Đau bụng tưởng bệnh dạ dày, người phụ nữ 31 tuổi bất ngờ phát hiện viêm ruột thừa

Đau bụng tưởng bệnh dạ dày, phát hiện viêm ruột thừa sớm

Từ 5 giờ sáng, chị Dung bắt đầu đau bụng âm ỉ vùng thượng vị, nằm phía trên rốn và ngay dưới mũi xương ức. Nghĩ đến bệnh dạ dày, chị đến thăm khám tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy.

Theo BS.CKII Bùi Quang Thạch, khoa Tiêu hóa – Gan mật – Tụy của bệnh viện, khi thăm khám, các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh ổn định, không sốt, không nôn. Bụng mềm, không chướng và chưa ghi nhận phản ứng thành bụng rõ.

Do cơn đau mới xuất hiện khoảng gần 3 giờ nhưng kéo dài không giảm, bác sĩ nghĩ đến khả năng có nguyên nhân cấp tính trong ổ bụng, trong đó có viêm ruột thừa, nên chỉ định xét nghiệm máu và siêu âm ổ bụng để tìm nguyên nhân.

Bác sĩ Thạch thăm khám và tư vấn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Kết quả xét nghiệm ghi nhận bạch cầu tăng, gồm bạch cầu 12,3 G/L, bạch cầu trung tính 10,1 G/L và tỷ lệ bạch cầu trung tính 81,6%, cho thấy cơ thể đang có phản ứng viêm hoặc nhiễm trùng.

Siêu âm cho thấy đường kính ruột thừa tăng khoảng 7 mm, trong khi ở người bình thường dưới 6 mm. Trong lòng ruột thừa có sỏi phân, mô mỡ xung quanh thâm nhiễm nhẹ, phù hợp với viêm ruột thừa cấp ở giai đoạn sớm.

Sau đó, chị Dung được chuyển đến Khoa Ngoại Tổng hợp, để tiếp tục đánh giá và điều trị. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ cân nhắc phương pháp điều trị, trong đó phẫu thuật cắt ruột thừa là phương pháp thường được chỉ định đối với viêm ruột thừa cấp.

Viêm ruột thừa có thể khởi phát bằng đau vùng thượng vị

Theo bác sĩ Thạch, viêm ruột thừa thường bắt đầu từ tình trạng tắc nghẽn lòng ruột thừa, chẳng hạn do sỏi phân, khiến dịch và vi khuẩn tích tụ, làm tăng áp lực và gây viêm.

Cơn đau điển hình thường khu trú ở hố chậu phải, tức vùng bụng dưới bên phải, phía dưới và bên phải rốn. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể sốt, buồn nôn, nôn, chán ăn hoặc đau tăng khi vận động.

Tuy nhiên, các triệu chứng không phải lúc nào cũng xuất hiện đầy đủ, đặc biệt trong những giờ đầu. Cơn đau có thể còn mơ hồ và dễ bị nhầm với bệnh lý dạ dày – tá tràng.

Đau do bệnh lý dạ dày – tá tràng tùy nguyên nhân có thể liên quan đến bữa ăn, kèm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua hoặc nóng rát vùng thượng vị. Các triệu chứng có thể xuất hiện từng đợt hoặc kéo dài.

Trong khi đó, đau do viêm ruột thừa thường khởi phát đột ngột, tiếp diễn và tăng dần. Ban đầu, cơn đau có thể xuất hiện ở vùng thượng vị và quanh rốn, sau đó mới khu trú rõ ở hố chậu phải.

Vì vậy, đau vùng thượng vị dù chưa sốt, nôn hoặc có rối loạn tiêu hóa vẫn không loại trừ viêm ruột thừa, đặc biệt khi cơn đau kéo dài hoặc tăng dần.

Viêm ruột thừa nếu bỏ sót có thể gây biến chứng

Bác sĩ Thạch khuyến cáo người bệnh không nên tự điều trị, đặc biệt là tự dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc điều trị bệnh dạ dày khi chưa xác định nguyên nhân đau bụng. Nếu cơn đau kéo dài hoặc tăng dần, người bệnh nên đi khám để được đánh giá.

Viêm ruột thừa nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể tiến triển đến hoại tử, thủng ruột thừa, hình thành áp xe hoặc viêm phúc mạc.

Ở giai đoạn sớm, triệu chứng viêm ruột thừa có thể không điển hình, đòi hỏi bác sĩ đánh giá kỹ diễn biến triệu chứng, thăm khám và lựa chọn xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phù hợp.

Theo bác sĩ Thạch, chẩn đoán đúng và kịp thời viêm ruột thừa không chỉ giúp tránh bỏ sót bệnh mà còn hạn chế những chỉ định không cần thiết, từ đó người bệnh được điều trị phù hợp và giảm nguy cơ biến chứng.

Trường hợp của chị Dung cho thấy đau bụng vùng thượng vị không phải lúc nào cũng xuất phát từ dạ dày. Khi cơn đau mới xuất hiện nhưng kéo dài, không giảm hoặc có xu hướng tăng dần, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân, kể cả khi chưa sốt hay nôn.

Việc nhận diện sớm những biểu hiện không điển hình của viêm ruột thừa có ý nghĩa quan trọng trong điều trị, giúp người bệnh tránh để bệnh tiến triển sang các biến chứng nguy hiểm.