Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to đến thứ Tư, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Nguyên nhân do rãnh áp thấp vẫn vắt ngang qua khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Trên mực 5000m vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động mạnh.

Dự báo trong 3 ngày tới mưa xuất hiện ở hầu khắp Bắc Bộ. Khu vực đồng bằng trong đó có Hà Nội có điểm mưa to; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có điểm mưa vừa, mưa to, lương từ 80-180mm, có nơi mưa rất to lượng trên 300mm. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng.

Mưa liên tục khiến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nhất là các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên.

Với thời tiết Hà Nội từ nay đến thứ Sáu, mưa rào ngắt quãng về đêm và sáng sớm. Ban ngày trời nắng mức nhiệt 33-34, không khí khá oi. Đến cuối tuần không còn mưa nữa, nhiệt độ nhích dần lên 35 độ.

Thời tiết nắng nóng ở Trung Bộ còn duy trì trong 2 ngày tới. Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi trở vào Đắk Lắk. Mức nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

Đến thứ Tư nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt, nhiệt độ hạ xuống còn 32-35 độ.

Với Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, khoảng thứ Ba sẽ hình thành một dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang khu vực giữa Biển Đông khiến gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên gây mưa nhiều hơn cho khu vực đất liền.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ra ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất ở các sườn đồi dốc.

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội có mưa về đêm và sáng sớm, ban ngày oi nóng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 29/6 đến ngày 30/6:

- Bắc Bộ: Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, riêng ngày 29/6 có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng nóng, riêng ngày 29/6 có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng Nam Bộ chiều tối và tối 29/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối 30/6 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 30/6 đến ngày 8/7:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: từ đêm 30/6-1/7, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa lớn diện rộng. Từ ngày 2/7, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du có xu hướng giảm dần; khu vực đồng bằng và Thanh Hóa từ ngày 2-3/7 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào đêm và sáng sớm).

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 1-3/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào khi không khí lạnh tràn về? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Do có mưa trời chuyển mát, mức nhiệt thấp nhất từ 22-25 độ.