Người đàn ông 67 tuổi suy gan cấp, rối loạn ý thức do sai lầm nhiều người mắc phải khi dùng thuốc

Chiều 10/9, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp suy gan cấp, rối loạn ý thức sau khi tự ngừng thuốc điều trị viêm gan B.

Theo đó, ông P.Đ.T. (67 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán viêm gan B mạn tính cách đây 3 năm và được chỉ định điều trị thuốc kháng virus hằng ngày.

Bên cạnh bệnh gan, ông có nhiều bệnh lý nền phức tạp như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh động mạch vành. Năm 2023, ông từng phải phẫu thuật bắc cầu động mạch vành do hẹp 3 thân mạch vành.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Hơn 1 tháng trước khi nhập viện, do thấy tình trạng viêm gan B ổn định, ông T. tự ý ngừng thuốc kháng virus mà không tham khảo ý kiến bác sĩ. Trong thời gian này, thỉnh thoảng bị đau đầu, ông tự mua thuốc giảm đau, hạ sốt về sử dụng khoảng 3-4 viên.

Gần 2 tuần trước khi vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong một lần tái khám bệnh tim, ông được phát hiện men gan tăng cao, khoảng 500 U/L. Tuy nhiên, thay vì đến cơ sở chuyên khoa gan để tìm nguyên nhân và được đánh giá tình trạng bệnh, ông tiếp tục tự mua thuốc “bổ gan” về sử dụng.

Tình trạng sức khỏe không cải thiện. Những ngày sau đó, ông ngày càng mệt mỏi, chán ăn, vàng da, vàng mắt tăng dần. Người bệnh có lúc nói lẫn, lơ mơ, phản ứng chậm chạp. Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh chậm, điểm Glasgow 13 điểm, có rối loạn nhận thức, dễ cáu gắt bất thường, hành vi không phù hợp và mất định hướng không gian. Da và củng mạc mắt vàng đậm. Người bệnh xuất hiện xuất huyết rải rác tại các vị trí tiêm, bụng chướng do có dịch.

Các xét nghiệm cho thấy tổn thương gan rất nặng, với chỉ số GOT/GPT lần lượt 2.335/1.085 U/L. Chức năng thận cũng suy giảm nhanh chóng. Creatinin máu tăng lên 366 µmol/L, trong khi chỉ 10 ngày trước đó, tại Bệnh viện Tim, chỉ số này được ghi nhận ở mức 140 µmol/L. CRP tăng lên 25,6 mg/L.

Các bác sĩ nhận định người bệnh đang trong tình trạng rất nặng với đợt cấp viêm gan B mạn tiến triển, suy gan cấp kèm hội chứng não gan độ II, suy thận cấp trên nền bệnh thận mạn, toan chuyển hóa nặng và nhiễm khuẩn huyết.

Người bệnh đồng thời có nhiều bệnh lý nền gồm đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, suy tim và bệnh động mạch vành sau phẫu thuật bắc cầu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản và thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, điều chỉnh các rối loạn chuyển hóa, hỗ trợ chức năng các cơ quan và theo dõi sát diễn biến.

BS Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, đây là trường hợp có nguy cơ diễn biến xấu rất nhanh bởi người bệnh không chỉ bị tổn thương gan cấp tính mà còn đồng thời có nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng.

Khi chức năng gan suy giảm cấp, các rối loạn chuyển hóa, đông máu và ý thức có thể xuất hiện, đồng thời kéo theo hoặc làm nặng thêm tình trạng suy giảm chức năng của các cơ quan khác.

Viêm gan B có thể bùng phát khi tự ý ngừng thuốc

Theo BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, việc tự ý ngừng thuốc kháng virus ở người bệnh viêm gan B mạn tính khiến virus không còn được kiểm soát, từ đó có thể dẫn đến đợt bùng phát viêm gan cấp, gây tổn thương gan nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Khi ngừng thuốc, virus viêm gan B có thể gia tăng hoạt động và tiếp tục tấn công các tế bào gan, dẫn đến hoại tử tế bào gan diện rộng, suy gan cấp, hội chứng não gan, hôn mê gan và suy đa tạng.

Đặc biệt, với những người có nhiều bệnh lý nền phức tạp gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, suy thận mạn và tiền sử phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, suy gan cấp có thể nhanh chóng làm nặng thêm rối loạn chức năng của các cơ quan khác, khiến tiên lượng bệnh trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Các bác sĩ cũng lưu ý việc người bệnh tự sử dụng thuốc “giải độc”, “bổ gan” không rõ nguồn gốc hoặc thuốc giảm đau, hạ sốt khi gan đang bị tổn thương có thể làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến gan, đặc biệt nếu sử dụng không đúng loại thuốc, liều lượng hoặc không có hướng dẫn của bác sĩ.

Từ trường hợp này, chuyên gia khuyến cáo, người bệnh viêm gan B mạn tính cần duy trì thuốc kháng virus liên tục, đúng và đủ liều theo chỉ định. Người bệnh tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, ngay cả khi cảm thấy sức khỏe ổn định hoặc các chỉ số xét nghiệm đã cải thiện.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như men gan tăng, vàng da, vàng mắt, mệt mỏi, chán ăn…, người bệnh cần đi khám để được đánh giá nguyên nhân và xử trí phù hợp, không tự mua thuốc “bổ gan”, thuốc đông y, thuốc nam không rõ nguồn gốc về sử dụng.

Người mắc viêm gan B cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc giảm đau, hạ sốt nào, kể cả paracetamol.

Đối với những người đồng thời mắc các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, suy thận…, việc điều trị cần có sự phối hợp giữa các chuyên khoa để lựa chọn và điều chỉnh thuốc phù hợp, hạn chế nguy cơ tương tác thuốc và biến chứng.