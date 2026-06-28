Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc, nhiều nơi có thể vượt 250mm
GĐXH - Từ đêm 28 đến sáng 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo xuất hiện đợt mưa lớn, có nơi trên 250mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp hội tụ gió trên cao hoạt động, ngày 28/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Cụ thể, đêm qua và sáng nay (28/6), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/6 đến 08 giờ ngày 28/6 có nơi trên 100mm như: La Hiên (Thái Nguyên) 187mm, Hồ Ngòi Là (Tuyên Quang) 120.6mm, Bố Hạ (Bắc Ninh) 107mm,…
Từ đêm 28/6 đến ngày 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm.
Ngày 28/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm; đêm 28/6 khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Chiều tối và tối ngày 28/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.
Đêm 30/6 và ngày 01/7, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, cục bộ có nơi trên 100mm/24h; từ ngày 02/7 mưa lớn có xu hướng giảm dần.
Thời tiết miền Bắc hôm nay 28/6
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Bắc Bộ trong ngày 28/6 nhìn chung có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.
Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 35-37°C, một số nơi có thể vượt ngưỡng 37°C. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng với nền nhiệt dao động 36-38°C.
Thời tiết oi bức kéo dài kết hợp độ ẩm cao khiến cảm giác ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ thực tế. Người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11h đến 16h để tránh nguy cơ sốc nhiệt và ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tại Hà Nội, thời tiết ngày 28/6 được dự báo có nắng nóng vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-36°C. Chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ.
Dự báo thời tiết trên cả nước đến 1/7
Bắc Bộ: Ngày 28/6: có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to (mưa tập chung vào chiều tối, đêm và sáng).
Đêm 28/6 và ngày 29/6: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực trung du và vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập chung vào chiều tối, đêm và sáng).
Đêm 29/6 và sáng 30/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực trung du và vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 01/7, mưa ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối 28/6 và 29/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Ngày 30/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ ngày 01/7 có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 28/6 và 29/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 28/6 và 29/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Từ khoảng ngày 30/6 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
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