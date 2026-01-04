Mới nhất
Nên bỏ gì vào bình hút tài lộc giúp tiền vào như nước?

Chủ nhật, 07:06 04/01/2026
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Ngoài việc chú trọng vào kiểu dáng, màu sắc hợp với bản mệnh. Trước khi đem trưng bày trong gia đình, gia chủ nên đặt trong bình những vật phẩm tượng trưng cho của cải, vật chất sau.

Bao lì xì

Phong thủy cho hay, lì xì biểu trưng cho việc gia đình luôn dồi dào về của cải, vật chất. Gia chủ nên đặt tiền thật, hoặc tiền USD vào phong bì trước khi bỏ vào trong bình tài lộc. Số tiền trong bao nên tránh là con số 4. Phong thủy cho rằng đây là con số tử, mang ý nghĩa không tốt. Con số thích hợp đặt trong lì xì là 8.

Bên cạnh đó, màu sắc phong bao lì xì nên dùng là màu đỏ. Bởi sắc đỏ tượng trưng cho năng lượng tốt, hạnh phúc và may mắn. 

Túi đất 

Trong phong thủy, đất dùng để cất trong bình hút tài lộc phải là đất được lấy trong một gia đình giàu có. Trước khi đặt vào trong bình, bỏ đất vào một chiếc túi vải hoặc túi giấy nhỏ. Theo phong thủy, việc lấy đất từ gia đình giàu khác như một phương thức "lấy vía may" về gia đình mình, giúp đem lại may mắn, gia tăng vận khí.

Nên bỏ gì vào bình hút tài lộc giúp tiền vào như nước? - Ảnh 1.

Trong phong thủy, đất dùng để cất trong bình hút tài lộc phải là đất được lấy trong một gia đình giàu có.

Lưu ý, tuyệt đối không được trộm hay lấy đất mà không có sự cho phép của chủ nhà. Việc xin đất cần được chủ nhà đồng ý và chấp thuận trong sự vui vẻ và phấn khởi.

5 loại ngũ cốc

Giống như dùng ngũ quả trong việc thờ cúng tổ tiên, ngũ cốc mang hàm ý gia đình thịnh vượng, con cháu đầy đàn. Những loại hạt thường được sử dụng để đặt trong bình tài lộc như: hạt kê, vừng, ngô, lạc, các loại đậu đỗ (đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ), các loại lúa (lúa mì, lúa mạch)...

Tuy nhiên không nên để chung 5 loại ngũ cốc với nhau. Trước khi đặt vào góc tài lộc, nên chia 5 loại thành 5 túi nhỏ, mỗi túi chứa một loại hạt riêng biệt.

7 loại đá quý

Theo phong thủy, đá quý không chỉ có công dụng làm đẹp, mà còn mang đến những cải thiện tích cực đến sức khỏe và tinh thần. Từ thời Hy Lạp cổ, đá quý được cho rằng có khả năng thu hút năng lượng từ suy nghĩ của con người, nên có tác dụng chữa bệnh, tăng sức mạnh của cơ thể.

Nên bỏ gì vào bình hút tài lộc giúp tiền vào như nước? - Ảnh 2.

Theo phong thủy, đá quý không chỉ có công dụng làm đẹp, mà còn mang đến những cải thiện tích cực đến sức khỏe và tinh thần.

Không chỉ vậy, những viên đá nhiều màu sắc này còn biểu tượng cho sức mạnh quyền lực. Kết hợp 7 loại đá quý làm vật phẩm phong thủy trong nhà sẽ giúp cân bằng năng lượng, giúp gia chủ rạng rỡ đường công danh.

Các loại đá quý nên sử dụng để đặt trong bình hút lộc như: ngọc lục bảo, thạch anh, hoàng ngọc, ngọc mắt mèo, san hô, pha lê, ngọc bích, trân châu… Tuy nhiên, khi chọn, cần lựa đá hợp mệnh với gia chủ.

1 sợi chỉ đỏ xâu 3, 6 hoặc 9 đồng xu

Trong phong thủy, tiền xu đã được coi là biểu tượng của nguồn tài lộc, của cải. Tiền xu mang lại cát khí. Không chỉ giúp gia tăng tài lộc, tiền xu còn đem lại may mắn về sự nghiệp. Bên cạnh đó, đặt tiền xu cũng có khả năng giải trừ tật ách, tai họa…

Số 3, 6, 9 trong phong thủy Trung Quốc lại có những ý nghĩa riêng. Số 3, tượng trưng cho thiên thời - địa lợi - nhân hòa, mang đến những điều tốt lành. Số 6 biểu tượng cho 6 vị hoàng đế cường thịnh của triều đại nhà Thanh. Lục đế tiền giúp tăng cường tài vận.

Nên bỏ gì vào bình hút tài lộc giúp tiền vào như nước? - Ảnh 3.

Trong phong thủy, tiền xu đã được coi là biểu tượng của nguồn tài lộc, của cải.

9 đồng xu đi với nhau lại mang biểu tượng của "Thái", tức bắt đầu một chu kỳ cực thịnh mới. Cát khí của nó giúp tăng của cải, đồng thời mang lại may mắn dài lâu về đường công danh.

Để đặt vào bình tài lộc, gia chủ cần buộc tiền xu lại bằng một sợi chỉ đỏ. Sau đó, đặt hướng mặt có chữ lên trên để năng lượng tốt được kích hoạt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

