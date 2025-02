Mẹo quan hệ tình dục an toàn trong dịp Tết

1. Tại sao cần quan hệ tình dục an toàn?

Quan hệ tình dục an toàn là hình thức quan hệ tình dục mà không có sự tiếp xúc cơ thể với máu, dịch tiết âm đạo và tinh dịch của bạn tình. Điều này giúp hạn chế khả năng mang thai ngoài ý muốn và không làm lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục.

Theo TS.BS. Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nếu không thực hành tình dục an toàn, bạn có nguy cơ cao mắc các loại nhiễm trùng và bệnh lý lây truyền qua đường tình dục hoặc một số bệnh mạn tính nguy hiểm. Ví dụ: bệnh lậu, Chlamydia, viêm gan, Herpes simplex, virus gây nhú ở người (HPV), mụn cóc sinh dục, bệnh viêm vùng chậu (PID), giang mai, nhiễm trùng roi, viêm âm đạo do vi khuẩn hoặc nhiễm nấm Candida hay nguy hiểm hơn là HIV/AIDS,...

Tình dục an toàn chỉ thật sự hiệu quả khi cả có sự đồng thuận của cả hai người và cùng thực hiện. Tình dục an toàn có thể làm giảm nguy cơ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ xảy ra.

BS. Phan Chí Thành cho biết: Thực hiện an toàn tình dục không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm virus và vi khuẩn nhưng sẽ khiến cho hoạt động tình dục trở nên an toàn hơn. Phần lớn các nhiễm trùng qua đường tình dục đều có thể phòng ngừa dễ dàng cho cả bạn và bạn tình nhờ áp dụng các biện pháp tình dục an toàn và thường xuyên chăm sóc sức khỏe tình dục.

Thực hành tình dục an toàn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục cho cả 2 người.

2. Các mẹo thực hành tình dục an toàn

Việc thêm các hoạt động tình dục an toàn vào phòng ngủ không nên làm mất đi niềm vui của cặp đôi. Thực hành tình dục an toàn sẽ giúp bạn an tâm hơn và làm sâu sắc thêm mối liên kết giữa hai người. Cho dù bạn và đối tác sắp đi nghỉ xa hay ở lại trong Tết này, hãy nhớ làm theo những mẹo quan hệ tình dục sau để có khoảng thời gian an toàn hơn nhưng vẫn nồng nàn:

2.1. Luôn mang theo bao cao su

Bao cao su thực sự là phương pháp cổ điển để quan hệ tình dục an toàn hơn. Chúng không chỉ có tác dụng ngăn tinh trùng xâm nhập vào tử cung dẫn đến mang thai mà còn đóng vai trò như một rào cản chống lại bất kỳ loại virus hoặc vi khuẩn nào có thể tồn tại trên da hoặc chất dịch của bạn hoặc bạn tình.

Hãy nhớ rằng biện pháp tránh thai, bao gồm cả thuốc tránh thai có thể ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn nhưng không bảo vệ chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI). Bao cao su là cách tốt nhất để bảo vệ chống lại STI. Để có giải pháp toàn diện cho tình dục an toàn hơn, hãy sử dụng bao cao su.

2.2. Sử dụng biện pháp tránh thai an toàn

Có nhiều biện pháp tránh thai từ thuốc uống đến thuốc tiêm, vòng âm đạo, cấy ghép và vòng tránh thai, có một số lựa chọn để bảo vệ phụ nữ khỏi khả năng mang thai. Hãy trao đổi với bác sĩ về các lựa chọn để tìm ra giải pháp phù hợp. Nếu lựa chọn uống thuốc tránh thai, nhớ chuẩn bị sẵn sàng vì đa số các phòng khám, hiệu thuốc và siêu thị mở cửa ít thường xuyên hơn trong những ngày Tết, khiến bạn khó có thể mua được thuốc tránh thai hoặc bao cao su nếu hết.

2.3. Sử dụng bao cao su đúng cách

Cả nam và nữ khi có hoạt động tình dục cần sử dụng bao cao su đúng cách ngay từ khi bắt đầu đến khi kết thúc giao hợp. Kích thước của bao cao su nam rất quan trọng đối với sự thoải mái, an toàn và hiệu suất kích thước không phù hợp có thể bị rách, rơi ra hoặc dẫn đến các vấn đề về lưu thông. Nam giới hãy đảm bảo rằng mua bao cao su đúng kích thước của mình.

Bao cao su nữ có thể đặt vào âm đạo nhiều giờ trước khi quan hệ tình dục sẽ giúp cuộc yêu không bị gián đoạn.

Bao cao su nữ có hiệu quả cao, mặc dù kém hiệu quả hơn một chút so với bao cao su nam. Vì chúng lỏng hơn bao cao su nam nên có khả năng một chiếc sẽ bị tuột khi sử dụng. Ngừng quan hệ và chỉnh lại nếu bạn cảm thấy nó bị lệch.

BS. Thành cho biết: Bao cao su khi sử dụng không đúng cách có thể bị rách hoặc tuột. Đặc biệt, ngay cả khi mang bao cao su đúng cách, bạn vẫn có nguy cơ mắc các nhiễm trùng đường tình dục như HPV, Herpes hoặc rận mu vì bao cao su chỉ bao phủ một phần của dương vật.

2.4. Có biện pháp tránh thai khẩn cấp trong tầm tay

Luôn khôn ngoan khi có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp khẩn cấp. Chuẩn bị sẵn thuốc tránh thai khẩn cấp trong trường hợp có vấn đề gì đó với phương pháp tránh thai thông thường.

Những lý do có thể cần đến thuốc tránh thai khẩn cấp:

Bao cao su bị rách.

Quên uống thuốc tránh thai hàng ngày.

Không đeo vòng tránh thai tháng này.

Không tiêm mũi tiêm tránh thai theo lịch trình gần đây nhất.

Không sử dụng biện pháp bảo vệ nào trước khi quan hệ tình dục.

Thuốc tránh thai khẩn cấp có thể được uống trong vòng 72 hoặc 120 giờ sau khi quan hệ tình dục không được bảo vệ, tùy thuộc vào loại thuốc được sử dụng nhưng hiệu quả hơn nếu uống sớm.

2.4. Không quan hệ tình dục khi đã uống rượu

Tránh sử dụng rượu và chất kích thích trước khi quan hệ tình dục. Rượu có thể ức chế khoái cảm tình dục và khiến việc quan hệ tình dục an toàn trở nên khó khăn hơn.

Điều quan trọng cần nhớ, tình dục là về khoái cảm, sự thỏa mãn và vui vẻ, vì vậy đừng làm bất cứ điều gì nếu bạn không muốn làm. Khi chưa sẵn sàng cho việc quan hệ tình dục, hãy thẳng thắn trao đổi với đối tác về điều đó. Chỉ nên quan hệ tình dục với một bạn tình, yêu cầu họ chỉ có quan hệ tình dục với duy nhất mỗi mình bạn, cần chắc chắn một trong hai người không bị nhiễm bệnh từ bạn tình trước đó (nếu có). Giữ cho bản thân và đối tác được bảo vệ trong suốt kỳ nghỉ là món quà sức khỏe tuyệt vời mà các bạn có thể dành tặng cho nhau.