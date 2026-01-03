Cách dọn nhà sau Tết Dương lịch sạch sẽ không tốn nhiều công sức
GĐXH - Vui chơi Tết Dương lịch có thể khiến nhà bạn trở nên bừa bộn, bẩn hơn. Điều này khiến các bà nội trợ mệt mỏi và mất khá nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa. Với cách dọn nhà sau đây, bạn sẽ không tốn nhiều công sức.
Bỏ đi những thứ không cần thiết
Hãy bắt đầu dọn dẹp bằng cách bỏ đi những đồ dùng, vật dụng không cần thiết. Sau Tết Dương lịch, những vỏ chai rượu, bia lon đã cạn có thể khiến nhà bạn bừa bộn, chiếm diện tích.
Bạn nên mạnh tay vứt bỏ để đón chào những thứ mới mẻ khác vào. Đối với quần áo, giày dép cũ không dùng đến, bạn có thể cho vào thùng để quyên góp từ thiện.
Lau dọn nhà cửa, đồ đạc
Để tránh trùng lặp khi dọn vệ sinh nhà sau Tết Dương lịch, bạn nên dọn theo từng khu vực: phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm... Sau Tết, phòng khách và nhà bếp là hai không gian cần dọn dẹp nhiều nhất. Bạn cần quét sạch rác trong nhà.
Sau khi đồ đạc, vật dụng đã sạch, bạn nên lau sàn nhà từ trong ra ngoài. Để loại bỏ những vết ố trên nền gạch, bạn chỉ cần pha chút muối vào nước tẩy sàn. Sau đó, thấm nước tẩy lên sàn đợi 15 phút rồi lau lại bình thường.
Với những vết gỉ sét mờ, bạn dùng giấm và chanh tươi chà lên. Với những chỗ dễ sinh ẩm mốc, vi khuẩn như góc nhà, gầm cầu thang, gầm tủ… hãy dùng kem đánh răng để chà vết bẩn. Khi mặt bếp bám đầy dầu mỡ, bạn đừng lau nước trước. Hãy lấy ít bột mì rắc lên, quét đi và lau sạch lại bằng nước lau sàn bình thường.
Cọ rửa đồ dùng bằng thép không gỉ
Để đồ dùng bằng thép không gỉ luôn sáng bóng, hãy đổ ít dầu tắm trẻ em vào khăn giấy gấp làm bốn và kỳ cọ. Những vết bẩn, thức ăn, dấu tay sẽ biến mất.
Tuy nhiên, phương pháp này chỉ áp dụng cho các đồ vật bằng thép không gỉ chứ không sử dụng được cho sắt và đồng.
Khử mùi cống
Để trung hòa mùi khó chịu từ cống trong nhà bếp, nhà vệ sinh, bạn hãy đổ một chút baking soda hòa với nước xuống cống. Chờ khoảng 1 giờ rồi cho thêm vài giọt vani xuống. Bạn sẽ có ngay căn bếp thơm mùi vani.
Vệ sinh tủ lạnh
Sau Tết Dương lịch, tủ lạnh nhà bạn có thể chứa nhiều món ăn dễ gây mùi khó chịu ảnh hưởng không tốt tới món ăn, sinh sôi vi khuẩn xấu. Hơn nữa, việc chứa nhiều thức ăn vào dịp Tết dễ khiến tủ lạnh bạn bị bẩn, nhiều thức ăn bị hỏng quá hạn sử dụng.
Bạn nên vệ sinh tủ lạnh bằng cách tắt nguồn tủ lạnh và đem hết đồ trong tủ lạnh ra ngoài. Sử dụng lon bia lau tủ lạnh vừa làm sạch vết bẩn và mùi bên trong.
Đối với thức ăn và thực phẩm, bạn nên kiểm tra toàn bộ xem món nào còn ăn được, thực phẩm nào còn tươi tốt thì cho vào tủ lạnh lại. Những thức ăn đã hỏng, có mùi hoặc thực phẩm úng mốc, bạn nên vứt đi.
Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025: Làm 3 điều nên và kiêng kỵ sau để tài lộc hanh thông không phải ai cũng biếtỞ - 1 giờ trước
GĐXH – Ngày 4/1/2026 là Rằm tháng 11 âm lịch 2025. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên làm và kiêng những điều sau để vạn sự hanh thông, tài lộc. Và đây là khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 11 âm lịch, mọi người nên tham khảo.
9X 'tay mơ' tự thiết kế nhà 2,3 tỷ đồngỞ - 17 giờ trước
Từng thuê ekip thiết kế chuyên nghiệp nhưng không tạo được 'cái vibe gia đình', Nam tự mày mò vẽ ngôi nhà mơ ước cho vợ con bằng một ứng dụng miễn phí trên mạng.
Những vật phẩm phong thuỷ giúp kích hoạt tài lộc nhà cho thuêỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc bố trí vật phẩm phong thủy hợp lý trong không gian cho thuê vừa tăng cường vận khí, vừa giúp thu hút khách thuê, giữ dòng tiền ổn định và tạo môi trường sống hài hòa. Dưới đây là những linh vật và pháp khí được ưa chuộng.
Một nhúm muối - 9 cách 'cứu nguy' trong cuộc sống hàng ngàyỞ - 1 ngày trước
Một nhúm muối tuy nhỏ nhưng có nhiều công dụng, từ làm sáng bát đĩa, vệ sinh thớt, ngăn quần áo mới dây màu, đến tẩy vết bẩn rượu vang...
Cách vệ sinh máy sấy quần áo đơn giản tại nhàỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Vệ sinh máy sấy quần áo định kỳ không chỉ giữ máy luôn sạch sẽ, ngăn mùi hôi mà còn tăng hiệu suất sấy, tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Tết Dương lịch 1/1: Những việc nên làm để khởi đầu năm mới may mắn, suôn sẻỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Tết Dương lịch không cần hoành tráng như Tết Âm, cũng không quá dài để đi xa cả tuần. Chỉ có 1 – 4 ngày nghỉ nên nếu biết tận dụng, đây lại là khoảng thời gian rất lý tưởng để “reset” bản thân, nạp lại năng lượng.
8X biến góc nhà thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật BảnỞ - 2 ngày trước
Sống trong căn hộ thuê tại quận 4, Hứa Đặng Thanh Trúc tự tay cải tạo gian bếp hơn 3 m2 thành không gian mộc mạc, an yên mang cảm hứng Ghibli.
Vì sao Tết Dương lịch không cần cúng cơm?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Vẫn có không ít người băn khoăn: “Tết Dương lịch có cần cúng cơm không?”, bởi trong văn hóa Việt Nam, những dịp lễ lớn thường gắn liền với việc thờ cúng tổ tiên. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của Tết Dương lịch qua bài viết sau.
Cô gái Đồng Nai biến sân thượng thành khu vườn trĩu quảỞ - 3 ngày trước
Từ vài chậu cây 'trồng cho vui', Ngọc Chi, 29 tuổi, Đồng Nai đã biến sân thượng 80 m2 thành 'trang trại' cung cấp rau trái quanh năm cho gia đình.
'Nữ hoàng dọn dẹp' Anh bật mí mẹo làm sạch khay nướng chỉ với 2 nguyên liệuỞ - 3 ngày trước
Lynsey Crombie, 'nữ hoàng dọn dẹp' ở Anh, cho biết chỉ với chanh và baking soda - hai nguyên liệu nhà bếp quen thuộc - khay nướng cháy khét sẽ sạch bong.
3 loại cây này dù rất đẹp nhưng không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đìnhỞ
GĐXH – Trồng cây trước nhà vừa giúp không gian xanh và mang lại vượng khí. Tuy nhiên, có những cây sẽ không phù hợp, trong đó đây là 3 loại cây dù rất đẹp cũng nên tránh trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình.