Mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài đến bao giờ?

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp vẫn đang duy trì vắt ngang khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao đang hoạt động mạnh mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn kéo dài đến thứ Tư. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn đồi núi.

Dự báo vùng núi và trung du Bắc Bộ cũng như ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đến thứ Tư (1/7) là 70-150mm, có những nơi mưa to trên 300mm. Mưa thường dồn dập về đêm và sáng.

Ngoài sạt lở, lũ quét thì lũ trên các sông suối nhỏ có thể gây ngập úng ở ven sông và các khu đô thị.

Thời tiết trưa chiều nay ở khu vực Bắc Bộ trời tạnh mưa, oi nóng. Nhiệt độ cao nhất ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác từ 31-34 độ, độ ẩm trong không khí lớn từ 70% trở lên.

Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng hôm nay sẽ thu hẹp về tỉnh Quảng Trị đến phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Cường độ nóng không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất tại các phường từ 35-37 độ.

Chiều tối nay từ TP Huế đến tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ sẽ có mưa dông. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, nguy cơ gây ngập úng. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội có mưa dông tập trung về đêm và sáng sớm. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 30/6 đến ngày 1/7:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai ngày 30/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực Nam Bộ từ chiều tối 30/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 1/7 đến ngày 9/7:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm 1/7, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa lớn diện rộng. Từ ngày 2/7 khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào đêm và sáng sớm).

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 1-3/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 3-4/7; sau mưa giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa về đêm và sáng sớm, ban ngày thời tiết oi nóng.