Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.
Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc tiếp diễn đến hết đêm nay.
Thời tiết xấu trên biển và đất liền là do trên Biển Đông đang hình thành dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Còn trên đất liền dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hệ thống xoáy thấp phát triển ở độ cao 1500m tới 5000m tạo điều kiện cho mây dông phát triển mạnh.
Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng có thể mưa thêm từ 50-100mm, có nơi mưa lượng trên 250mm. Thời gian mưa to nhất là về đêm và sáng sớm.
Đối với khu vực đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa ít hơn từ 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Mưa chủ yếu xảy ra về đêm và sáng. Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng, sạt lở đất và lũ quét.
Do có mưa thời tiết hôm nay khu vực Bắc Bộ khá mát, nhiệt độ cao nhất toàn miền từ 28-32 độ.
Thời tiết hôm nay tại khu vực Trung Bộ nắng nóng giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện cục bộ một số nơi như phường Đông Hà, phường Cẩm Thành, phường Tuy Hòa, phường Phan Thiết với mức nhiệt cao khoảng 35 độ. Về chiều tối có mưa dông rải rác ở một số nơi.
Ở phía Nam một loạt tỉnh thành từ TP Huế trở vào đến Cà Mau tiếp tục có mưa dông vào chiều tối nay, có nơi mưa to lượng trên 70mm. Từ ngày 2/7, mưa sẽ gia tăng.
Dự báo trong ngày hôm nay, vùng áp thấp tại miền Trung Philippines sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (xác suất khoảng 80-85%) sau đó mạnh lên thành bão (với xác suất 60-65%).
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 1/7 đến ngày 2/7:
- Bắc Bộ: Khu vực vùng núi và trung du, Quảng Ninh, TP Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Từ ngày 2/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 2/7 chiều và tối có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 2/6 đến ngày 10/7:
- Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào đêm và sáng). Từ khoảng ngày ngày 4-7/7 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Từ đêm 2-4/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 4-5/7; sau chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
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