẳng ống quần, tay áo và tất, thực sự cũng giúp tăng tốc quá trình làm khô.
Một mẹo khác của Wendy là sử dụng chế độ vắt tối đa mà máy giặt cho phép. Một số chương trình giặt không tự động vắt ở mức cao nhất, vì vậy bạn có thể chạy thêm một vòng vắt cuối cùng để loại bỏ phần lớn nước thừa.
Cô cho biết: "Cách này giúp quần áo khô nhanh hơn và cũng giảm nguy cơ ám mùi ẩm mốc".
