Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cách dọn nhà sau Tết Dương lịch sạch sẽ không tốn nhiều công sức

Thứ bảy, 15:00 03/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Vui chơi Tết Dương lịch có thể khiến nhà bạn trở nên bừa bộn, bẩn hơn. Điều này khiến các bà nội trợ mệt mỏi và mất khá nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa. Với cách dọn nhà sau đây, bạn sẽ không tốn nhiều công sức.

Bỏ đi những thứ không cần thiết

Hãy bắt đầu dọn dẹp bằng cách bỏ đi những đồ dùng, vật dụng không cần thiết. Sau Tết Dương lịch, những vỏ chai rượu, bia lon đã cạn có thể khiến nhà bạn bừa bộn, chiếm diện tích.

Bạn nên mạnh tay vứt bỏ để đón chào những thứ mới mẻ khác vào. Đối với quần áo, giày dép cũ không dùng đến, bạn có thể cho vào thùng để quyên góp từ thiện.

Lau dọn nhà cửa, đồ đạc

Để tránh trùng lặp khi dọn vệ sinh nhà sau Tết Dương lịch, bạn nên dọn theo từng khu vực: phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm... Sau Tết, phòng khách và nhà bếp là hai không gian cần dọn dẹp nhiều nhất. Bạn cần quét sạch rác trong nhà.

Cách dọn nhà sau Tết Dương lịch sạch sẽ không tốn nhiều công sức - Ảnh 1.

Sau Tết, phòng khách và nhà bếp là hai không gian cần dọn dẹp nhiều nhất. Bạn cần quét sạch rác trong nhà.

Sau khi đồ đạc, vật dụng đã sạch, bạn nên lau sàn nhà từ trong ra ngoài. Để loại bỏ những vết ố trên nền gạch, bạn chỉ cần pha chút muối vào nước tẩy sàn. Sau đó, thấm nước tẩy lên sàn đợi 15 phút rồi lau lại bình thường.

Với những vết gỉ sét mờ, bạn dùng giấm và chanh tươi chà lên. Với những chỗ dễ sinh ẩm mốc, vi khuẩn như góc nhà, gầm cầu thang, gầm tủ… hãy dùng kem đánh răng để chà vết bẩn. Khi mặt bếp bám đầy dầu mỡ, bạn đừng lau nước trước. Hãy lấy ít bột mì rắc lên, quét đi và lau sạch lại bằng nước lau sàn bình thường.

Cọ rửa đồ dùng bằng thép không gỉ

Để đồ dùng bằng thép không gỉ luôn sáng bóng, hãy đổ ít dầu tắm trẻ em vào khăn giấy gấp làm bốn và kỳ cọ. Những vết bẩn, thức ăn, dấu tay sẽ biến mất. 

Cách dọn nhà sau Tết Dương lịch sạch sẽ không tốn nhiều công sức - Ảnh 2.

Để đồ dùng bằng thép không gỉ luôn sáng bóng, hãy đổ ít dầu tắm trẻ em vào khăn giấy gấp làm bốn và kỳ cọ.

Tuy nhiên, phương pháp này chỉ áp dụng cho các đồ vật bằng thép không gỉ chứ không sử dụng được cho sắt và đồng.

Khử mùi cống

Để trung hòa mùi khó chịu từ cống trong nhà bếp, nhà vệ sinh, bạn hãy đổ một chút baking soda hòa với nước xuống cống. Chờ khoảng 1 giờ rồi cho thêm vài giọt vani xuống. Bạn sẽ có ngay căn bếp thơm mùi vani.

Vệ sinh tủ lạnh

Sau Tết Dương lịch, tủ lạnh nhà bạn có thể chứa nhiều món ăn dễ gây mùi khó chịu ảnh hưởng không tốt tới món ăn, sinh sôi vi khuẩn xấu. Hơn nữa, việc chứa nhiều thức ăn vào dịp Tết dễ khiến tủ lạnh bạn bị bẩn, nhiều thức ăn bị hỏng quá hạn sử dụng.

Cách dọn nhà sau Tết Dương lịch sạch sẽ không tốn nhiều công sức - Ảnh 3.

Bạn nên vệ sinh tủ lạnh bằng cách tắt nguồn tủ lạnh và đem hết đồ trong tủ lạnh ra ngoài. Sử dụng lon bia lau tủ lạnh vừa làm sạch vết bẩn và mùi bên trong.

Bạn nên vệ sinh tủ lạnh bằng cách tắt nguồn tủ lạnh và đem hết đồ trong tủ lạnh ra ngoài. Sử dụng lon bia lau tủ lạnh vừa làm sạch vết bẩn và mùi bên trong.

Đối với thức ăn và thực phẩm, bạn nên kiểm tra toàn bộ xem món nào còn ăn được, thực phẩm nào còn tươi tốt thì cho vào tủ lạnh lại. Những thức ăn đã hỏng, có mùi hoặc thực phẩm úng mốc, bạn nên vứt đi.

Cách dọn nhà sau Tết Dương lịch sạch sẽ không tốn nhiều công sức - Ảnh 4.Mẹo sử dụng điều hòa mùa đông an toàn sức khỏe cho người sử dụng lại tiết kiện điện

GĐXH - Vào mùa đông, không ít gia đình sử dụng điều hòa nhiệt độ để sưởi ấm, chống lạnh nhưng lại băn khoăn về lượng điện năng tiêu tốn. Nếu bạn biết áp dụng mẹo sử dụng điều hòa dưới đây, sẽ tiết được tiền điện hơn cả lò sưởi.

