Miền Bắc lại sắp đón mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định thời tiết từ đêm 15/9 đến ngày 23/9

- Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển ngày 15-16/9 và 18-19/9 đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến đến Tp. Huế: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Huế từ khoảng ngày 17/9-19/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ ngày 17-19/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ khoảng ngày 16-19/9 chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 14/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng ven biển có gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.