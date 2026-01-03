Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025: Làm 3 điều nên và kiêng kỵ sau để tài lộc hanh thông không phải ai cũng biết
GĐXH – Ngày 4/1/2026 là Rằm tháng 11 âm lịch 2025. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên làm và kiêng những điều sau để vạn sự hanh thông, tài lộc. Và đây là khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 11 âm lịch, mọi người nên tham khảo.
3 điều nên làm trong ngày Rằm tháng 11 âm lịch
Rằm tháng 11 âm lịch 2025 là thời điểm trăng tròn cuối cùng của tiết khí Đông Chí. Vào thời điểm này, chúng ta nên làm 3 việc này trong ngày sẽ giúp bản thân cảm nhận được sự nhẹ nhõm và hanh thông rõ ràng hơn trong vận trình của mình.
Thứ 1, hãy thức dậy và lên hương vào khung giờ Tỵ (9h – 11h). Đây là khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025, mọi người nên lựa chọn. Khung giờ cát lành này phù hợp để kết nối với cả tổ tiên và dẫn mở khí tốt cho ngày Rằm.
Trước khi thực hiện thắp hương, mọi người cần lau dọn sạch sẽ ban thờ. Cùng với đó, hãy giữ cho tâm tĩnh và dâng một nén hương thành kính. Nghi thức đơn giản này nhưng tiến hành vào đúng thời điểm cát khí sẽ giúp cho tâm an, khí thuận và mọi việc trong ngày được suôn sẻ hơn.
Thứ hai, ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025 là ngày mang Trực trừ, rất tốt cho việc dọn dẹp, loại bỏ những thứ cũ kỹ và làm mới không gian sống. Mọi người có thể bỏ đi những đồ không dùng đến, sắp xếp lại nhà cửa hoặc đơn giản chỉ là làm gọn lại một góc sinh hoạt của mình như bàn làm việc, phòng ngủ… Khi chủ động loại bỏ những thứ cũ mới có cơ hội đón nhận những cái mới.
Không gian sạch cũng làm cho khí tốt hơn, vận tự nhiên cũng thuận lợi hơn đến với gia chủ.
Thứ 3, để hài hòa năng lượng và tăng thêm vận may trong ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025, mọi người có thể chọn những trang phục mang màu sắc hành Thủy hoặc hành Kim như màu đen, xanh dương, trắng, xám… Những gam màu này sẽ giúp ổn định khí trường, giữ tinh thần tỉnh táo, hỗ trợ mọi người thực hiện các công việc trong ngày được nhẹ nhàng hơn.
Những điều cần kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025
Ngoài những việc nên làm trên, theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, mọi người cần lưu ý những điều kiêng kỵ sau trong ngày Rằm tháng 11 âm lịch để tránh những điều xui rủi.
Theo chuyên gia phong thủy, Rằm tháng 11 là ngày trăng tròn, trường khí rõ và nhạy nên để giữ cho vận trình hanh thông thì điều đầu tiên cần lưu ý là xuất hành tránh những hướng xấu. Mọi người nên tránh xuất hành về hướng Tây, nơi có Hạc Thần đáo tới. Hướng này ở trong ngày dễ phát sinh những trục trặc, khiến công việc đang thuận lợi bỗng gặp cản trở. Tâm lý của mọi người vị vậy dễ bất an hơn.
Trong ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Nam và hướng Đông để đón Hỷ Thần và Tài Thần. Điều đó giúp cho mọi người tiến hành công việc và các mối lương duyên trong ngày được thuận lợi hơn.
Điều đáng nói là trong ngày Rằm tháng 11 âm lịch có Sao Liễu chiếu tới. Đây là một lời cảnh báo rất là rõ ràng về nhân quả và tâm của con người. Trong ngày này, mọi người nên tránh không có những suy nghĩ ác ý khởi niệm ra. Những ý niệm không hay hoặc thiếu trách nhiệm sẽ kéo theo những trường khí tiêu cực. Tâm bất an có thể ảnh hưởng tới những quyết định thực hiện ở trong ngày không được suôn sẻ.
Cuối cùng, lưu ý mọi người hãy tránh sát sinh trong ngày Rằm tháng 11 âm lịch. Ngày Rằm là thời điểm năng lượng biến động mạnh, sát sinh sẽ tạo ra những sát khí rất nặng, khiến cho tâm dễ bất an. Chúng ta hãy giữ tâm từ bi, ăn uống thanh đạm, không làm tổn hại đến sinh linh. Đây là cách để tự bảo hộ trường khí cho bản thân, giữ sự bình an trong chính tâm của mình.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
